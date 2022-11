– Infantinos brev har gitt en mobiliserende effekt

ULLEVAAL (TV 2): Fredag i neste uke setter Lise Klaveness seg på flyet til Qatar for å sette press på menneskerettighetssituasjonen i landet.

Under dagens pressetreff gikk fotballpresidenten også rett i strupen på FIFA-president Gianni Infantions siste uttalelse:

– Etter at Infantino sendte ut sitt brev til fotballverdenen om at vi skulle slutte å engasjere oss i menneskerettigheter og heller fokusere på sport, så opplever vi at det er en mobiliserende effekt i UEFAs arbeidsgruppe. De andre landene nå er innstilte på å ta opp disse tingene når VM begynner. Det er bra, sier Klaveness.

Fotballpresidenten har tidligere uttalt at hun ønsker å være til stede som en konstruktiv kritiker, og akter ikke å se noen av kampene. Det står hun fortsatt ved.

– Vi vil med vårt besøk forsøke å være talspersoner for at ansvaret for FIFA og Qatar strekker seg ut over selve arrangementet. Menneskerettigheter i fotball har kommet for å bli. Vi vi har tenkt at det er et poeng at vi er der, selv om vi er et lite land, sier Klaveness.

– Er du ikke redd for at du kan oppfattes som et uromoment og en provokasjon?

– Jo, det vil de vel på en måte oppfatte det som. Alt tyder på at de vil det. Men jeg har gode kontakt med de allierte i UEFA, England og Tyskland og de nordiske medlemmene. Vi har stått sammen der engansjementet har vært varierende. Men det har tatt seg hardt opp etter at Infantino gikk ut med det brevet. At jeg ikke blir en populær skikkelse i FIFA tenker jeg ikke på, sier hun til TV 2.

Verdenskjent kritiker

Etter at Klaveness ble kjent over hele verden for sin kritiske tale på FIFA-kongressen i mars, er det ventet at hun vil bli et yndig intervjuobjekt for den internasjonale pressen i Qatar.

– Vi stiller opp for pressen når vi har tid og de spør for dette er noe som alle må være opptatt av om vi skal flytte dette. Så det kommer vi selvfølgelig til å gjøre.

– Har du fått noen forespørsler allerede?

– Det er masse forespørsler.

HISTORISK TALE: Lise Klaveness talte FIFA og Qatar imot under en kongress i mars. Foto: Hassan Ammar

Med i reisefølget vil også NFFs generalsekretær Karl-Petter Løken være, samt en av A-landslagets fotballanalytikere som kun skal fokusere på det sportslige.

I løpet av de fire dagene i Qatar håper Klaveness å få på plass flere møter.

– Nå er fokuset å få møte Infantino sammen med de andre UEFA-landene, vi skal i alle fall invitere til det. Vi prøver å treffe VM-sjefen i samme ærend og prøve å møte noen organisasjoner som jobber med menneskerettigheter. Det er ekstremt viktig nå at vi ikke mister migrantarbeiderne av syne, sier Klaveness.

Sikkerheten i høysetet

FIFAs tildeling av VM i Qatar skjedde på kontroversielt vis i 2010. I ettertid har det kommet frem at VM-stemmer ble kjøpt av korrupte fotball-ledere.

Qatar har også fått knallhard kritikk for brudd på en rekke menneskerettigheter og behandlingen av gjestearbeidere. Det er også ventet at regimet vil overvåke av alle tilreisende.

– Hvilken risiko løper du ved å dra?

– Jeg skal ikke snakke om min egen sikkerhetssituasjon. Der har jeg stor tillitt til de som skal håndtere den, sier Lise Klaveness.