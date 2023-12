I kveld avgjøres Norges skjebne de neste årene

Seier mot Østerrike tirsdag:



Norge ender på åtte poeng, går uansett forbi Østerrike, og blir nummer to i gruppen. Da beholder man også plassen i nivå A, og får en betydelig enklere vei inn mot EM i 2025.

Uavgjort mot Østerrike tirsdag:

Norge ender på seks poeng og blir nummer tre i gruppen. (Portugal kan også komme opp på seks poeng, men vil da havne bak Norge på innbyrdes oppgjør). Tredjeplass i gruppen betyr at man må ut i to avgjørende playoff-kamper i februar mot et lag som havner på 2. plass i Nations League nivå B. Vinneren av dette dobbeltoppgjøret vil beholde sin status som A-nasjon.

Tap mot Østerrike tirsdag:

Norge ender på fem poeng. Så lenge Portugal ikke slår Frankrike, vil det være nok til tredjeplassen som i scenarioet over. Dersom Portugal slår Frankrike, blir Norge nummer fire i puljen med fem poeng. Da blir det nedrykk til nivå B, og en betydelig lengre vei inn mot EM i 2025.

Les mer om hva det vil si å være en A-nasjon inn mot EM-kvaliken her:Slik fungerer kvinnenes Nations League

Tabellen før siste runde:

Frankrike, 13 pØsterrike, 7 pNorge, 5 pPortugal, 3 p

Gjenstående kamper:Østerrike-Norge, tirsdag 19.15Portugal-Frankrike, tirsdag 19.15