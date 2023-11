I utakt med folket: – Han er heldig

Over 20.000 har gitt sin mening om Norges EM-kvalik, men TV 2s eksperter er ikke enig med leserne.

Se TV 2s sending dagen derpå fra Skottland i videovinduet øverst!

Det blir ingen mesterskap for Norges landslag denne gangen heller.



Nå er neste håp VM i 2026.

Da vil det være 26 år siden landslaget sist var i et mesterskap.

I TV 2 Sports app har det norske folket kunne stemme hva de mener om Norges prestasjon i EM-kvaliken.



Det er liten tvil om hva de 20.000 som har stemt, mener.

>

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen og kommentator Øyvind Alsaker vil ikke slakte kvaliken. De legger seg på terningkast tre.



– Jeg er vel nærmest en treer. Jeg synes én og to blir for brutalt, så da faller jeg ned på en treer, sier Jesper Mathisen.

– Jeg følger Jesper der, jeg tror min terning havner på høykant mellom to og tre, sier Alsaker.

INGEN EM: Mohamed Elyounoussi og Norges landslag skal ikke til Tyskland å spille EM neste sommer. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Mener Solbakken er heldig: – Ikke mange andre som hadde fått fortsette

Etter at Solbakken tok over som landslagssjef etter Lars Lagerbäck, har Norge feilet i VM-kvalik, EM-kvalik og Nations League-ruten til EM.

Det er den dystre sannheten, men likevel fikk Solbakken en ny forlenget kontrakt 15 i år. I pressemeldingen fra Norges Fotballforbund sto det at man satset mot VM i 2026.

– Han er heldig som får den muligheten. Jeg tror ikke det er mange andre landslagstrenere som hadde fått fortsette etter nok en mislykket kvalik, en ganske brutal kvalik, sier Øyvind Alsaker.

VAR PÅ PLASS: Øyvind Alsaker og Egil «Drillo» Olsen var begge til stede på Hampden Park søndag kveld. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

TV 2s rutinerte kommentator tror likevel Solbakken er riktig mann for å ta Norge til et mesterskap.



– Jeg tror han er det, jeg tror han kan snu dette rundt. Så er jeg spent på om han vil selv, jeg tror kanskje han må gå en runde med seg selv. Det er en veldig lang pause før VM-kvaliken skal i gang i mars 2025.

– Han må kjenne på motivasjonen, støtten i gruppen og alle disse tingene som en slik prestasjonsgruppe alltid vil bære med seg.

Når VM i USA, Canada og Mexico går av stabelen sommeren 2026, vil det være 26 år siden Norge sist var i et mesterskap.

Kvaliken starter ikke før mars 2025, altså om over et år.

– Det er langt frem dit, men per nå vil jeg si «ja», han er riktig mann, sier Øyvind Alsaker.



– Solbakken har en veldig høy stjerne innad i spillergruppen

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er enig med Alsaker.

Også han mener Solbakken er riktig mann til å lede den gylne generasjonen Norge nå har, med Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard i spissen.

– Ja, det synes jeg fortsatt. Det har vært en veldig skuffende kvalik og vi står her og snakker om en del av de samme problemene vi hadde under Lars Lagerbäck, sier sørlendingen.

Mathisen peker på at landslaget faller sammen mot bedre nasjoner og slipper inn enkle mål på få sjanser.

– Solbakken har en veldig høy stjerne innad i spillergruppen, han er høyt respektert der. De har troen på det de holder på med og troen på at dette skal bli bedre, slik at man klarer å ta seg til et mesterskap, hevder Mathisen.

Solbakken har selv lagt hodet på blokken, om VM-kvaliken også skulle bli en fiasko.

– Ja, svarte han på TV 2s spørsmål om han er ferdig om Norge ikke kvalifiserer seg til mesterskapet.