Irritert Reiten: – Kunne stått her med tre mål

Frankrike - Norge 0-0

Etter to mindre overbevisende prestasjoner mot Uruguay og Danmark, viste det norske landslaget virkelig hva som bor i dem i møtet med verdensfemmeren.

Med Maren Mjelde som en kombinasjon av midtbaneanker og en tredje midtstopper, gjorde Norge det svært vanskelig for Frankrike å tre seg i gjennom.

– Jeg er utrolig stolt og glad. Vi avslutter en turnering her i Frankrike med en solid prestasjon, sier landslagssjef Hege Riise til TV 2 etter kampslutt.

– Det var en fantastisk ramme med 11-12.000 på tribunen og skikkelig leven. Det gjorde denne opplevelsen stor.

Selv om «Les Bleues» styrte kampen, var de norske fotballjentene giftige på kontringer og skapte tre gigantmuligheter i den første omgangen – alle ved Guro Reiten.

– Den som irriterer meg mest er den helt i starten når jeg bare skal avslutte på én, sier Reiten bitter til TV 2 etter kamp.

Allerede før tre minutter var spilt ble 28-åringen spilt fri inne i boksen av Karina Sævik, men beina stokket seg litt for Chelsea-profilen i det avgjørende øyeblikket.

Like før pause smalt det to ganger fra Reiten på et drøyt minutt. Først et skudd fra rundt seksten meter som traff stolpen bak Pauline Peyraud-Magnin før et forsøk fra noe lengre hold endte i tverrliggeren bak den franske Juventus-keeperen.

– Jeg kunne stått her med tre mål i dag. Det hadde jo vært helt OK, sier Reiten og ler.

– Det var marginer i dag som ikke gikk helt min vei, men vi får satse på at jeg sparer det til viktigere kamper. Men det var j*vlig irriterende akkurat det der.

Aurora Mikalsen måtte i aksjon flere ganger mot den lynkjape PSG-stjernen Kadidiatou Diani. Heller Sandy Baltimores ganske presise forsøk fra distanse kom seg forbi den norske keeperen.

Aurora Mikalsen fikk bruke samtlige av sine centimetre da hun stoppet skuddforsøket fra Frankrikes Sandy Baltimore. Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN Les mer Frida Maanum imponerte på Norges midtbane. Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN Les mer Guro Reiten gliser lurt etter å ha vært nære å sende Norge i føringen mot Frankrike. Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN Les mer Maren Mjelde og Guro Bergsvand fikk en hektisk dag på jobben med å forsvare seg mot franske superstjerner. Foto: Rodrigo Freitas / NTB Les mer

Frankrikes hurtige angripere ble vanskeligere og vanskeligere å håndtere for slitne norske ben utover i oppgjøret, men Norge kjempet tappert og holdt verdensfemmeren unna scoring.

– Vi er vanskelige og irriterende å spille mot, sånn som vi ønsker å være. Det får de kjenne på, sier Reiten.