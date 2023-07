Hundelandslaget: – Sikkert noen som synes vi er veldig rare

– Jeg må si at jeg savner Simba veldig … jeg er vel på FaceTime hver dag bare for å få et bilde av ham. Jeg gleder meg til den tid, men jeg vet at jeg klarer meg fint uten ham også, sier Maren Mjelde.

For mens Chelsea-spilleren befinner seg i New Zealand, er hunden hennes Simba hjemme hos familien i Arna, en halvtimes kjøretur utenfor Bergen sentrum.

Før avreise til fotball-VM i New Zealand kjørte Maren Mjelde hele veien fra London til Bergen, for å levere hunden til passerne.

Så satte hun seg på flyet med lagkameratene, vel vitende om at det ville ta mange uker før hun fikk kose med hunden sin igjen.



Det gjorde også Tuva Hansen.

Hun er matmor til «kjendis-hunden» Vilja. Den søte hunden har over én million følgere på TikTok og over 100.000 følgere på Instagram.

– Jeg savner henne ganske mye. Spesielt etter tap og tunge kamper, så er det godt å ha den kjærligheten fra en som ikke bryr seg om hvordan det går. Jeg kjenner litt på det, det skal jeg være ærlig å si. Men jeg har mange gode lagvenninner jeg tyr til, ler Tuva Hansen.

– Nesten hjerteskjærende



På spillerhotellet i Auckland har det oppstått en kryssord-klikk, men det er ikke den eneste klikken blant spillerne.

Tre-fire uker borte fra hundene sine, gjorde at det også ble til en klikk for hundeeierne.

– Vi støtter hverandre, helt klart. Men det er ikke det som er avgjørende her, vi glemmer litt av det livet i denne boblen, sier Tuva Hansen.



– Når man ikke har barn holdt jeg på å si, så blir vel hunden akkurat som et barn for oss. Vi forstår hverandre ganske greit, så er det sikkert noen som synes vi er veldig rare, men vi står i det, ler Maren Mjelde.



Derfor var naturligvis stemningen stor blant flere av spillerne da to hunder dukket opp på en av landslagets treninger i Auckland.

AVBREKK: De norske spillerne samlet seg rundt denne firbeinte kameraten etter en av treningene forrige uke. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

KOS: Frida Maanum, Maren Mjelde og Guro Reiten koser med en av hundene som tok turen innom landslagstreningen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Det var ganske greit! Det var to hunder der den dagen. Det var en nordmann som bodde her nede blant annet, så jeg ba ham komme på hotellet, slik at vi fikk en hotell-hund. Det hadde vært fint, vi trenger litt sånn kjærlighet i blant, sier Maren Mjelde.



Tuva Hansens cockapoo bor hos en venninne mens hun er i New Zealand. For Bayern München-profilen ble savnet etter Vilja bare sterkere etter at de to hundene dukket opp på treningsfeltet.

– Det var utrolig koselig, men det var nesten hjerteskjærende for min del ...

Hør den lange reisen Maria Thorisdottir og Maren Mjelde måtte ha med hundene sine før VM i 2019 under: