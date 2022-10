Iniesta har kjempet i flere år: – Jeg går fremdeles i terapi

Han har vunnet alt og tilsynelatende hatt et perfekt liv. Men nå innrømmer den spanske fotballegenden Andrés Iniesta (38) at han har hatt det forferdelig både på og utenfor banen i flere år.

Andrés Iniesta har vunnet både EM og VM med Spania og Champions League og La Liga med Barcelona.

For mange regnes han som en av fotballhistoriens beste midtbanespillere.

Men suksessen på banen har hatt en ufattelig høy pris. I podcasten «The Wild Project», gjengitt av flere internasjonale medier, avslører 38-åringen at han i flere år har kjempet mot en alvorlig depresjon.

– Jeg går fremdeles i behandling, og er nødt til å finne fred med meg selv, sier Iniesta i podcasten, og legger til:

– Man forsøker hele tiden å si til seg selv: «Dette er ikke meg». Men det er min egen kropp det skjer i, og man opplever ingen glede eller energi i livet.

Han forteller videre at det var spesielt i 2018, da han spilte for japanske Vissel Kobe, at depresjonen ga ham store problemer.

– Jeg følte ingenting

Den tidligere spanske landslagsstjernen sier at han nå er i bedring, men veien mot å bli frisk er lang. Han legger ikke skjul på at han måtte ta daglig medisiner mot depresjonen for å komme seg gjennom tilværelsen da depresjonen var på sitt verste.

– Den beste tiden på dagen var da jeg tok en pille og la meg til å sove. Jeg mistet livsgleden, og da jeg skulle gi min kone en klem, føltes som om jeg klemte på en pute. Jeg følte virkelig ingenting, konstaterer en åpenhjertig Iniesta.

Fotballstjernen har tjent seg søkkrik i løpet av sin karriere, men gjør det klart at penger ikke gir lykke. Han er innstilt på at det vil ta lang tid før han er kvitt depresjonen og de mørke tankene for godt.

– Jeg vil fortsette å gå i terapi fordi jeg trenger å finne ut ting om meg selv. Jeg liker å høre profesjonelle forklare meg ting om psykiske sykdommer og depresjoner, sier den dobbelte EM-vinneren for Spania.

Iniesta håper at han ved på stå frem med sykdommen kan hjelpe andre som sliter med psykiske utfordringer.

– I løpet av livet lærer man at depresjoner og psykiske sykdommer kan ramme alle. For meg handler det ikke om materielle ting og at jeg kan kjøpe alle bilene jeg vil i verden og alt jeg ønsker meg. Det er fremdeles svært vanskelig å møte de virkelige problemene i livet, konkluderer han.

Psykisk helse: Her finner du informasjon om hva psykisk helse er, hvordan du tar vare på den og hvor du kan få hjelp hvis du eller noen du kjenner har det vanskelig.

Norsk fotballprofil: – Det er både trist og bra

Den tidligere norske fotballprofilen Ragnvald Soma, som blant annet vant cupgull med Brann og i utlandet spilte for Premier League-klubben West Ham og hadde stor suksess i østerrikske Rapid Wien, har tidligere fortalt til TV 2 om sin kamp mot de mørke tankene.

Han er glad for at Andrés Iniesta nå deler sin historie.

– Det forsvinner en del kilo fra skuldrene når man går ut og forteller om det. Iniesta kan bidra til å gi mange andre det dyttet de trenger for å tørre å ta den telefonen til en behandler eller psykolog for å snakke om det og lette på trykket, sier Soma til TV 2, og fortsetter:

HYLLER ÅPENHETEN: Tidligere fotballproff Ragnvald Soma. Foto: SAMUEL KUBANI

– Iniesta har vunnet det som er å vinne som fotballspiller. En mer suksessrik fotballspiller skal man lete lenge etter. Han vil derfor være et enormt forbilde for mange på verdensbasis, konstaterer Soma om åpenheten den spanske fotballhelten viser.

– Det er både trist og bra. Det er trist med tanke på at jeg vet hvor dritt han har hatt det og har det, men det er steinbra at en så profilert fotballstjerne faktisk går ut og snakker om det. Ingenting er mer viktig enn åpenhet om det, slår Soma fast.