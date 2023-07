– Ikke overrasket om hun gir seg på landslaget etter VM

Onsdag stod Caroline Graham Hansen skolerett foran pressen og beklaget uttalelsene hun hadde kommet med etter VM-kampen mot Sveits.

Senere på dagen var det oppvaskmøte i den norske troppen.

– Jeg opplevde møtene som veldig fine, hun kom med en unnskylding og det er på sin plass. Det er bare å gå videre nå, sier Tuva Hansen.



Bayern München-profilen avviser at det er splittelser og klinsjer i den norske troppen, samtidig tror hun Norges landslag kommer styrket ut av at de fikk røsket opp i kaoset som oppstod.



– Ja, det er utelukkende positivt. Vi er en gruppe som jobber bra i lag, jeg tror egentlig dette bare kommer til å styrke oss. Det er kanskje folk som tror det blir splittelser og klinsjer, men det er ikke tilfellet i vår gruppe, sier Tuva Hansen.

FOKUS: Tuva Hansen har startet begge kampene til Norge hittil i VM. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Blir ikke overrasket over om Graham Hansen gir seg på landslaget

Sportskommentator i Adresseavisen, Birger Løfaldli, er til stede i Auckland hvor han følger landslaget tett.



Han er enig med Tuva Hansen om at oppvasken kan gi en kortsiktig positiv effekt. Han er mer redd for hva som skjer når Norge reiser hjem fra VM.

– Det er jo slikt at den type stormer, når det blir veldig stor negativ oppmerksomhet, så kan det bidra til å samle troppen på kort sikt. Til neste kamp kan det faktisk være en fordel, vi så jo at Norge var mye mer påskrudd mot Sveits, sier Løfaldli.

PÅ PLASS: Birger Løfaldli har fulgt det norske laget tett i New Zealand. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Hva det vil føre til på lengre sikt, det er mye mer usikkert. For eksempel om Graham Hansen blir en del av dette prosjektet fremover, det er jeg usikker på.

– Hva tror du skjer mellom Graham Hansen og landslaget etter VM?



– Veldig usikker. Jeg blir ikke overrasket om Graham Hansen gir seg på landslaget etter VM.

PREGET: Caroline Graham Hansen var tydelig preget da hun beklaget uttalelsene sine. Foto: Lise Åserud

Riise nølende om Graham Hansens fremtidsplaner

Under onsdagens pressekonferanse fikk Hege Riise spørsmål om hva hun tenkte om fremtiden til Caroline Graham Hansen og landslaget.

– Det er så langt frem i tid. Det er hennes vurdering. Vi skal i videre samtaler. Det er ikke noen grunn for at dette ikke blir en suksesshistorie. Vi fikk en krasj, nå må den nullstilles, så jobber vi videre fremover, svarte Riise.

NRKs fotballekspert og tidligere landslagsspiller, Elise Thorsnes, håper i likhet med Tuva Hansen at Norge får et løft av de kaotiske dagene.

– Det har tydeligvis ulmet en stund og så fikk hun et utblåsning nå. Selvsagt burde dette vært tatt internt, men kanskje det kan ha hatt en positiv effekt, sier Thorsnes som står med 130 landskamper for Norge.



– Det kan enten være samlende eller splittende. Jeg tror sånne situasjoner gjør at en kommer tettere på hverandre og får snakket ut om ting. Jeg håper virkelig at de har lagt dette bak seg nå og at vi får sett et samlet Norge mot Filippinene, sier Elise Thorsnes.