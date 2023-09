Hylles etter superdebut: – Dette er noe helt spesielt

Norge-Jordan 6-0

– De som så ham i Stabæk før han slo igjennom, sa det tidlig: «Dette er noe helt spesielt», forteller TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen, og følger opp:

– På noen typer ser man det bare med en gang. De har noe veldig få andre har.

Så det med en gang gjorde nok de fremmøtte på Ullevaal òg.

Der starten av kampen var preget av slurv og enkle feilpasninger fra Norge, viste Nusa tidlig frem ferdighetene som har gjort ham aktuell for Chelsea.

Rundt ti minutter var spilt da 18-åringen nærmest stillestående klistret ballen i hjørnet.

I kommentatorboksen måpte TV 2s fotballekspert.

– For en gave av en fotballspiller, utbrøt Mathisen.

– Den avslutningen; det er så presist, det er så hardt, det er så rent treff, applauderte han.

Øyvind Alsaker stemte i:

– Man kan si hva man vil om nivået på motstanderen, men den situasjonen er klasse. Helt enkelt.

– Ble helt sjokkert

Nusa er i skyene etter praktdebuten.

– Det er ting du kan drømme om, sier han til TV 2.

Følelsen etter målet gikk inn beskriver kantspilleren slik:

– Det blir en sånn utrolig følelse i magen. «Wow, jeg blir helt sjokkert». Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det. Det er utrolig deilig.

Drillo: – Fy flate!

Tidligere landslagssjef Egil «Drillo» Olsen beskriver Club Brugge-spilleren som en «uferdig» juvel. Han poengterer at Nusa også hadde noen dårlige involveringer før målet kom.



– Når han får luket vekk de verste minusene som han fremdeles sliter litt med, kommer han til å bli en fantastisk fotballspiller. Jeg aner ham som 24-25-åring. Fy flate, han kan bli god, sier Drillo med et smil.

Se hva som gjør Drillo og ekspertkollegaene begeistret her:

Ståle Solbakken er også godt fornøyd med supertalentets debut.

– Han slipper seg løs, og spiller fotball akkurat som man gjorde på løkka i gamledager. Han tar ned ballen og utfordrer, men det blir litt for mye av det gode i perioder, sier landslagssjefen til TV 2.

– Det er en læringskurve, det der. Men for all del, han skapte mye, fortsetter Solbakken med et smil.

Beskjeden til Solbakken: – Skal bli tøft

Tirsdag venter Georgia i EM-kvalifiseringen for fotballgutta. Der kan Nusa få sin første tellende kamp.

– Det skal bli tøft å sette ham ut av laget, sier Mathisen.

Ekspertkollega Morten Langli tror det er «veldig nært» at Nusa er inne på laget. Landslagssjefen utelukker ikke at 18-åringen får slippe til, men påpeker at det handler om å finne riktig balanse i laget i tillegg.

I andre omgang ble Nusa flyttet fra venstre- til høyrekant for å eksperimentere.

– Vi ville prøve begge deler. Det kommer an på hvor vi lander. Noen spillere er mer rustne enn vi vil, sier Solbakken.

PEPTALK: Her gir Ståle Solbakken spillerne sin umiddelbare dom etter kvalikkampen mot Jordan. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Drømmedag for seks spillere

Etter at Nusa litt senere hadde begeistret med en lekker involvering som nesten resulterte i scoring, begynte målene å renne inn for Norge.

Først stanget Kristoffer Vassbakk Ajer inn 2-0. Så chippet Jørgen Strand Larsen inn 3-0, det etter en Nusa-assist – før Fredrik Bjørkan satte inn det fjerde med en lekker avslutning – samtlige med sitt første mål for A-landslaget.

HYLLEST: Denne gesten fra Jørgen Strand Larsen sier sitt om Antonio Nusas superdebut for A-landslaget. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Med et drøyt kvarter igjen til full tid ble Club Brugge-spilleren byttet ut. En av dem som kom inn, var Brann-spiller Bård Finne. Også 28-åringen vartet opp med sitt første landslagsmål.

Helt på tampen gjorde Hugo Vetlesen som de andre og sørget for 6-0-seier.

Nusa ble tidenes nest yngste målscorer for Norge. Yngst er Roald «Kniksen» Jensen, som var 17 år og sju måneder gammel da han scoret mot Finland i 1960.