Innrømmer: – Skvist imellom

– Det er fint at vi endelig klarte å slå City, men herregud, du må jobbe hardt for det, fortalte Jude Bellingham til TV 2.

Da supertalentet kom til Real Madrid i fjor sommer, hadde Carlo Ancelotti en klar plan.

Engelskmannen hadde imponert sentralt på midtbanen i Birmingham City, Borussia Dortmund og på det engelske landslaget, men treneren følte at han også kunne utmerke seg i en mer offensiv posisjon.



Kanskje kunne det gi «Los Blancos» flere målpoeng, som laget sårt trengte etter at Karim Benzema og Marco Asensio var forsvunnet ut dørene.

FULLKLAFF: Jude Bellingham har blomstret under Carlo Ancelotti. Foto: Vincent West

Ancelotti følte Bellingham kunne gi en ekstra gnist i angrepet, at han kunne videreutvikle sitt eget spill i prosessen og bli en viktig profil for klubben.

Italienerens tanker viste seg å stemme.

Da 64-åringen spekulerte i alternativer for å integrere Bellingham og de andre nye signeringene, følte ringreven at det var et passende tidspunkt å prøve ut et nytt system:

Fra 4-3-3 – som hadde gitt relativt mye suksess – til 4-4-2, med Bellingham i front av diamanten på midtbanen.

EMINENT: Jude Bellingham har raskt blitt en av Carlo Ancelottis mest betrodde menn. Foto: Isabel Infantes

Den engelske landslagsspilleren fikk en tier-rolle bak spissene. Og han gjorde den til sin egen.

– Stjålet det fra dem



Resultatet er forbløffende med 20 scoringer og åtte målgivende pasninger på 32 kamper.

Engelskmannen har også utmerket seg på mange andre områder. Blant annet med sine løp, driblinger, pasningsferdigheter og evnen til å finne ledige rom.

Allsidigheten skiller seg ut. Utenfor banen har han også vist interesse for klubben ved å omfavne sine nye omgivelser.

PRISDRYSS: Jude Bellingham ble kåret til sesongens unge spiller og «Golden Boy». Foto: Marco Alpozzi

En tydelig indikasjon på hvor bra det går, kom tidligere denne sesongen, da Bellingham ble belønnet med sesongens unge spiller under Ballon d'Or, på norsk kalt Gullballen.

Utmerkelsen «Golden Boy» ble det også, som er prisen for den beste unge europeiske spilleren.

Ved utdelingen av sistnevnte, organisert av Tutto Sport i Torino, snakket Bellingham om reisen sin.

Han reflekterte over den som et resultat av å spille med gode spillere.

VAR PÅ LAG: Erling Braut Haaland og Jude Bellingham spilte sammen i Dortmund. Foto: Stephanie Lecocq

– Da jeg var yngre og spilte i akademiet i Birmingham, hadde jeg alltid den type ansvar for å hjelpe et lag: Prøve å vinne og drive oss fremover, uttaler Bellingham.

– Jeg er bare veldig heldig, for å være ærlig. Jeg har spilt med noen fantastiske spillere siden jeg begynte med fotball, og jeg har stjålet flere små detaljer fra dem, utdypet han.

20-åringen la til:

– Jeg kan ikke være mer takknemlig for alle menneskene jeg har møtt på veien og som har hjulpet meg til det punktet jeg er nå.

Trekker fram Rooney

Bellingham avslørte også hvilken tidligere engelsk landslagsspiller som har vært den største inspirasjonen.

NEVNES: Wayne Rooney, her fra angriperens tid i Manchester United. Foto: Lindsey Parnaby

Spørsmålet var hvem av de tidligere «Golden Boy»-vinnerne som hadde hatt størst innflytelse.

– Alle er toppspillere, som fortsatte med utrolige karrierer etter at de vant prisen, så å bli en del av listen er en stor ære. For meg sier jeg nok at (Wayne) Rooney er den største påvirkningen. Jeg husker ham under oppveksten fra England og måten han spilte på.

Sett bort fra fotballferdighetene er det en annen slående likhet mellom Rooney og Bellingham. Det handler mer om forberedelsene, som hvordan man «spiller» en kamp før den faktisk har blitt spilt.

JUBEL: Jude Bellingham og Real Madrid slo ut Manchester City i Champions League-kvartfinalen. Foto: Molly Darlington

– Jeg liker å visualisere spillet, sa Bellingham til Real Madrid TV tidligere denne sesongen.

– Jeg ser banen, gresset, posisjonen min … På den måten føler jeg meg roligere, jeg vet hvor jeg kommer til å være på banen. Det er noe jeg har gjort gjennom hele karrieren. Takket være det går jeg inn i kamper uten nerver og er forberedt på alt. Jeg lærte dette fra jeg var veldig ung, og jeg praktiserer det fortsatt.

Det minner en del om et intervju Rooney ga til ESPN Magazine i 2012, der han uttrykte en lignende tankegang:

– En del av forberedelsene mine er at jeg spør draktmannen hvilken farge vi skal ha – om det er rød topp, hvit shorts, hvite sokker eller svarte sokker. Så ligger jeg i sengen kvelden før kamp og ser for meg at jeg scorer mål eller gjør det bra.

– Du prøver å sette deg selv i øyeblikket for å forberede deg og ha et «minne» før kampen. Jeg vet ikke om man vil kalle det å visualisere eller drømme, men jeg har gjort det hele livet.

LAGT OPP: Wayne Rooney på plass under Manchester Uniteds Europa League-finale mot Villarreal i Gdansk i 2021. Foto: Aleksandra Szmigiel

Slik lød det fra Rooney. Den tidligere Manchester United-spissen gjorde også en sammenligning for å illustrere hvordan det kan fungere i praksis:

– Det er vel slik man spiller snooker. Da tenker man alltid tre eller fire trekk framover. Jeg antar at det er det samme med fotball. Du må se for deg tre eller fire pasninger hvor ballen kan komme. Jeg tror de aller beste fotballspillerne er i stand til å se det før … Mye raskere enn mange andre fotballspillere.

Studier har antydet hvordan visualisering kan skape et nevralt mønster i hjernen.

Det kan ligne på mønsteret som skapes av faktiske fysiske bevegelser. Rooneys og Bellinghams implementering av mentale bilder viser deres helhetlige tilnærming til spillet.

I tillegg til Rooney var Steven Gerrard også en rollemodell for Bellingham.

FAMILIEKJÆR: Jude Bellingham sammen med moren Denise. Foto: Marco Alpozzi

– Slike mennesker former måten man spiller på, fordi man beundrer dem så mye. Så, ja, de to er sannsynligvis mine to største helter, sa Bellingham til Bundesligas nettsider i 2021.

På flere måter er spillestilen hans en kombinasjon av de to. Med midtbaneegenskapene til Gerrard og avslutningene, i tillegg til løpene i de riktige rommene, til Rooney.

Kanskje visualiseringen gjorde det lettere i den nye rollen i Real Madrid. Han ser i hvert fall ut til å mestre flere posisjoner.

Tok oppsiktsvekkende valg

Fleksibiliteten i spillet ble anerkjent i en tidlig alder av Birmingham City.

Tidligere akademitrener i klubben, Mike Dodds, fortalte The Athletic hvordan lagnummeret hans var en samling av flere posisjoner på banen.

STARTEN: Jude Bellingham som Birmingham City-spiller. Foto: Mike Egerton

– Han sa at han ville bli nummer ti. Jeg sa: «Jeg tror at du kan bli en 22-er.». Han spurte hva jeg mente, og jeg svarte: «Du kan bli nummer fire, en nummer åtte og nummer ti – en som kan alt».

Fotballegenden Paul Gascoigne ble nevnt som et eksempel.

– Vi så at han kunne gjøre de ufine delene av spillet; bryte opp, løpe og taklinger. Slik kunne han spille i dypere posisjoner som en «firer» og en «åtter».

STØTTE: Jude Bellingham takker Birmingham-fansen. Foto: Nigel French

Da Bellingham dro etter sin første hele sesong med førstelaget, tok Birmingham den uvanlige avgjørelsen om å trekke draktnummeret 22. Klubben begrunnet:

«På bemerkelsesverdig kort tid har Jude blitt en ikonisk figur hos Blues, som viser hva som kan oppnås gjennom talent, hardt arbeid og dedikasjon (…)

Klubben har derfor bestemt at det vil være passende å trekke tilbake nummeret. Dette for å huske en av våre egne og for å inspirere andre.»

Valget ble møtt med noe latterliggjøring, men kanskje folk i Birmingham var de eneste som virkelig innså hvilken spesiell spiller og person det var snakk om.

DUO: Jude Bellingham og Erling Braut Haaland sammen i Dortmund. Foto: Heiko Becker

Det er noe en ung spiller sjelden vil oppleve, men Bellingham er ikke en gjennomsnittlig ung fotballspiller.

Med 16 år og 38 dager ble han den yngste førstelagsspilleren i klubbens historie. Noen uker senere ble kometen matchvinner i hjemmedebuten mot Stoke.

Ett år senere dro briten til Dortmund, i en overgang som var den dyreste i historien for en 17-åring. I debuten ble det mål mot MSV Duisburg.

Bare to måneder senere kom det første uttaket i England-troppen. Mot Irland kom midtbanespilleren inn, 17 år og 137 dager gammel.

Under VM i Qatar kom det første landslagsmålet i gruppespillkampen mot Iran. I tillegg var han toneangivende for Dortmund, som mistet ligatittelen på målstreken.

Forventningene var til stede da han meldte overgang til Real Madrid, men han overgikk dem på mange måter.

I sin nye rolle har han vist sitt brede spekter av kvaliteter, blant annet ved å score en rekke avgjørende mål.

I El Clásico borte mot Barcelona snudde han fra 0-1 til 2-1-seier med to scoringer. Ett av dem en rakett fra langt hold:

Etter hjemmekampen mot Osasuna, der det også ble to mål, innrømmet Bellingham at han også var overrasket selv.

– Jeg er en selvsikker fyr, men jeg forventet ikke en så god start.

ROS: Jude Bellingham gir Carlo Ancelotti æren for suksessen i Real Madrid. Foto: Jose Breton

Men han er ydmyk overfor egne prestasjoner. Bellingham er takknemlig for hvordan alt har klikket på plass siden han kom til Madrid, og han takker sin sjef.

– Jeg gjorde det jeg kunne og hadde en voldsom lyst til å forbedre meg, men æren går til Ancelotti. Han fant den rette plassen for meg, og gir meg mer frihet på banen. Nå flyr jeg, sier Bellingham.

– Det er overraskende. Jeg tror ikke noen kunne forestilt seg hans raske tilpasning til vår stil, sa Ancelotti til TNT.



– Han overrasker hver dag og i hver kamp. Ikke bare oss, han overrasker alle. En gave til fotballen, fortsatte italieneren.

– Skvist imellom mye press

VIKTIG BRIKKE: Jude Bellingham drømmer om å vinne store mesterskap med England. Foto: John Walton

Kanskje Bellingham kunne vært god i noe annet, selv om fotball er lidenskapen. Stjernen innrømmer at han trolig ville gått på skolen om han ikke hadde vært fotballproff.

– Jeg er veldig heldig som spiller fotball. Jeg har ingen anelse om hva jeg skulle gjort ellers. Jeg hadde sikkert rotet rundt på universitetet.

Selv om han ikke går på skolen, fortsetter 20-åringen å studere sitt eget spill. Og målene med Real Madrid og England er ambisiøse.

– Man må ønske å vinne alt, jeg tror det er normalt. Forventningene er store i en klubb som Real Madrid og i et land som England. Jeg er på en måte skvist imellom mye press, men det er noe jeg liker.

– Det er et privilegium å kunne representere disse lagene. Jeg kan selvsagt ikke love noe, men jeg skal gi absolutt alt jeg har for å hjelpe laget med å vinne troféer, fortsetter England-profilen.

Bellingham ble også bedt om å komme med sin spådom om den neste vinneren av Golden Boy-prisen. Broren Jobe ble nevnt, men fordi han spiller for Championship-laget Sunderland, kan han ikke vinne.

MOR OG FAR: Jude Bellingham sammen med foreldrene Mark og Denise Bellingham. Foto: Marco Alpozzi

– Men hvis «Black Cats» kommer til Premier League, se opp for ham, svarte Bellingham skarpt.

– Jeg er uenig



At de to brødrene spiller i Spania og England gjør at foreldrene er splittet hos hver sin sønn.

Moren Denise bor hos Jude i Madrid, mens faren Mark bor hos Jobe nordøst i England.

– Jeg pleide å se ham spille hele tiden; det var der jeg begynte å få kjærligheten til fotball, fortalte Bellingham om faren i The Guardian tilbake i 2020.

BYR PÅ SEG SELV: Jude Bellingham var i lekent humør under prisutdeling. Foto: Alberto Gandolfo

Fotballprofilen fra Stourbridge forklarte hvordan faren og moren inspirerte ham.

– Når man har slike foreldre, trenger man ikke å bli fortalt hvordan man skal oppføre seg, du lærer det fra dem.

Den beskjedne siden finnes fortsatt. Da Bellingham fortalte på «Golden Boy»-utdelingen at flere ser på ham som den beste spilleren i verden, var svaret raskt:

– Herlig å høre, men jeg er uenig.

På slutten av kvelden viste han også sin humoristiske side.

Bellingham henvendte seg til publikum og uttrykte sin takknemlighet for prisene. Deretter så han på sine to troféer og sa:

– Det kommer til å bli vanskelig å komme seg gjennom tollen tror jeg, men forhåpentligvis gjør de noen unntak.

Bellinghams briljante sesong så langt har også vært et eksepsjonelt unntak, og han håper nok at store titler i år vil bidra til flere kapitler i solskinnshistorien.

– Bayern er den neste utfordringen i Champions League og så er det El Clásico i helgen, så det er en fantastisk tid å være Real Madrid-spiller. Det er veldig gøy og veldig spennende, sier Bellingham til TV 2.



