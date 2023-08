Infantino-tale setter fyr på internett – Hegerberg kommer med syrlig stikk

Natt til fredag, to dager før finalen i fotball-VM, holdt Fifa-president en 22 minutter lang og uannonsert tale til den oppmøtte pressen.

Innholdet har fått det til å koke for flere.

I talen henvendte han seg til kvinnene i rommet og sa at om de velger «de riktige» kampene så kan de «overbevise menn om hva de må gjøre».



– Velg de riktige kampene. Dere har makten til å endre. Dere har makten til å overbevise oss menn om hva vi må gjøre og hva vi ikke må gjøre. Bare gjør det. Med menn, med Fifa, vil du finne åpne dører. Bare skyv dørene, sa Infantino, ifølge The Telegraph.



FÅR REFS: Gianni Infantinos tale møter hardt bør. Foto: Saeed Khan

Svarer

En av de som reagerer er Norge- og Lyon-stjerne Ada Hegerberg.

På Twitter/X kommer spissen med et stikk til presidenten.

– Jobber med en liten presentasjon for å overbevise menn. Hvem er med? skriver Hegerberg.

Videre skriver hun at det trengs å tas i bruk ekstra krefter.

– En gullsmed kan være nyttig for å åpne de dørene!

TV 2 har vært i kontakt med Hegerbergs agent. Han opplyser at Hegerberg er på ferie, og ikke ønsker å utdype kommentaren.

TV 2s sportskommentator mener Hegerberg er smart og presis med meldingen.

– Hun klarer nok en gang å bli en ledelse stemme i kampen for likestilling. Hun er retorisk god, bruker humor som virkemiddel og treffer folk i sosiale medier godt, sier Mina Finstad Berg.

Også fotballkommentator Jacqui Oatley reagerer på uttalelsene.

– Dette sitatet er faktisk ... ekstraordinært. Selv om vi ikke burde bli overrasket. Vi har kjempet i flere tiår mot denne typen tull. Så, så dårlig fra Infantino, skriver hun på Twitter/X.



Finstad Berg mener Infantino bommer med talen.

– Det er belærende, nedlatende og naivt på en gang. Det er ikke opp til han å si hva som er de riktige kampene å ta for spillerne.

– Han gjør et forsøk på å snakke likestillingens sak, men bommer ekstremt stort og det har blitt en gjenganger for hans del. Han ender opp med å score enorme selvmål, mener TV 2s sportskommentator.

– Nedlatende

Infantino sa også i talen sin at han har fire døtre, og mener det er et bevis på at han bryr seg om kvinner.

I en artikkel publisert i The Telegraph skriver Tom Garry at talen er nedlatende ovenfor kvinner.

– Mange av kvinnene ved pressesenteret har brukt hele karrieren sin på å kjempe mot barrierer i spillet, for finansiering og en stemme. Hans ord vil ha følt irriterende, hul og nedlatende, skriver Garry.

I SYDNEY: Fifa-president under mesterskapet i Australia og New Zealand. Foto: Franck Fife

Også Daniel Storey reagerer på presidentens tale rettet mot kvinnene. Han mener Infantinos ord går i mot egne handlinger.

– Her er den ubehagelige sannheten: Infantino har også behandlet kvinner annerledes. I motsetning til herreturneringen, der han baserte seg i Qatar i 12 måneder frem til turneringen startet og deltok på kamper gjennom hele, forlot han New Zealand fem dager etter at VM startet, skriver han i Inews.

– Infantino besøkte ikke Australia i tiden mellom verdensmesterskapet ble tildelt dem i 2020 og frem til starten i juli 2023. Må kunne gjøre det bedre, Gianni?



Infantino langet også ut mot pressens oppmøte i New Zealand og Australia kontra under Qatar-VM i fjor.

– Det kan ikke være mulig at det var 39 italienske journalister under herrenes VM, da Italia ikke var kvalifisert, og så er det er null i Australia og New Zealand. Vi må begynne å behandle menn og kvinner likt, tordnet Infantino, ifølge AS.

Finstad Berg mener at påpekingen er korrekt, men:

– Også han har vært mye mer rettet mot Qatar og bør ta en skikk på seg selv før han begynner å ta andre.

Flere kontroverser

Storey skriver videre at hvis det er én ting Infantino er strålende god til, så er det å snakke ned hvor mye han og organisasjonen kan gjøre for å endre sporten.

– Dere vet hva dere skal gjøre nå, kvinner: bare spør og det vil bli gjort. Sannsynligvis. Kan være. Muligens. Med mindre det er den tingen du virkelig vil ha, avslutter han.

Infantino har sittet som Fifa-president siden 2016, og er kjent for flere kontroverser under tiden i lederstolen.

Dagen før VM-åpningen i Qatar i fjor holdt han en monolog på en pressekonferanse i Doha, hvor han gikk til angrep mot kritikerne til mesterskapet.