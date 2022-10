I dag avgjøres Norges vei til EM: – Forskjellen er enorm!

EM-VEIEN BLIR KLAR: Erling Braut Haaland er verdens heteste spiss, men under VM i desember må 22-åringen nøye seg med å være tilskuer. Søndag blir det imidlertid avgjort hvilken vei Braut Haaland og Norge får i jakten på et EM-sluttspill i 2024. Foto: Ole Berg-Rusten

Sist Norges herrelandslag deltok i et mesterskap, var i år 2000.

VM i desember går uten Norges deltakelse, og det betyr at EM i Tyskland i 2024 er neste mulighet for Erling Braut Haaland, Ståle Solbakken & Co. til å delta i et mesterskap.

På mange måter blir søndag en avgjørende dag med tanke på Norges muligheter for å kvalifisere seg til EM i Tyskland.

– Får vi den best tenkelige trekningen, er vi etter min mening plutselig favoritter til å ta oss til EM. Får vi derimot den verst tenkelige trekningen, så blir det veldig tøft å ta seg til EM via den vanlige EM-kvalifiseringen, sier TV 2s ekspert Mina Finstad Berg.

Da må Norge i så fall håpe å ta seg til EM via playoff i Nations League. Her kan du lese om hvordan Norge kan ta kjøkkenveien til EM.

I den tyske byen Frankfurt trekkes EM-gruppene søndag.

To lag fra hver gruppe kvalifiserer seg direkte til EM, og det er liten tvil om at Norge i verste fall kan få det særdeles tøft med å ta seg til mesterskapet om trekningen bikker i feil retning.

– Det sier seg selv at vi håper å unngå England og Frankrike fra pott to, sier landslagssjef Ståle Solbakken til TV 2.

Svake prestasjoner i Nations League, har nemlig gjort at storkanonene har falt ned til seedingsnivå to. Norge er på sin side tredjeseedet.

Slik er landene seedet Det er seks ulike seedingsnivåer i EM-gruppene. Slik er disse seedet.



Pott 1: Kroatia, Italia, Nederland, Danmark, Portugal, Spania, Ungarn, Belgia, Polen, Sveits

Pott 2: England, Frankrike, Israel, Bosnia-Hercegovina, Østerrike, Wales, Serbia, Skottland, Finland, Tsjekkia

Pott 3: Sverige, Slovenia, Irland, Armenia, Romania, Island, Montenegro, Albania, Norge, Ukraina

Pott 4: Tyrkia, Luxembourg, Hellas, Kasakhstan, Aserbajdsjan, Georgia, Færøyene, Bulgaria, Kosovo, Nord-Makedonia

Pott 5: Slovakia, Gibraltar, Belarus, Litauen, Latvia, Estland, Moldova, Malta, Nord-Irland, Kypros

Pott 6: Liechtenstein, San Marino, Andorra



Totalt 53 land er med i EM-trekningen. Tyskland som arrangør, er ikke med. Gruppene til Ungarn, Sveits og Polen vil bestå av seks lag.

Det betyr at Norge i verste fall kan få en svært utfordrende vei til EM. Likevel har landslagssjef Ståle Solbakken vært krystallklar i troen på at han omsider tar Norge til et mesterskap.

– Ja, det gjør jeg. Den trekningen (EM-kvalik trekning 9. oktober) kan gjøre meg enda mer overbevist, eller at vi får det tøffere enn vi tror og håper, sier Solbakken.

Det samme var ordlyden til Alexander Sørloth etter Nations League-tapet mot Serbia, der gruppeseier og en plass på seedingsnivå to røk.

– Det var liksom målet vårt med hele greia: Selvfølgelig å vinne gruppa, men at vi ikke blir andreseedet er tungt. Men vi skal uansett klare å komme oss til EM, meldte Sørloth.

Dette er TV 2-ekspertens marerittgruppe

TV 2-ekspert Mina Finstad Berg er ikke i tvil om at søndagens trekning kan bli helt avgjørende med tanke på Norges sjanser til å seg til EM.

– I seedingspott en, er det jo flere lag man ønsker å unngå. Spania er kanskje laget jeg minst håper at Norge skal trekke, sier Finstad Berg.

– I seedingspott to, er Frankrike og England lagene man håper å unngå. Personlig ville jeg aller helst unngått Frankrike, sier hun.

VERSTE MOTSTANDER: Olivier Giroud, Kylian Mbappé og Antoine Griezmann er sammen med England i pott 2. Foto: FRANCK FIFE

– I seedingspott fire, så tenker jeg at Tyrkia er laget man ønsker å unngå, sier Finstad Berg om laget Norge tok ett poeng mot nylig i VM-kvalifiseringen.

– I seedingspott fem, er Slovakia laget å unngå, sier TV 2-eksperten.

– I seedingsnivå seks er det litt hipp som happ hvem Norge trekker. Skal du til EM, må du slå disse lagene både hjemme og borte uansett. Men må jeg velge et lag, så blir det Andorra som jeg ser på som den største utfordreren, sier Mina Finstad Berg.

Hennes marerittgruppe består dermed av Spania, Frankrike, Norge, Tyrkia og Slovakia.

Haaland-detalj: – Meget smart

– Jeg synes det er kult at Ståle Solbakken er så offensiv at han nærmest har garantert et EM-sluttspill. Det laget han har nå, skal jo være godt nok til å komme seg dit. Samtidig sier det seg selv at det blir tøft å komme seg til et EM via EM-trekningen om man trekker verst tenkelig gruppe, sier hun.

Dette er drømmegruppa

For selv om det går an å trekke en skikkelig tøff gruppe, mener TV 2-eksperten at det så absolutt finnes muligheter til å trekke en fullt overkommelig gruppe.

– Jeg mener faktisk at det er større sannsynlighet for å trekke en gruppe der vi er favoritter til å komme oss videre enn motsatt, sier Finstad Berg.

I seedingspott én mener hun Ungarn – som Norge i en årrekke har slitt litt mot – er favorittmotstanderen.

– Sveits og Ungarn er motstandere Norge bør kunne hamle opp med, sier Finstad Berg.

– I seedingsgruppe to mener jeg at Norge – med Erling Braut Haaland på topp – vil være favoritter mot mange lag. Men ønskemotstanderen der, er nok Finland, sier hun.

– Fra gruppe fire, ser jeg på Luxembourg og Færøyene som ønskelige motstandere. Men siden Norge ikke kan trekke to «vinternasjoner» i samme gruppe, faller valget på Luxembourg, sier Finstad Berg og sikter til at hun allerede har valgt Finland som motstander fra nivå to.

– Fra seedingsnivå fem er Gibraltar en opplagt ønskemotstander, mens San Marino er det svakest rangerte laget av samtlige på FIFA-rankingen og en naturlig ønskemotstander fra pott seks. Uansett skal alle lagene her være fullt overkommelig både på hjemme- og bortebane for Norge, sier Mina Finstad Berg.

Hennes drømmegruppe, består derfor at Ungarn, Finland, Norge, Luxemburg, Gibraltar og San Marino.

– Med en slik EM-kvalifiseringsgruppe, så er Norge i mitt hode klare favoritter til å ta seg til EM. Faktisk vil det være en gedigen skuffelse om man ikke klarer å ta en topp to-plassering i gruppa om man virkelig får drømmetrekningen i Frankfurt, sier Finstad Berg.