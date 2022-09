I det ene øyeblikket tenker de på taktikk – i det neste må de flykte fra bombene

Ettermiddagssolen prøver å trenge igjennom skylaget over Warszawa. På torget i gamlebyen vaier flere flagg.

Noen er festet til et mikrofonstativ, et annet henger over skuldrene på en tenåring. Flaggene er ikke polske. De er blå og gule. Ukraina sitt flagg.

– Jeg har flyktet fra hjemlandet mitt. Nå har jeg vært i Polen de siste fem månedene. Jeg vil takke Polen. Polen er venner av Ukraina, forteller Yuri på gebrokkent engelsk.

Han er tenåringsgutten med flagget over skuldrene.

TAKKER POLEN: Yuri vil takke Polen for deres vennlighet. Foto: Michael Allen / TV 2

På brystet hans henger en gjennomsiktig plastboks med noen sedler og et par mynter. Han samler inn penger for å gjenreise Ukraina. Yuri smiler tappert, men følelsene hans er ikke til å ta feil av:

– Jeg vil hjem.

Flukten fra Donbass

Fire kilometer unna torget i gamlebyen ligger hjemmebanen til Legia Warszawa. Det er ikke de som skal spille i Champions League. Det skal Sjakhtar Donetsk.

1500 kilometer hjemmefra.

Krig i Ukraina har gjort Sjakhtar til fotballflyktninger. 2014 var forrige gang de kunne spille på eget gress i Donbass, siden den gang har området vært under russisk kontroll.

Det har gjort at Legias stadion blir den femte hjemmebanen til Sjakhtar på åtte år. De håper den blir den siste.

– Vi ønsker alle å komme hjem og spille på Donbass Arena. Det er drømmen. Men jeg tror vi må vente litt til, sier Sjakhtars stortalent Mykhaylo Mudryk.

LENGTER: Mykhaylo Mudryk ser fram til å spille på Donbass Arena igjen. Foto: Michael Allen / TV 2

Krigen i Ukraina gjør at hverdagen til klubben er fjern fra alle andre lag som deltar i Champions League.

Trener Igor Jovićević trår varsomt ut på gresset som nå skal være hans nye hjemmebane i Warszawa. Grusomhetene hjemme er langt vekke, men samtidig så nær.

– Vi spiller fotball i Ukraina mens det foregår en krig der. Vi kan være på trening og høre sirenene og må løpe til bunkersene. Samtidig skal vi tenke på den taktiske inngangen til kampen som venter.

– Vi jobber under veldig spesielle omstendigheter. «Hjemme» har vi ikke lenger. Vi holder til i andre byer enn vår egen. Vi sover på hoteller i stedet for hjemme i vår egen seng. Vi må restituere på lagbussen fordi vi er alltid på reis, sier Jovićević.

SPILLER FOR LANDET: – «Hjemme» har vi ikke lenger, sier trener Igor Jovićević. Foto: Michael Allen / TV 2

Et fristed fra krigen

Treneren er alvorlig og bekymret. Furene i pannen er dype. Men ut av krigen kommer også en styrke. En styrke som oppstår i samspill med supporterne og det ukrainske folk.

– Det er krig. Vi spiller for det ukrainske folket, for fansen. Dette er også vår kraft. Energien vi skaper sammen med de gir oss kraft og mot til å spille og vinne mot gode lag som RB Leipzig.

Første kamp i gruppespillet for Sjakhtar var enorm. De herjet med RB Leipzig, vant 4-1 og feiret med det ukrainske flagget på banen etterpå. Mudryk hadde en fantastisk kamp.

21-åringen viste hvorfor han er ønsket av blant andre Arsenal da han var involvert i stort sett alt Sjakhtar kom med offensivt.

To assist og én scoring ble oppført i protokollen. Men det var ikke hans egne prestasjoner han løftet frem etterpå.

– Jeg er mest stolt over laget og det vi får til sammen. På grunn av krigen har vi mistet de fleste utenlandske spillerne våre, så nå er det nesten bare ukrainere på laget. Det gjør det ekstra spesielt og gir oss et unikt samhold, sier Mudryk.

KOMET: Mykhaylo Mudryk storspilte mot Leipzig. Foto: Odd Andersen

Nå er Celtic neste motstander i gruppespillet. Trener Jovićević vil prøve å mane frem den samme energien som mot RB Leipzig.

– Fotball er følelser. Jo mer følelser, jo større blir øyeblikkene. I løpet av disse 90 minuttene vil vi gjøre alt vi kan for at de hjemme skal kunne glemme de tøffe tidene, lidelsene de går gjennom mens de kjemper for friheten til Ukraina.

– Om enn bare for en liten stund. Dette er et stort ansvar. Vi vil vinne for dem, for oss, for alle i Ukraina. Vi er stolte av de, og vi kjenner støtten fra fansen. Vi er forberedt på å gi alt mot Celtic, blø for drakten og ha troen på at vi kan klare det.

