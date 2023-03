Hyller det nye navnet: – Noe vi ønsker velkommen

FAST INVENTAR PÅ LAGET: Ruben Yttergård Jenssen er stolt av å kunne spille under en klubb som prioriterer det samiske. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Tromsø-kapteinen føler på stolthet etter at klubben presenterte sitt nye stadionnavn før 2023-sesongen.

– Jeg håper det er noe som kan være med å vise frem den samiske kulturen, og unge samiske som ønsker å videreføre denne arven ser at det er en aksept for dette, og er noe som er fint. Dette er noe vi ønsker velkommen, sier Yttergård Jenssen til TV 2.

SAMISK KAPTEINSBIND: Ruben Yttergård Jenssen har tidligere representert samene gjennom det fargerike kapteinsbindet. Foto: Lise Åserud

34-åringen, som går inn i sin ellevte sesong for TIL, har opp gjennom karrieren hatt mange lagkamerater med samisk bakgrunn. Han mener klubben har et spesielt ansvar når det kommer til temaet.

– Vi ønsker å være gode ambassøderer for hele Nord-Norge, og ikke kun Tromsø. Det er en viktig del av vår identitet og hvordan vi skal fremstå.

Selv om Alfheim-navnet nå ikke vil være navnet på de røde og hvites hjemmebane, er Yttergård Jenssen sikker på at navnet ikke vil bli glemt.

– Det vil leve videre blant oss her i byen. Men akkurat nå er det viktig for både oss og det samiske at vi bruker det utstillingsvinduet vi har, forteller han.

– Et stort fokus

Helt siden prosessen mot det nye stadionavnet, i tidlig høst, startet har supporterne blitt godt forankret fra idè til utvikling, ifølge daglig leder Øyvind Alapnes.

Det bekrefter leder i Forza Tromsø, Morten Killingberg, som er glad for at klubben har tatt et nytt steg mot forebygging av samehetsen.

– I supportergruppen har vi medlemmer fra hele Nord-Norge, med både samer og urfolk inkludert. Før vi kom så langt som at stadioen skulle få nytt navn har det blitt jobbet mot stolthet for det samiske, sier han.

GLAD FOR ET UKOMMERSIELT NAVN: Morten Killingberg forteller navnebyttet på ingen måte oppfattes som et kommersielt stunt, og peker på at klubben bryr seg om temaet. Foto: Privat

Å ha et samfunnsfokus er verken nytt for supporterne eller klubben.



– De siste årene har de hatt et stort fokus på at samene er en del av oss og Tromsø IL. De har det bestandig vært en del av identiteten, men jeg føler at klubben har tatt en tydeligere retning de siste årene.

Han håper videre at endringen vil gjøre at enda flere ønsker å assosiere seg til TIL og gå på kamp.

Killingberg er enig med Yttergård Jenssen i at Alfheim-navnet vil leve videre. Både i klubbens vegger og i byen.