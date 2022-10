Insigne åpner opp om familiedrama: – Har mistet en datter

Den italienske fotballstjernen Lorenzo Insigne forteller at hans kone Genoveffa Darone måtte spontanabortere for noen uker siden.

– Det er velkjent at jeg har slitt med personlige problemer de siste ukene, men kanskje ikke alle vet årsaken. Så la meg være tydelig på at min kone og jeg har mistet en datter, som for alltid vil forbli i våre hjerter, sa Insigne på en pressekonferanse.

Angrepsspilleren var en del av det italienske landslaget som vant fotball-EM forrige sommer. Etter tolv år i Napoli gikk turen videre til MLS og Toronto FC.

– Det er ikke en lett tid, men som alltid prøver vi å komme oss videre sammen. Vi har to andre vakre barn som gir oss fred i sinnet, men våre tanker er alltid hos henne, fortsatte italieneren.

Insigne og Darone har vært gift siden 2012. De har sammen fått sønnene Carmine (10) og Christian (7).