Innrømmelse: – Det problemet innad må vi løse

OSLO (TV 2): Norges landslagssjef Ståle Solbakken mener det er et traume i det norske laget etter smellen mot Slovakia.

– Vi nevner ikke at vi spilte Slovakia ut av kampen og hadde ni store målsjanser, misset straffespark og fikk et mål feilaktig annullert. Det kunne vært 4-1 og 5-1, mener Ståle Solbakken i intervju med TV 2.

Norges landslagssjef nekter å «legge seg ned» etter at han igjen så sine gutter svikte i sluttminuttene.

Fire minutter før full tid utlignet Slovakia til 1-1 på Ullevaal tirsdag kveld.

NY SMELL: Ståle Solbakken måtte se sitt lag slippe inn i sluttminuttene nok en gang mot Slovakia tirsdag kveld. Foto: Vegard Grøtt / Bildbyrån

Det var åttende gang det siste året at Norge slapp inn mål etter 80. minutt.

– Jeg tar gjerne kritikk over en periode, for vi skal selvfølgelig ikke slippe inn mål i siste, selvfølgelig er det et traume for laget og selvfølgelig er det noe som sitter i hodet på gutta, sier Solbakken.

– Det er ikke tilfeldig at vi gjør flere feil de siste ti minuttene enn i hele kampen. Det er mitt ansvar, og det må vi sørge for å luke bort til alvoret kommer, men jeg forsvarer også gutta, fortsetter landslagssjefen.

– Minste problemet vi har



Nå forsterkes kritikken mot den tidligere FC København-treneren og hans landslagsspillere.

– Det tror jeg er det aller minste problemet vi har. Det er ikke en «issue» for meg engang. Det problemet innad må vi løse. Jeg tror at vi skal konsentrere oss om det og ikke bry oss om det som skjer utad. Alle ser at dette kan bli veldig, veldig bra, og det er mye som er veldig bra, mener han.

Norge spiller nye privatlandskamper mot Kosovo og Danmark i juni, før det skal spilles Nations League til høsten.

SKUFFELSE: Alexander Sørloth og resten av det norske laget rotet bort seieren på tampen mot Slovakia. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån

– Det er ingenting som tilsier at det skulle bli spennende i dag. Selv om vi hadde sluppet inn et mål, burde kampen vært punktert for hundre år siden. Vi fikk øvd på det, og vi mislyktes, sier Solbakken.

– Jeg hadde planer om å «fake» en skade og legge en ned, men hvis vi skal spille foran 50.000 tilskuere og det står på spill, så må de situasjonene løses på banen. Da når du ikke frem med beskjeder. Det er viktig at de tar med seg lærdommen, fortsetter Solbakken, som også mener baneforholdene på Ullevaal gjorde det vanskelig å spille god fotball.

– Ingen god forklaring

Spillerne var naturligvis langt nede etter at det røk på slutten igjen.

– Det kan være mange ting. Vi må jobbe med det, og det gjør vi. Så kan vi si alt mulig om at ting kan være feil der og der og der. Så vi fortsetter å jobbe med det så får dere snakke om det, men det hjelper ikke. Vi må fokusere på det vi kan gjøre bedre. Og det gjør vi, så buttet det selvfølgelig imot i dag og det er selvfølgelig kjipt. Men vi fortsetter å trene på det og håper at det løsner, sier Norge-stopper Leo Skiri Østigård til TV 2.



VIL IKKE GRAVE SEG NED: Norges landslagsstopper Leo Skiri Østigård. Foto: Vegard Grøtt / Bildbyrån

– Det er jo ikke sånn at jeg ikke står her og sier at jeg er fly forbanna. Du må gå videre og jobbe med det som lag. Det må vi finne ut som lag. Vi kan ikke grave oss fullstendig ned, da blir vi hvert fall ikke bedre på det, sier Østigård.

Landslagskaptein Martin Ødegaard mener de ga alt mot Slovakia. Han hadde ingen god forklaring på hvorfor det kom en ny smell på tampen.

– Jeg vet ikke. Det er vanskelig å si. Jeg har ingen god forklaring på det. Det er selvfølgelig surt, men vi får ta med det positive og jobbe videre, sier Arsenal-stjernen til TV 2.