Hyller Álvarez og åpner for mer spilletid med Haaland

Pep Guardiola hvilte sine største stjerner. I fraværet av Erling Braut Haaland leverte Julián Álvarez (22) for tredje kamp på rad.

i MÅLFORM: Julián Álvarez (t.v.) har måttet tåle å sitte på benken til fordel for Erling Braut Haaland, men de siste ukene har han fått sjansen fra start. Det har resultert i tre mål på fire starter. Foto: CRAIG BROUGH

Manchester City - Chelsea 2-0 (0-0)

I utgangspunktet foretrekker Pep Guardiola å spille med én spiss, men etter at Julián Álvarez scoret i tredje kamp på rad fikk City-sjefen spørsmål om Álvarez og Braut Haaland kan bli en duo i lag framover.

– De kan spille sammen. Mot lag som ligger lavt kan de dele (plassen på topp), gode spillere kan alltid det, sier Guardiola til Sky Sports.

Álvarez og Haaland, som ble hentet til City i sommer, har startet på topp i lag én gang tidligere i Premier League. Det skjedde i 6-0-seieren over Nottingham, der Braut Haaland scoret tre og Álvarez like godt scoret to mål.

I Champions League har det blitt to starter i lag: Borte mot Dortmund (0-0) og i 5-0-seieren mot FC København. Da scoret Haaland to, mens det ble ett mål på Álvarez.

Mot Chelsea i ligacupen onsdag kveld, var det Álvarez som dro lasset alene.

– Har vært eksepsjonell

22-åringen – som scoret det første målet i seieren over Fulham i helga og i tillegg scoret mot Sevilla kampen før – var på rett plass til rett tid da han satte inn 2-0-målet mot Chelsea etter 58 minutter.

Riyad Mahrez dro seg innover og avsluttet. En glimrende redning Mahrez´ andre scoring, men returen til Álvarez kunne han ikke gjøre noe med.

– Julian (Alvarez) har vært en eksepsjonell spiller fra dag én. Han har kommet inn bra, scoret mange mål. Han må konkurrere mot kanskje den beste spissen i Erling. Erling har et problem med foten og er ikke helt fit, sier Guardiola til Sky Sports.

Med en komfortabel 2-0-ledelse, kunne Pep Guardiola dermed hvile stjerner som Kevin de Bruyne og Erling Braut Haaland.

Mens førstnevnte varmet opp i andreomgang, virket Braut Haaland aldri å være i nærheten av å komme inn til det tredje runde oppgjøret av ligacupen.

ROLIG AFTEN: Erling Braut Haaland var aldri i nærheten av å komme innpå i ligacupoppgjøret mot Chelsea. Foto: JASON CAIRNDUFF

Tirsdag var Guardiola klar på at Braut Haaland fortsatt ikke er hundre prosent friskmeldt etter å ha slitt litt med skade i det siste.

– Han er fortsatt ikke i perfekt form. Vi får se i morgen. Det viktige er at ingenting er brukket. Det er bare leddbåndet som har fått seg en smell, fortalte Guardiola på tirsdagens pressekonferanse.

– Haaland er den fulle pakken

Til slutt tok City en komfortabel seier, men Chelsea kunne blåst liv i oppgjøret etter 63 minutter. Da ble unggutten Lewis Hall spilt på åpen mål fra straffemerket, men fra kort hold gikk Citys vikarkeeper Stefan Ortega seirende ut av duellen.

Den samme duellen vant han også i førsteomgang. City styrte banespillet hele omgangen, men det var Chelsea og Hall som fikk omgangens største sjanse like før pause.

Hall dro seg fri i feltet. Fra kort hold burde han scoret, men avslutningen var for svak og Citys vikarkeeper Stefan Ortega fikk avverget.

Ortega var for øvrig spillerportrettet i Manchester Citys kampprogram, og der fikk Erling Braut Haaland sine tilmålte ord. Ortega, som møtte nordmannen i Bundesliga i fjor som Arminia Bielefeld-spiller, husker åpenbart 22-åringen fra tiden i Salzburg.

– Hans utvikling har vært virkelig enestående. Da jeg så han i Salzburg, var han litt tynn. Nå er han et monster, med størrelsen, farten, skuddkvaliteten og headingene. Han er den fulle pakken av hva du kan få, skryter Ortega.

Helt på tampen hadde Chelsea et par eventyrlige muligheter til å få ballen i nota, men da Ortega – som ble kåret til Citys beste spiller – til slutt måtte slippe ballen forbi seg ble han reddet av linjemannen som avvinket for offside.