– Hver gang «Mush» trenger kjærlighet, kommer han dit jeg er

GOD STEMNING: For tredje gang er Mushaga Bakenga og Simen Wangberg gjenforent i en norsk klubb. Under treningsleiren i Marbella er trønderne romkamerater. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Bakenga er nemlig ikke i tvil om at Stabæk-kapteinen skal ha en stor del av æren for at han nylig skrev under på en ettårskontrakt med klubben.

– Egentlig var det nok at Simen plantet et frø i tankene mine. Da startet det. Jeg er ikke sikker på om jeg hadde sittet her om ikke Simen plantet det frøet. Men Simen har jo stått bak to av de 145 overgangene mine, forteller Mushaga Bakenga til TV 2.

145 overganger har det riktig nok ikke blitt helt enda, men spissen har etter hvert blitt en skikkelig klubbnomade.

Denne gang vender han tilbake til Norge etter et mislykket opphold i japansk fotball der han følte seg fryst ut.

Nå gjenforenes han med kompisen Simen Wangberg – for tredje gang i en norsk klubb.

I Rosenborg ble duoen flasket opp, i Tromsø ble de gjenforent og nå skal de igjen prøve lykken med Stabæk i Eliteserien.

– Mushaga har jo hatt en bedre karriere enn meg. Det har blitt noen utenlandseventyr. Men hver gang han trenger litt kjærlighet, og restart på karrieren, så kommer han dit jeg er. Det er jo selvsagt veldig hyggelig, sier Simen Wangberg.

Mens Mushaga Bakenga er eventyreren som har levd ut fotballdrømmen i land som Belgia, Tyskland og Japan, har Simen Wangberg levd et mer anonymt liv i Norge som forsvarsbauta i Eliteserien gjennom en årrekke.

TROMSØ I 2017: Her er Simen Wangberg og Mushaga Bakenga som lagkamerater i Tromsø i 2017. Foto: Audun Braastad

Men båndene dem i mellom er åpenbart sterke.

– Det er media som er Mush-kåt

Han og Bakenga «bjudar» virkelig på i det de tar imot TV 2 på rommet de deler under den pågående treningsleiren på Marbella.

Med Bakenga tilbake i Eliteserien er norsk fotball en profil rikere.

– Vi må by på oss selv, sier duoen.

Mushaga Bakenga har allerede vært på Stabæk-ledelsen for en oppdatering på klubbens sesongkort. Han vil bidra til å fylle arenaene rundt om i landet og er klar for å bidra.

– Simen har vært grå i 15 år. Nå skal jeg lære han litt om profilbygging, sier Mushaga Bakenga innledningsvis.

Latteren sitter løst. Alt han og Wangberg sier må ikke tolkes bokstavelig.

– Mushaga er jo en erfaren mann som har vært med på litt. Det er en stor ære for meg å få lære av læremesteren og kjendisen Mushaga Bakenga, sier Simen Wangberg.

Fra spøk til alvor er han krystallklar på en ting.

– Jeg tror det er kjempebra for Stabæk å få hjem en profil som det «Mush», sier Wangberg.

– Er han litt PR-kåt?

– Det har han alltid vært. Og det håper jeg blir tilfelle her i Stabæk også, svarer Wangberg.

Da smeller det umiddelbart fra Bakenga:

– Jeg føler det er media som er «Mush»-kåt, jeg. Sånn har det alltid vært, sier han – og begge bryter ut i latter.

– Må kjøre Paradise Hotel-quote der

Men miksen av profilen, typen og ikke minst fotballspilleren Mushaga Bakenga gjorde at Simen Wangberg gjorde en innsats for å få trønderkompisen til Stabæk.

– Da «Mush» var ferdig i Japan og Stabæk solgte Gift (Orban), så tenkte jeg kjapt at det kunne være en god match. Jeg vet hva han kan bidra med på banen. Men ikke minst har han en god personlighet, god energi og et godt humør. Mushaga påvirker omgivelsene rundt seg på en veldig fin måte. Og ikke minst vet jeg at Mushaga er sulten på å gjenskape det han gjorde i Odd, sier Wangberg.

Etter å ha signert for Odd sommeren 2020, skjøt utviklingen til Mushaga Bakenga for alvor fart igjen. Elleve mål på ti kamper fra start i 2021 gjorde at han ble solgt til japanske Tokushima Vortis.

Nå er han tilbake i norsk fotball og nyopprykkede Stabæk.

Ingen nedtur, ifølge Bakenga selv.

– Jeg må kjøre Paradise Hotel-svar der: Jeg er 110 prosent motivert. Det var noe med Stabæk som trigget meg, i alle fall etter å ha pratet med Lars Bohinen. Jeg kommer ikke hit for å slappe av. Jeg skal kjøre på og påvirke. Jeg er ekstremt motivert, sier Bakenga.

– Hva er det som motiverer deg? Du vinner jo neppe gull med Stabæk i år...

– Jeg ønsker å være med på å bygge kultur i Stabæk. Det er mange lovende på vei opp her. Jeg ønsker å bidra til å skape best mulig forutsetninger for disse. Jeg synes det er veldig motiverende. Også ønsker jeg å være god selv også, sier han.

Fortsatt er han klar på at han selv skal utvikle seg.

– Det var noe som tente meg med denne utfordringen. Jeg vil ta ansvar og være med å påvirke. Jeg vil vise at jeg kan bli bedre som 30-åring, sier Mushaga Bakenga.

- HAR PAKKEN: Simen Wangberg tror Mushaga Bakenga blir en berikelse for Stabæk både på og utenfor banen. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Inspirert av Gjermund Åsen

Han håper å kunne få tilbake litt av følelsen han hadde i Odd: Da følte han at han hadde stor sportslig påvirkning og at han var en rollemodell for de yngre.

– På treningen i dag kalte de meg bestefar. Jeg følger med på alle og føler meg litt stolt av det. Jeg synes det er viktig å være en slik rollemodell, sier Mushaga Bakenga.

Med han og Wangberg gjenforent i Stabæk, er det en mann som mangler fra det som var en fryktet trio i Rosenborg og Tromsø: Nemlig LSK-kaptein Gjermund Åsen.

– Nå har vi gjenforent to av tre. Den viktigste har ikke kommet enda. Fortsatt venter vi på den beste spilleren og den beste kulturbyggeren, sier Simen Wangberg.

Innerst inne vet han at det neppe skjer. Men måten Gjermund Åsen har stått fram i Lillestrøm, er noe trønderduoen Bakenga/Wangberg ønsker å ta med seg til Stabæk.

– Jeg tør påstå at Gjermund er den enkeltspilleren med størst påvirkning på kultur og det å være en avgjørende spiller for laget sitt. Nå håper jeg Mushaga kan ta en lignende rolle i Stabæk. Jeg tror det kan bli fantastisk bra, sier Simen Wangberg.