Italienske medier: Pogba avla positiv dopingprøve

Oppdateres!

Ifølge den italienske avisen Gazzetta har Paul Pogba testet positivt for testosteron.

Prøven skal ha blitt fremlagt etter Juventus sin seier over Udinese i Serie A den 20. august. Pogba satt hele kampen på benken.

Ifølge nettstedet Mediaset er Pogba midlertidig suspendert, og han har tre dager på seg å gi en forklaring.

Franskmannen kom inn fra benken i de neste to seriekampene før landslagspausen.

– Det er jo old school dopingpreparat. Det kan fort bli en strengt straff for å teste positivt. Han har en jobb å gjøre for å renvaske seg selv, sier TV 2s antidopingekspert Mads Kaggestad.



Han er svært spent på veien videre.

– Vi vet jo hvor krevende den videre prosessen kan bli. Han vil nok prøve hardt å bevise sin uskyld. I utgangspunktet er en utøver ansvarlig for å få det i seg.

Nå kan det vanke en svært streng straff. Gazzetta skriver at han risikerer inntil fire års utestengelse.

– Blir man trodd kan man få to års utestengelse likevel. Hvis ikke kan det bli fire år. Det er mye i en kort idrettskarriere, sier Kaggestad.

Han tror likevel Pogba kan ha gode kort på hånden på grunn av sin stjernestatus.

– Han har bedre forutsetninger enn andre mindre kjente utøvere. Dette blir fort advokatmat. Det er en kostbar prosess, men det bør være håp for Pogba.

30-åringen kom til Juventus forrige sommer etter å ha vært Manchester United-spiller i seks år.