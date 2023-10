– Ikke vanskelig for meg å holde med Israel i fotball

Det er 23 år siden det norske landslaget sist var i et mesterskap. Landslagstrener Ståle Solbakken lovet med 99 prosent sikkerhet at han skulle ta Norge til EM.

Men selv med to av verdens beste spillere på laget, Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland, har det ikke gått veien.

Igjen sitter skuffede supportere og lurer på hvorfor det ikke går denne gangen heller.

– Jeg har det vondt

Landslagssjefen erkjenner at han lar seg påvirke av nederlagene.

– Vi er alle ekstremt skuffet. Jeg har det vondt innvendig. Sommeren etter den Skottland kampen var tung. Men det er sånn toppidrett er. Du må tåle opp- og nedturer, og akkurat nå er vi i en situasjon der vi må tåle det siste, sier Solbakken.

– Vi har fortsatt en ørliten mulighet til å kvalifisere oss, via en bakvei. Men da må Israel gjøre det bra. Er det vanskelig for deg å heie på Israel om dagen?

– Ut fra et sportslig sted, så er det ikke vanskelig for meg å holde med Israel, for da får vi en ekstra sjanse hvis de går forbi Romania, sier Solbakken, og fortsetter:

– Men med det politiske bakteppet, så er det en kompleks situasjon i forbindelse med det som har skjedd i Midtøsten i mange år, hvor Israel har tatt seg til rette på en måte som jeg ikke alltid har vært enig i.

For at Norge skal få sjansen til å spille playoff om en EM-plass i Nation League, er Norge avhengige av at Israel går direkte til EM sammen med Sveits. De ligger nå på tredjeplass i sin gruppe, men har færre kamper spilt enn de andre.

Alternativt kan Israel gå videre fra sin gruppe, samtidig som Ukraina slår ut Italia i gruppe C.

For Israels del, har de fått flere kamper utsatt, og disse spilles i forlengelsen av neste landslagspause.

Blitt kritisert for engasjementet

Temaet engasjerer Solbakken.

– Samtidig har vi en situasjon nå hvor deres folk har vært utsatt for noe som gjør at du må forstå aggresjonen. Så kan man diskutere hvordan det har utspilt seg. Det er noe som gjør vondt, og som kanskje skal holdes utenfor om jeg holder med Israel i den EM-kvaliken.

– For dette er noe som historiske sett har vært veldig vondt for veldig mange mennesker. Generasjon på generasjon, og det ser ut til å fortsette. Og jeg tror ingen kan stå bak det som skjer nå, verken fra den ene eller andre siden.

– Men kjenner du på at dette er vanskelig?

– Jeg har alltid sagt at fotball og politikk, det henger sammen, det vil det alltid gjøre. Og så har jeg blitt kritisert for at jeg har gått inn i en materie som har vært vanskelig. Men det gjør jeg de gangene jeg mener at det er riktig. Det er en leders plikt. Det er noe man gjøre med følelser, mot og integritet, svarer landslagstreneren.

Fortsatt tro på VM

Ryker EM-drømmen denne gangen også, er neste mesterskapsmulighet for Solbakkens landslag VM i i 2026.

– Du drister deg på en prosentsjanse?

– 99?, sier han spørrende og smiler.

– Vi har fortsatt tro på det vi gjør, ellers hadde jeg ikke sittet her og presentert for det vi står for. Og hadde ikke ledelsen og spillerne også hatt troen hadde jeg ikke sittet her.

SELVSIKKER: Solbakken tror fortsatt han kan ta Norge til VM. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Men tilbake til sjansen vi har til å kvalifisere oss til VM. Er du på 99 prosent sjanse?

– Vi er på 98 prosent, sier han lattermildt.

– Hvis vi ikke når VM, er du ferdig som landslagstrener da?

– Ja, det er jeg nok.

