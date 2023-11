Inge André Olsen tilbake i Stabæk

PRESENTERT FOR SPILLERNE: Inge André Olsen, her i 2015, returnerer til bærumsklubben i ny rolle. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Daglig leder Jon Tunold informerte nylig spillergruppen i Stabæk om at Olsen hentes inn i en rolle som konsulent, etter at det ble klart at sportssjef Torgeir Bjarmann er ferdig etter sesongen.

Tunold bekrefter nyheten til TV 2.

– Inge André skal hjelpe oss som konsulent en periode, i første omgang frem til slutten av det kommende overgangsvinduet. Han er leid inn som konsulent og ikke ansatt i klubben, men skal jobbe som klubbagent for oss, sier han.

Olsen har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Han bestod nylig eksamen for å bli lisensiert FIFA-agent.

– Hva innebærer det at Olsen skal være klubbagent?

– Han skal kartlegge og speide på spillere. Han kommer ikke til å ha noe med kontraktsinngåelser å gjøre og har ikke lov til å opptre på vegne av klubben i forhandlinger, sier Tunold.

– Hvem skal gjøre det når Torgeir Bjarmann er ferdig i klubben, da?

– Thomas Finstad og meg. Primært Thomas.

Finstad har for øyeblikket tittelen «team manager» i Stabæk.

– Hvilke utfordringer innebærer det at Olsen er lisensiert FIFA-agent samtidig som han skal jobbe for Stabæk?

– Jeg ser ingen utfordringer med det. Han vil operere som en klubbagent på vegne av oss for å hjelpe oss med det. Han kommer til å jobbe veldig mye for oss.

– Er det aktuelt at han går over i en permanent rolle som sportssjef på sikt?

– Det kan hende. Det har vi ikke diskutert. Vi kommer til å bruke tid på å se på hvordan vi skal organisere sporten, sier Tunold.

Olsen skilte lag med Aalborg i september i fjor etter å ha jobbet som sportssjef for den danske klubben i drøye to og et halvt år.

Der havnet han i medienes søkelys i forbindelse med salget av Jores Okore til kinesiske Changchun Yatai FC, fordi den norske agenten Ole Petter Drevland ifølge danske Mediano mottok 12,8 av 20 millioner kroner i overgangen.

Drevland representerte Olsen som advokat i den såkalte «overgangssaken» til Veigar Pall Gunnarsson og Herman Stengel fra Stabæk til Vålerenga i 2011.

– Jeg kjenner til den. Det er ikke noe som har vært å sette fingeren på der. Det er ikke noe som er gjort feil der, sier Tunold på TV 2s spørsmål om hvordan de stiller seg til Okore-saken.

Olsen jobbet som sportssjef i Stabæk fra 2011 til 2020.