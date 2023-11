– Ingen forventer det – så lenge du ikke er Haaland

– Jeg føler ikke at jeg spilt på årevis, svarer en blid Jack Grealish på spørsmål om et var godt å være tilbake på laget.



Da hadde Manchester City-stjernen allerede svart på samme spørsmål noen ganger etter tirsdagens 3-0-seier over Young Boys.

I et intervju med TV 2 er Grealish klar på at det er naturlig at manager Pep Guardiola rullerer på laget, men ett unntak er det.

– Vi har mange talentfulle spillere over hele banen, så man kan ikke spille hver kamp. Ingen forventer det – så lenge du ikke er Erling, sier Grealish.

Ga vekk drakten til pause (!)

Usikker før kampen

Guardiola kastet Haaland inn på laget, til tross for at jærbuen måtte ut med en ankelskade i lørdagens ligakamp mot Bournemouth.

– Jeg snakket ikke med ham. Jeg så ham på trening, hvordan han beveget seg. Han følte seg bra. Han er så viktig for oss, å ha den trusselen. Han følte seg bra, så da spilte jeg med ham. Da jobben var nesten gjort, hvilte jeg ham med tanke på søndag, sier Guardiola på VGs spørsmål på pressekonferansen.

City møter Chelsea på bortebane søndag.

City-manageren tok Haaland av banen etter 60 minutters spill. Da hadde jærbuen scoret to mål mot den sveitsiske motstanderen.

– En enorm prestasjon

Guardiola og Klopp

TV 2-kommentator Øyvind Alsaker mener det har skjedd en endring i engelsk fotball de siste sesongene.

– Før Pep Guardiola og Jürgen Klopp kom til England, ville en viktig spiller som hadde et eller annet som gnager, blitt hvilt i denne type kamper når det er et viktig oppgjør til helgen, sier Alsaker.

– Men særlig de to managerne velger kamprytme. De vil ha Haaland på banen fra start. Forrige sesong prøvde de å holde ham ute mot FC København, men det endte uten mål, fortsetter kommentatoren.

Alsaker får støtte av ekspertkommentator Petter Myhre.

– Det er noe med at det er lettere å starte enn å komme inn, i hvert fall hvis du er vant til å starte kamper. Du har noen superinnbyttere, som er vant til rollen. Det tar tid til å bli vant til den, for ingen ønsker seg den, sier Myhre.