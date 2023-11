«Hva er det som foregår, hva har jeg gjort galt?»

– Marte er den geniale av oss. Hun var så lei av den sytingen min, så det er henne som har laget den regelen for meg, sier Ajer om de nye retningslinjene i Notting Hill-hjemmet han deler med kona Marte Köpp Ajer (25).

Regelen lyder nå som følger:

– Hvis du opplever en opptur eller et nederlag, har du 24 timer på deg til å feire og være «happy», eller 24 timer på virkelig å sippe og deppe.

– Jeg har virkelig hatt tre 24-timere, sier Ajer.

NÅ ER DE GIFT: Kristoffer Vassbakk Köpp Ajer og Marte Köpp Ajer, her under et intervju med TV 2 i 2021. Foto: Olof Andersson / TV 2

Han sikter til de tre store nedturene som har stukket kjepper i hjulene for hans Premier League- og landslagskarriere etter at han flyttet til London på sommeren i 2021.

– Hvordan er du de 24 timene?

– Da vil nok folk se på meg som en ganske trist fyr som sitter i sofaen og synes synd på seg selv. Jeg ser en Harry Potter-film eller et eller annet, og så er jeg på hesten igjen dagen etter. Det har fungert veldig godt for oss. Selv om det har vært litt for mange slag i trynet de siste årene, er fordelen at du får erfaring nok til å lage sånne regler.

– Dette kan ikke vises!

Det er vanskelig å se på Ajer som en «ganske trist fyr» der han sitter i intervju med TV 2 på en pub i yrende Portobello Road, noen få meter unna drømmeleiligheten paret flyttet inn i for to år siden.

Han har bestilt «calamari» – friterte blekksprutringer – og utroper med et glis idet kelneren kommer bærende på retten:

– Oi, oi, oi. Dette kan ikke vises til Brentford, altså!

Ingenting overlates til tilfeldigheten i det som er kjent som en av verdens mest innovative klubber: Fettprosenten hans måles annenhver uke, han får med seg middag hjem fra klubbens kokker hver dag, og han kommer rett fra en full scan av kroppens muskulatur. Det gjør han to ganger i uken for å forebygge skader.

De har det altså vært mange av, men akkurat nå kan Ajer fastslå:

– Jeg har aldri spilt bedre fotball enn det jeg gjør nå.

Han har startet seks strake kamper i Premier League, vant tre på rad før 0-3-tapet mot Liverpool i helgen, og får denne uken en etterlengtet mulighet til å sementere en plass som midtstopper på det norske landslaget.

I løpet av en times intervju deler han åpenhjertig om:

Det fortvilende bunnpunktet som fikk ham til å fornekte virkeligheten.

Åpenbaringen som endret alt.

Hva som gjør Brentford unike i fotballverdenen.

Det brutale oppgjøret med seg selv på landslaget.

Hvorfor han slettet sosiale medier.

De to beste rådene han har fått.

Og sjokket han fikk under sommerens bryllup.

– Jeg forsvant helt ut av kroppen

«Dette er et helvete igjen»

Det har forfulgt ham siden han flyttet til den engelske hovedstaden på sommeren for drøye to år siden: Etter en god åpning der han startet de seks første kampene, førte en muskelskade til at han var ute fra oktober til nyttår i sin første sesong.

Så måtte Ajer under kniven; en operasjon i hamstringen førte til at han gikk glipp av Nations League-kampene til Norge i juni 2022, da Sverige og Serbia ble slått.

– Norge herjet, jeg satt og hadde en helt forferdelig kropp. Kjempegøy å se dem, men dritkjedelig ikke å være en del av det, sier han.

Planen var at det skulle være starten på slutten for skadeproblemene; isteden ble det bare starten på et mareritt.

Sesongstarten gikk i vasken, og da han var tilbake etter operasjonen, rakk han bare seks kamper før det smalt igjen. Denne gangen ble han taklet på trening og skadet kneet.

– Da følte jeg bare at alt gikk imot meg: Hva er det som foregår, hva har jeg gjort galt?

Han skadet seg i starten av november og var ikke tilbake i spill før 14. januar i år, klar for å slå tilbake med en heidundrende vårsesong. Men den skulle kun bestå av tre kamper før han kjente noe i leggen under en treningsøkt.

– Jeg løper rundt og merker at det bare blir verre og verre i leggen. Da hadde jeg vært skadet så mye at jeg nesten ikke ville høre på kroppen. Jeg brukte 15-20 minutter underveis i treningen på å lytte til stemmen i hodet som fortalte meg at «dette er et helvete igjen», sier Ajer.

Røntgenbildene bekreftet mistanken om en betydelig strekk i leggen.

– Det var bunnpunktet, sier 25-åringen.

– Hvordan reagerte du?

– Jeg hadde 24 timer å klage på, så jeg utnyttet det godt. Jeg lå på sofaen, spiste et eller annet drit og syntes synd på meg selv.

Sesongen var over. Men han fikk også en åpenbaring.

– Helt uvirkelig

Brentford oppdaget nemlig noe da de undersøkte skaden som rammet Ajer i februar:

– Jeg kan klandre meg selv. Jeg trente for hardt.



Hele livet hadde han nemlig trent mye styrke ved siden av fotballen. Han fortsatte med dette etter at han signerte for Brentford.

– Jeg stoppet aldri opp og så fra utsiden at jeg trente voldsomt mye. Jeg trente veldig mye da jeg kom hjem også, og da hadde ikke klubben kontroll på totalbelastningen. Det fungerte hele veien, helt til det ikke fungerte lenger, sier Ajer.



Nå er de tunge styrkeøktene byttet ut med mer eksplosive øvelser, og ingenting gjøres uten Brentfords velsignelse.

– Det var på tide at jeg forstod det, sier han.

Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Og det ser ut til å ha gitt resultater: Ajer fikk med seg hele sesongoppkjøringen og har vært frisk hele høsten. Nå spiller han alle kamper, oftest som høyreback, men også som høyre midtstopper i en treer – der han i fjor var raskest i Premier League i sin posisjon.

Tallene fremover i banen er imponerende: Kun de engelske landslagsspillerne Kieran Trippier og Reece James har skapt flere store sjanser av forsvarsspillerne i Premier League denne sesongen.

Men det er bakover i banen at Ajer har utviklet seg på en måte som gjør at han mener han er bedre enn noensinne:

– Jeg mener helt oppriktig at jeg de siste seks månedene har tatt store steg på akkurat det som var svakhetene mine. Det sier Brentford også. All statistikk viser at jeg har tatt store steg på duellspill, posisjonering og det å bli en bedre forsvarsspiller.

– Jeg har fått en litt annen mentalitet i inngangen til det å forsvare seg. Jeg går i hver eneste duell som om det handler om livet. Det siste kneppet har kommet det siste halvåret, sier Ajer.

En av nøklene bak utviklingen har vært de ekstremt detaljerte analysene Brentford gjør av spillet hans. Hver mandag og tirsdag er det som å være tilbake på skolebenken når statistikk og videoklipp studeres nitidig. Kvelden før kampen mot West Ham nylig mottok han syv eposter fra klubben med informasjon å forberede seg på.

Men den viktigste suksessfaktoren i Ajers klubbhverdag kan ikke måles i tall.

– Kulturen i klubben er helt uvirkelig. Det føles helt ærlig som en familie. Hver fridag er dritkjedelig, for jeg elsker å møte alle kameratene mine, sier han.

Han tror Brentford har «en av verdens beste garderober», sier han kunne spist middag med alle på laget, og roser klubben for å sette personlighet høyest når de rekrutterer spillere.

– Det pleier alltid å finnes en jævel på et lag, så kanskje det er meg, for jeg finner ingen andre, ler forsvarsspilleren.

Nådeløst oppgjør

Men hva så med landslaget?

Siden Ståle Solbakken tok over som sjef, har Ajer bare startet en tredel av kampene. Skader har kostet ham en plass i troppen til 13 landskamper på under tre år, men selv når han har vært frisk, har andre ofte blitt foretrukket foran ham.

– Hva mener du er grunnen til at du ikke har etablert deg som landslagets midtstopper?

– Det er ingenting jeg vil mer enn å spille for Norge. Jeg har hatt lange skadeavbrekk som har frustrerende fordi jeg ikke har vært på samling regelmessig. Drømmen min er å spille for Norge i et mesterskap. Da vet jeg at jeg må prestere som jeg gjør nå, fortsette å bli bedre, og forhåpentligvis levere gode landskamper for Norge, sier han og legger til:

– Ingen treere på børsen!

Han sikter til sin første landskamp etter at Solbakken tok over som landslagssjef: 0-3-tapet mot Tyrkia i Málaga i mars 2021. Da fikk han tre på VG-børsen, mens TV 2, Dagbladet og Nettavisen ga ham 2/10.

Før kampen hadde Ståle Solbakken gitt klar beskjed om at Ajer måtte komme seg vekk fra Celtic for å spille på et høyere nivå som ville gi ham bedre forutsetninger til å tilpasse seg Solbakken-stilen og spille seg til fast plass på landslaget.

Starten kunne ikke vært verre.

– Jeg var dritdårlig. Børsen var fortjent, sier Ajer om marerittet mot Tyrkia.

Han tok et brutalt oppgjør med seg selv:

– Jeg har sett på den kampen 4-5 ganger etterpå for å lære av den. Jeg har gått gjennom alle klippene og har de i hodet. Det er bedre å se og lære enn å lukke øynene og tenke på hvor jævlig det var. Etter den samlingen var jeg irritert.

– Det er feil jeg ikke ville gjort i dag, fastslår Ajer.

Premier League-formen tilsier at han stiller sterkt i kampen om å starte i Norges midtforsvar. I september scoret han sitt første landslagsmål mot Jordan, og i oktober spilte han så bra i 4-0-seieren mot Kypros at Ståle Solbakken innrømmet på en pressekonferanse nylig at han var «så nære» å starte mot Spania tre dager senere.

Nå tyder signalene på at han vil få gode muligheter til å spille stopper i treningskampen mot Færøyene torsdag og den uviktige kvalik-kampen mot Skottland søndag.

– Jeg føler jeg behersker det mer og mer, sier Ajer om Solbakkens spillestil.

Baksiden av medaljen

Når han nå nyter karrierens beste dager, ser han tilbake på lærdommene fra snart syv og et halvt år i internasjonal fotballs tørketrommel.

– Jeg tror nok mange skulle sett baksiden av medaljen. De nettene du ikke får sove fordi du spiller dårlig fotball. Kritikken jeg fikk da jeg var 18-19 år og gikk rundt i Glasgow og prøvde å få alle til å like meg, som er helt umulig. Å dra fra familien og bo i utlandet. Vanskelige beskjeder om at folk i familien din har gått bort, og du er langt unna og får ikke vært der. Det er fryktelig mye man ofrer. Det er ikke bare fryd og gammen, sier Ajer.

Han skjønte tidlig at han måtte beskytte seg. Han husker tilbake til de første årene i Celtic: Ajer følte selv han hadde spilt en god kamp, men laget tapte 0-1. Etterpå satt han på bussen med sin beste venn på laget.

– Da hadde jeg fortsatt Twitter. Det bare plinget inn så mye faenskap på kort tid. Jeg så på kameraten min: «Vi spiller i utlandet for Celtic og opplever guttedrømmen. Disse trollene trenger vi ikke høre på.» Da slettet vi begge Twitter samtidig. Det er sånne opplevelser som former deg og gjør deg sterkere, sier Ajer.

– Du blir litt sterkere hver gang du blir slått i trynet, legger han til.

LÆRERIKT: Kristoffer Vassbakk Köpp Ajer fortviler etter en scoring av AEK Athens' Viktor Klonaridis. Foto: Ed Sykes / Reuters

Særlig to råd har formet mentaliteten han har som 25-åring, som han beskriver som at «det skal regne jævlig mye for at jeg skal bli deppa»:

Det ene fikk han av assistenttreneren sin i Celtic.

– Han sa at du aldri skal ta kritikk fra noen du ikke ville spurt om råd. Det er et mantra jeg lever etter. Hvis jeg får kritikk hjemme av Marte, så hører jeg på. Det samme med min trener Thomas Frank. Men hvis jeg får beskjed på sosiale medier om at jeg er ræva, kunne jeg ikke brydd meg mindre, sier Ajer.

Det andre fikk han av sin mentale coach Louise Rodgers Holte, som han begynte å jobbe med etter at han innså at Celtic-kaoset i ung alder førte til «for mye berg- og dalbane for min mentale helse».

– Hun er veldig opptatt av at jeg skal kose meg på jobb. Det liker jeg godt. Hun sender meg alltid melding på kampdag: «Kos deg på jobb.» Det tror jeg er veldig viktig.

– Man glemmer det ofte når man er på den største scenen: Da jeg var i ballbingen på Rud skole, var det dette jeg drømte om. Jeg var på landskamper på Ullevaal og drømte om å spille for Norge. Når man først er så heldig og få oppleve det, er det viktig å huske å kose seg litt også.

– Klarer du det?

– Jeg klarer det nå. I begynnelsen klarte jeg det ikke. Jeg ville levere så bra at alle skulle like meg. Men det er alltid noen som synes jeg er ræva. Det er umulig å få alle til å like deg.

Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Mye mer nervøs

Én han har kapret hjertet til, er i hvert fall den sørlandske økonomistudenten Marte Köpp Ajer (25), som han omtaler som «den perfekte støttespiller».

De ble sammen da han spilte for Celtic, han fridde til henne etter at de flyttet til Notting Hill, og i sommer giftet de seg i Italia.

Foto: Privat

Det ble et sjokk for fotballstjernen.

– Jeg har alltid fnyst litt når folk prater om ut-av-kroppen-opplevelser, men idet Marte kom rundt svingen der med min svigerfar, så forsvant jeg helt ut av kroppen. Jeg har bare sett videoer etterpå hvor du ser hvor mye knærne skjelver. Det var flott, sier Ajer og legger til:

– Talen gikk greit også.

– Hva gikk du for?

– Jeg gikk for litt humor, men mye seriøst.

– Hvordan var nervene da sammenlignet med når du skal spille en stor Premier League-kamp?

– Jeg var mye mer nervøs for talen. Mye mer nervøs.