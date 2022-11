Jakter sitt neste eventyr – utelukker ikke Norge-retur

I august i fjor forlot Mushaga Bakenga Odd og norsk fotball til fordel for japanske Tokushima Vortis.

Trønderens kontrakt med klubben strekker seg ut januar neste år.

Nå kan det fort gå mot et klubbytte.

– Det er mye samtaler nå, men man er der at man ikke helt har bestemt seg. Vi får se hva som dukker opp, men at det blir bra, det blir det. Det er det eneste jeg er sikker på. Det blir en bra løsning uansett, sier Bakenga på telefon fra Japan.

Han har fortsatt noen dager igjen før ferien slår inn.

Hans første sesong i Vortis endte med nedrykk, men selv om han har spilt på nivå to det siste året, ville han aldri vært foruten det japanske eventyret.

– Det er som det har vært hele veien, nydelig. Det er topp, om man kan bruke det ordet, om det fortsatt brukes, ler trønderen.

Aldri følt seg bedre

30-åringen har i løpet av sin fotballkarriere rukket å bli en aldri så liten klubbnomade. Siden han forlot Rosenborg til fordel for Club Brugge i 2012 har han vært innom ikke mindre enn åtte klubber.

Men nå er det én stor forskjell: Han har aldri følt seg bedre.

– Jeg har fått en ny giv de siste årene. Jeg er kanskje 30 år, men jeg føler meg mye yngre. Jeg føler jeg har så mye i meg nå, som ikke hadde vært der om jeg hadde vært uten de skadeperioden og sånt. Jeg føler at jeg har fått restartet karrieren litt, så jeg er giret på å få det ut, sier Bakenga.

Denne sesongen har spissen bidratt med fire mål på 22 kamper for et Vortis-lag som endte som nummer åtte på nivå to.

Selv avviser ikke Bakenga at det kan bli et nytt, asiatisk eventyr.

– Jeg er fortsatt eventyrlysten. Det har gitt litt mersmak dette opplegget. Jeg håper at det ordner seg tidlig, men jeg er egentlig veldig avslappet. Jeg vet at en løsning kommer i orden, så jeg er egentlig ikke veldig stresset, påpeker han.

Utelukker ikke Norge-retur

En annen mulighet for trønderen, som har en fortid i både Rosenborg, Molde, Tromsø, Ranheim og Odd, kan være en retur til norsk fotball.

– Jeg kan ikke si nei til noe som helst. Alt kan skje, sier han, og legger til at det viktigste for ham nå er å gjøre et grundig klubbvalg.

– Det blir bra. Så er jeg i så god form nå at jeg ikke vil kaste bort den gode formen på noe tull. Jeg har mye fotball i meg, jeg kjenner det. Motivasjonen er så stor, så jeg må velge riktig her nå, det er det det står på, avslutter han.