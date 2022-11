I skyggen av Haaland: – Vi er veldig ulike

TØFF KONKURRENT: Julián Álvarez skal få det tøft med å bli førstevalg som Manchester City-spiss. Her får han massasje av Erling Braut Haaland under en trening. Foto: Martin Rickett

For mens Erling Braut Haaland (22) har fått en fenomenal start på karrieren hos de lyseblå, kan ikke det samme sies om konkurrenten Julián Álvarez (22).

Med 22 mål og tre målgivende pasninger på 16 kamper leverer Haaland ett målpoeng hvert 50. minutt i snitt så langt.

Álvarez har også vært på banen i 16 kamper, men for det meste har han kommet inn som innbytter. Likevel er ikke effektiviteten i nærheten av jærbuens: 160 minutter går i snitt mellom hver gang argentineren har et målpoeng.

Han scoret ett i den offisielle debuten mot Liverpool i Community Shield, to i sin første Premier League-start mot Nottingham Forest, og ett i Champions League-debuten fra start mot FC København.

Men etter Álvarez' tre siste kamper fra start, har han begynt å et kritisk søkelys rettet mot seg: Han spilte hele kampen i 0-0-oppgjørene mot både FC København og Borussia Dortmund, og ble byttet ut et kvarter før slutt i 1-0-seieren over Leicester i helgen, som kom etter et frisparkmål av Kevin De Bruyne.

– Det må være vanskelig å være spiss i samme klubb som Erling Braut Haaland for øyeblikket?

– Ja, men jeg kan lære mange ting av ham. Han er en stor spiller og person. Jeg lærer nye ting av ham hver dag, sier Álvarez til TV 2.

– Hva har du lært av å trene og spille med ham?

– Han har utrolige bevegelser, er en stor målscorer og er veldig kvikk i sekstenmeteren. Jeg prøver alltid å se på ham for å lære, sier han.

Álvarez er i hovedsak andrevalget som spiss for City, som vanligvis kun bruker én spiller i den posisjonen, men han har også startet tre ganger sammen med Haaland.

– Hva er forskjellen mellom å spille med og uten ham?

– Når jeg spiller med ham, trekker jeg meg litt mer ned og bidrar mer i det oppbyggende spillet. Uten ham må jeg være oppspillspunktet og gjøre bevegelser høyere opp i banen. Jeg kan gjøre begge deler, sier Álvarez og oppsummerer starten i City slik:

– Jeg prøver å gjøre mitt beste, trener hver dag 100 prosent for å bidra når jeg får sjansen. Jeg utvikler meg både som spiller og person.

Det var knyttet høye forventninger også til Álvarez da han ble hentet fra argentinske River Plate i sommer, etter å ha levert spektakulære 54 mål og 31 målgivende pasninger på 122 kamper der.

Den tidligere Real Madrid-, Milan- og Roma-spissen gikk tidlig høyt ut og hevdet at han var den beste angriperen i City.

– For meg er Julián en vesentlig bedre spiller enn Haaland, sa Cassano ifølge Manchester Evening News.

– Haaland kan score 90 mål. Han er en litt bedre utgave av Romelu Lukaku, men Álvarez har flere styrker å spille på enn Haaland. Kvalitetsmessig er Álvarez bedre.

Få vil nok si seg enige i påstanden nå, og mye av diskusjonen blant journalistene som dekker Manchester City, handler om hvordan Álvarez' målløse opptredener i det siste viser at ikke hvem som helst kan score så mange mål som Haaland – selv for et så godt lag.

Spurt om Haaland-presset

Under tirsdagens pressekonferanse fikk Álvarez spørsmål om ikke det å være spiss i City innebærer et ekstra stort press når Haaland gjør det så bra som han har.

– Først og fremst er det et privilegium å spille med ham. Det er alltid bra å spille med de beste i verden. Jeg har spilt med og uten ham, og jeg tror vi kan lære av hverandre, svarer Álvarez og fortsetter:

– Vi er veldig ulike spillere, men folk må tilpasse seg ulike spillestiler. Jeg liker å kunne bekle ulike posisjoner på banen. Jeg opplevde også i River Plate å spille med store målscorere. Det samme skjedde der. Jeg er vant til disse situasjonene, men jeg har troen på meg selv og på mine egne evner.

– Det viktigste er at vi vinner, uansett hvordan, avslutter han.

Onsdag får han sjansen fra start igjen mot Sevilla, ettersom Haaland er ute med skade. Men å leve opp til standarden nordmannen har satt for en City-spiss, fremstår allerede som en umulig oppgave.