Hyller Schjelderup: – Det er noe helt spesielt med ham

STORTALENT: Andreas Schjelderup storspiller for den danske klubben Nordsjælland. Nå er han hjemme på juleferie i Norge. Foto: Per Kjærbye / Bildbyrån

18 år gamle Andreas Schjelderup har herjet for den danske klubben Nordsjælland i høst og vinter. Stortalentet er toppscorer i ligaen og står med 10 mål og én assist på 17 kamper.

Nå er bodøværingen hjemme på ferie i Norge, men bruker ikke tiden på å ligge på sofaen.

Han bruker fridagene på Gevirs Romjulsturnering, på lag med seks familiemedlemmer fra den velkjente familien Berg.

– Det er veldig artig å se hva han har gjort i Danmark. Jeg har sett og kjent ham siden han var 8-9 år, og har hele veien sett at det er noe helt spesielt med ham og talentet hans, sier Glimt-spiller Patrick Berg om Schjelderup.

LANDSLAGSSPILLER: Patrick Berg. Foto: Rodrigo Freitas

– Dedikert

Schjelderup ble hentet fra Bodø/Glimt til den danske klubben som 16-åring, og har kontrakt med Nordsjælland til sommeren 2024.

Bodøværingen kan ta mye av æren for at klubben leder Superligaen, tre og fem poeng foran Viborg og FC København.

– Han har jobbet dedikert og seriøst over tid, som har gitt gode resultater. Det virker som han fortsatt har gnisten og lysten til å utvikle seg videre, og det er artig at en fra Bodø har lyktes så godt, sier Berg.

I AKSJON: Her er hele Andreas Schjelderup og hele Team Berg under Gevirs romjulscup i Bodø. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

Schjelderup har to kamper for U21-landslaget. I 2022 har han imidlertid kun spilt for G18- og G19-landslaget.

18-åringen slo aldri gjennom på a-laget til Glimt, og brukte flere sesonger på å spille seg inn på a-laget til Nordsjælland.

– Jeg tror han gjorde et godt valg med å dra til Danmark, for han har spilt mye på høyt nivå og utviklet seg kjempefint, forteller Berg.

Kan være på vei bort

Da Schjelderup valgte den danske klubben, hadde han vært på besøk hos giganter som Ajax, Liverpool og Bayern München.

Nå linkes 18-åringen til Benfica, som leder den portugisiske ligaen.

MÅL PÅ MÅL: Andreas Schjelderup er toppscorer i Superligaen. Foto: Per Kjærbye / Bildebyrån

Etter det TV 2 erfarer pågår det forhandlinger med Benfica om en overgang for Schjelderup, som nå venter på en avklaring om fremtiden. De personlige betingelsene bør ikke være noe problem om klubbene klarer å komme til en enighet.

Før en eventuell overgang, er det ferie og romjulscupen som gjelder for bodøværingen. Glimt-legende Ørjan Berg, som er keeper på «Team Berg», skryter av juvelens utvikling i Danmark, men:

– Det er utrolig gøy å se hvordan det går med ham. «So far so good», men nå er det viktig at han konsentrerer seg om oppgavene her i romjulscupen, så kan vi ta resten etterpå, sier en humrende Ørjan Berg.