Ingen Aursnes på landslaget - har takket nei

Her er troppen til Norges to neste landskamper.

Tirsdag tok landslagssjef Ståle Solbakken ut troppen som skal møte Tsjekkia og Slovakia til privatlandskamper på Ullevaal stadion mot slutten av mars.

Den største overraskelsen var at Benfica-stjernen Fredrik Aursnes (28) ikke var en del av troppen.

Midtbanespilleren har valgt å gi seg på landslaget, etter 17 kamper med flagget på brystet.

– Fredrik har i ganske lang tid sagt til meg at han har behov for å puste ut mellom slagene i Benfica, så vi har hatt en dialog om hvordan dette skal gå opp. Jeg har klart å overtale ham til ikke å trekke seg i lang tid, sier landslagssjef Ståle Solbakken, og fortsetter:

FERDIG: Fredrik Aursnes har takket nei til landslaget. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Vi ble enige om at jeg ikke skal prøve å overtale ham mer. Han skal få lov til å bestemme dette selv, og det har han gjort. Per nå vil ikke Fredrik være en del av oss.



Landslagssjefen synes det er svært beklagelig.

– Vi har døren på gløtt hvis han kommer på andre tanker, men dette har vært et tema for Fredrik før. Han sto over hele G19 fordi han hadde behov for noe annet enn fotball. Når han spiller på det nivået han gjør, føler han at han trenger noe annet for å opprettholde lysten på å spille fotball og leve et meningsfylt liv, sier Solbakken.



I en pressemelding publisert på fotball.no forklarer Aursnes valget sitt.

– Jeg føler at jeg ønsker mer tid og frihet til å prioritere andre ting enn fotball i livet mitt. Derfor velger jeg å gi meg på landslaget. Ståle og jeg har hatt gode samtaler om dette over en lengre periode. Det er en vanskelig avgjørelse, men noe jeg føler er riktig for meg selv og hva jeg ønsker å prioritere, sier Aursnes, og legger til:



– Jeg ønsker å takke lagkamerater, trenere og støtteapparat for ei fin tid på landslaget. Jeg er veldig stolt over å ha vært en del av denne gruppa og representert Norge.



TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah synes det er synd at Norge mister en så god spiller.

– Samtidig står det respekt av at Aursnes er modig nok til å ta en sånn type avgjørelse når det føles riktig for han, sier Amankwah.

Landslagssjef Solbakken roser sunnmøringen for jobben har har gjort for landslaget.

– Fredrik har vært fantastisk for oss, både på og utenfor banen. Ikke minst i starten på forrige kvalik, da han var på sitt aller beste. Han var med på å dominere bortekampene mot Spania og Georgia, sier Solbakken, som har rådført seg med Molde-trener Erling Moe i prosessen.

Han var treneren til Aursnes før 28-åringen ble utenlandsproff.

– Erling har kjent ham i mange år, og han var ganske sikker på at det var ganske gjennomtenkt fra Fredrik sin side. Han var heller ikke overrasket over at Fredrik trengte litt luft. Det må vi bare akseptere, sier Solbakken.

Dette er troppen:

Keepere:

Ørjan Håskjold Nyland (Sevilla)

Egil Selvik (FK Haugesund)

Mathias Dyngeland (Brann)

Forsvarere:

Julian Ryerson (Dortmund)

Marcus Holmgren Pedersen (Sassuolo)

Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford)

Leo Skiri Østigård (Napoli)

Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt)

Andreas Hanche-Olsen (Mainz)

Jesper Daland (Cercle Brugge)

David Møller Wolfe (AZ Alkmaar)

Midtbanespillere:

Patrick Berg (Bodø/Glimt)

Martin Ødegaard (Arsenal)

Sander Berge (Burnley)

Oscar Bobb (Manchester City)

Kristian Thorstvedt (Sassuolo)

Aron Dønnum (Toulouse)

Mohamed Elyounoussi (FC København)

Hugo Vetlesen (Club Brugge)

Osame Sahraoui (Heerenveen)

Angripere:

Erling Braut Haaland (Manchester City)

Alexander Sørloth (Villarreal)

Jørgen Strand Larsen (Celta Vigo)