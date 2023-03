Irritert Solbakken: – Fransk arroganse

Se Solbakkens tirade i videovinduet øverst!

Norge var lenge med i kampen, men raknet i sluttminuttene mot Spania i den første EM-kvalikkampen.

Scoringer fra Dani Olmo og to sene mål fra innbytter Joselu sørget for at det endte med 0-3-tap for Ståle Solbakkens menn.

TV 2s eksperter reagerte kraftig på at Martin Ødegaard ikke fikk straffe av dommer Benoit Bastien, da han ble tatt av Rodri like etter Spanias ledermål.

Det gjør også landslagskapteinen overfor TV 2. Norges nummer ti er sikker på at han burde hatt straffe.

– Jeg gidder ikke snakke mer om han dommeren, det kan jeg ikke. Det er bedre å ikke si noe, sier Ødegaard.

Ståle Solbakken var heller ikke fornøyd med dommerens opptreden og kalte det «soleklar straffe».

– Han fullfører og du kan ikke... Hvis jeg slår ned en etter at ballen er spilt bort er det straffe. Jeg blir litt lei meg, sier landslagssjefen til TV 2.

– Fikk du noen forklaring?

– Jeg fikk ikke forklart det på fransk. Jeg synes det var litt fransk arroganse ute og gikk, sier Solbakken.

– Hadde en plan

Leo Skiri Østigård hevder Bastien dømte til fordel for Spania.

– Du ser ganske tidlig at han har lagt en liten plan, virker det som. De er på hjemmebane og har ny trener og sånne ting. Jeg følte i hvert fall at det var mange situasjoner som gikk deres vei, sier Østigård.

Åndalsnesingen mener også at straffesituasjonen mot Martin Ødegaard burde vært rødt kort.

– Han kommer med to føtter inn der. Det hjelper ikke at Martin får avsluttet eller ikke, det er soleklart. Det får vi ikke gjort noe med, sånn er det, sukker Napoli-spilleren.

– Umulig å prate med

Alexander Sørloth er klokkeklar på at det skulle vært straffe til Ødegaard. Han går også ut mot den franske dommerens oppførsel under kampen.

– Det var helt umulig å prate med ham. Han var superhissig og bare helt sikker i sin sak. Noen ganger er det vanskelig å forstå hva de tenker, sier trønderen til TV 2.

Stefan Strandberg mener dømmingen ikke var rettferdig.

– Det er ikke 50/50 dømming. Det må man leve med. Sånn er det i fotball. Jeg har en lang prat med dommeren i pausen og prøver å manipulere han etter beste evne, forteller Strandberg.

Forsvareren er helt enig med Sørloths karakteristikk av dommeren.

– Helt enig. Veldig arrogant når man prøver å prate med ham. Sånn er det. Vi har spilt mange kamper der vi har følt at dommeren er sånn.

– Dommeren i dag var ræva, så enkelt er det, fortsetter Strandberg.

FRUSTRERT: Stefan Strandberg følte Norge ble urettferdig behandlet. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Østigård var skuffet over at VAR ikke gikk tilbake og endret avgjørelsen.

– Det er meget kjipt når det er rødt kort og straffe imot, da blir kampen helt annerledes. Det er sånne marginer man skal ha med seg med VAR, sukker han.

TV 2s fotballekspert Morten Langli var også fra seg i studio.

– Vi møter en av verdens største fotballnasjoner og dommeren kommer fra en av verdens største fotballnasjoner i Frankrike, som feide Nederland av banen, mot lille Norge. Og så dømmer han mot oss i absolutt hele kampen, mener Langli.

– Ekstra frustrerende

Både Sørloth og Ødegaard fikk gult kort for det som så ut til å være spontane reaksjoner.

– Det finnes noen dommere som reagerer sånn. Det går ikke an å prate med dem. De skal sette seg selv i respekt, og så gjør de oss bare enda mer irritert. Istedenfor å prate med oss og gi et svar på hvorfor de gjør som de gjør. Så gir de gult kort for å unngå å få høre det, mener Sørloth.

– Ja, det var to situasjoner. Martin fikk gult og Alex fikk gult. Vi brukte ikke masse energi på det. Men klart det er litt ekstra frustrerende, sier Fredrik Aursnes.