Ingen spiller mindre enn landslagskapteinen

ANGERS (TV 2): Spilletid på klubblaget ble et viktig tema på landslagsuttakene i høst. Nå sliter selv Maren Mjelde med å innfri trenerteamets «krav».

Se Frankrike-Norge tirsdag fra klokken 21.05 på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play!

Allerede i Hege Riises første uttak som norsk landslagssjef, ble det nevnt: Spilletid i klubb skulle legges stor vekt på i uttak til det norske landslaget.

Det førte til at blant andre etablerte landslagsspillere som Maria Thorisdottir og Vilde Bøe Risa ble vraket.

– Ja, vi sa det. Spilletid er viktig, men det er ingenting som er svart-hvitt, sier Hege Riise til TV 2 etter et halvt år i jobben.

– I høst ønsket vi å prøve noen nye og da var det noen som måtte ut. Det er sånn konkurransebildet er, legger landslagssjefen til.

Maria Thorisdottir, Maren Mjelde, Vilde Bøe Risa og Guro Reiten etter tapet i privatlandskampen mot Danmark lørdag kveld. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Men det er langt fra bare de to Manchester United-spillerne som sliter med å innfri den nye ledelsens ønske.

– En situasjon jeg nekter å akseptere

I februarsamlingens 25-mannstropp, spiller 13 spillere i ligaen utenfor Norge.

Ingen har færre minutter spilletid for sin klubb enn landslagskaptein Maren Mjelde denne sesongen.

– Det har jo vært en tyngre periode for meg, sier kapteinen til TV 2.

Det skal nevnes at 33-åringen i høst ble satt på sidelinjen i nesten tre måneder med en lårskade, men konkurransesituasjonen i Chelsea før og etter skadeoppholdet har vært tøff for landslagsveteranen.

Denne sesongen står hun med totalt 244 minutter spilletid fordelt på fem kamper; to fra start og tre innhopp i alle turneringer (Women's Super League, Champions League, FA Cupen og Ligacupen).

2022/23-sesongen: Utenlandsproffene Spilletid for sitt utenlandske klubblag siden sesongstart: Emilie Haavi, Roma: 2160 minutter

2160 minutter Guro Reiten, Chelsea: 1577 minutter

1577 minutter Frida Maanum, Arsenal: 1575 minutter

1575 minutter Amalie Eikeland, Reading: 1547 minutter

1547 minutter Celin Bizet Ildhusøy, Tottenham: 1076 minutter

1076 minutter Malin Brenn, Como: 867 minutter

867 minutter Maria Thorisdottir, Manchester United: 710 minutter

710 minutter Julie Blakstad, Manchester City: 656 minutter

656 minutter Vilde Bøe Risa, Manchester United: 597 minutter

597 minutter Guro Bergsvand, Brighton: 480 minutter*

480 minutter* Maren Mjelde, Chelsea: 244 minutter

244 minutter Tuva Hansen, Bayern München: 90 minutter*

90 minutter* Thea Sørbo, Hammarby: 0 minutter** * Kom til klubben i januar-vinduet. Spilte høstsesongen i Brann.

** Kom til klubben i januar og er fremdeles i sesongoppkjøring.

– Ting har vel kanskje ikke gått helt min vei de siste to årene, men jeg har fått trent godt siden desember og vært på banen hver eneste dag. Bare det er jeg veldig fornøyd med, sier Mjelde.

– Men å gå fra å ha vært fast i Chelsea i mange år til å nå spille veldig lite – det er jo en helt ny situasjon for meg. En situasjon som jeg nekter å akseptere selvfølgelig, så jeg kjemper på hver dag.

Også Julie Blakstad, som til daglig spiller i Manchester City, sliter med å få jevnlig spilletid.

– Det har vært mindre enn man ønsker i det siste og det påvirker jo situasjonen. Men det er tøff konkurranse om spilletid, så jeg har jo en god treningsvherdag og prøver hele tiden å jobbe for mer spilletid, sier 21-åringen.

– Jeg har jo dialog med Hege hele veien og det er klart at hun ønsker at vi skal spille så mye som mulig.

Julie Blakstad (t.v). spiller til daglig i Manchester City, mens Guro Bergsvand nylig gikk rett inn på laget i Brighton etter overgangen fra brann. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Like krav?

Selv om de har fått sine sjanser på landslaget siden vrakingen, har beskjeden til Bøe Risa og Thorisdottir fra den nye ledelsen siden i høst vært klar: Spilletiden må opp om de skal være sikre spillere i en landslagstropp.

Bøe Risa fikk også beskjed om at det var ønskelig at hun potensielt fant seg en ny klubb.

– Føler du at det stilles like krav?

– Jeg håper at det gjør det. Det er en god del spillere her som er i samme situasjon, sier Bøe Risa.

– Man vil vel gjerne spille med de beste på landslaget og ta ut de beste spillerne. Selv om de ikke spiller i klubb, så har de mye å bidra med. Så jeg tror og håper at det er noe landslagsledelsen har fokus på.

Landskampene i februar har gitt etterlenget spilletid for både Vilde Bøe Risa (t.v) og Maren Mjelde denne uken. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Gjelder de samme kravene for Mjelde som for Bøe Risa og Thorisdottir, Hege?

– Ja, de gjør jo det. Så blir det jo en vurdering for oss fra nå og til aprilsamlingen og videre til sommeren på de ulike situasjonene, men de nevnte spillerne har erfaring og de har vært på et veldig høyt nivå. Det ser vi jo i treningshverdagen, svarer landslagssjefen.

– Det er vanskelig å vurdere dette svart-hvitt, men ønsket fra oss er jo hele tiden at de skal få minutter for det ser vi i spillet deres. Man er skarpere, man har bedre selvtillit.

Siste måneder av Chelsea-kontrakten

For sin egen del, ser Mjelde på landskampene for Norge som etterlenget kamptrening. Nå håper hun også at sjansene byr seg hjemme i London.

– Det er mange kamper igjen av sesongen for vår del heldigvis, sier 33-åringen.

Maren Mjelde spilte fra start mot Uruguay i forrige uke. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Chelsea kjemper fremdeles på alle fronter i ligaen, de nasjonale cupene og i Champions League, hvor de skal opp mot regjerende mester Lyon i kvartfinalen.

– Jeg er jo inne i mine siste måneder kontraktsmessig i Chelsea, så jeg hadde liksom ikke akkurat lyst til å gå på et utlån for eksempel heller nå, forteller hun.

– Jeg vet at det finnes en sjanse der for å få spilletid fremover, så håper jeg selvfølgelig det skjer før VM starter til sommeren, avslutter landslagskapteinen.

Se Frankrike-Norge tirsdag fra klokken 21.05 på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play!