– Hun har spilt en viktig rolle for kvinnefotballen

GJENFORENT: Jill Ellis og Bob Bradley har hatt et tett vennskap i mange år. Foto: Jonas Olsson / TV 2

NADDERUD (TV 2) Hun har vært amerikansk landslagssjef og dobbel verdensmester. Torsdagens gjenforening med sin gode venn Bob Bradley ble spesielt. Nå skal Jill Ellis (57) styrke engasjementet for kvinnefotballen i Norge.

– Hele karrieren min har handlet om å investere i kvinnefotballens kamp.



Uttalelsen tilhører ikke hvem som helst.

Jill Ellis er et stort navn i fotballverden. Den meritterte 57-åringen har en trenerkarriere helt utenom det vanlige. I 2014 tok hun over som amerikansk landslagssjef for kvinnene. Året etter ble de verdensmestere. Fire år senere gjentok de bragden, og Jill skrev seg inn i USAs fotballhistorie til evig tid.

Ellis har kjempet en lang kamp for kvinnene i fotballen. Denne helgen er hun i Oslo for å promotere kvinnefotballen i forbindelse med cupfinaleseminaret. Fredag møter hun sportsdirektører, før hun vil ha et seminar med trenere lørdag.

– Det handler om å dele informasjon og lære av hverandre. Det er viktig for meg å promotere kvinnefotballen, og fortsatt la det vokse og bli større. Det føles godt å være tilbake i Oslo. Det er lenge siden sist, sier en smilende Ellis til TV 2.



TILBAKE I NORGE: Jill Ellis er tilbake på norsk jord for første gang siden nordisk cup for mange år siden. Møtet med Bob ble spesielt for begge. Foto: Jonas Olsson / TV 2

Norgesbesøket gir Ellis en ekstra spesiell anledning. Torsdag var hun innom Nadderud for å møte en person som har betydd mye i Jills unike fotballiv, nemlig Stabæk-trener Bob Bradley.

– Det var utrolig godt å få se Bob igjen. Vi har kjent hverandre i nesten 20 år. Det er veldig spennende å få være her med Bob og Michael (Bradley), og få se hva de gjør her i Stabæk, forklarer Jill.



– Det er lenge siden jeg har sett henne. Vi var sammen på US Pro-kurs for noen år siden. Når hun tar turen hit til Nadderud, så føles det veldig spesielt, smiler Bradley.



De to profilerte trenerne har hatt et godt forhold i mange år.

– Vennskapet vårt startet med at Bobs datter, Kerry, var team manager for meg da jeg var i UCLA, mens Bob var i Los Angeles FC. Vi fikk en veldig god relasjon og holdt kontakten. Jeg har blitt en god venn av hele familien, og er en stor fan av Kerry, sier Ellis.

GODT FORHOLD: Bob Bradley lyste opp da han så Jill Ellis ankomme Nadderud. Foto: Jonas Olsson / TV 2

– Jill har betydd mye for kvinnene i fotballen

Jill Ellis har nå tatt fatt på et nytt kapittel i karrieren og kvinnefotballen. Nå er hun president for den profesjonelle klubben San Diego Wave.

– Vi er en helt ny klubb som startet opp for to år siden. Det er veldig annerledes å være på den administrative delen av fotballen, men vi prøver å bygge noe spesielt der. Vi bygger en fin klubb med en god fanbase. Jeg er veldig stolt av det, forteller 57-åringen.



Bob Bradley er veldig tydelig på hvilken innflytelse Jill har hatt for fotballen.

– Jill har spilt en stor rolle for kvinners fotball i USA i lang tid. Først da hun jobbet med et topp universitetsprogram i UCLA, i tillegg til en suksessfull tid med landslaget. Den listen av spillerne som har spilt for henne, er noen av de beste kvinnelige spillerne gjennom tidene. Jill har betydd mye for kvinnene i fotballen, konstaterer Stabæk-treneren.



Jeg spør ikke hvorfor er du interessert i kvinnefotball, men heller hvorfor er du ikke interessert? Jill Ellis

Trekker frem den viktigste faktoren for norsk kvinnefotball

Ellis har fulgt utviklingen av kvinnefotballen i lang tid. Minnene fra norsk fotball er flere, og selv er hun tydelig på hva som skal til for å ta steg videre.

– Infrastrukturen i ligasystemet er utrolig viktig for at kvinnefotballen skal kunne vokse og utvikle seg.



– Jeg vet mest om norsk fotball på landslagsnivå. Jeg husker godt da Hege Riise løftet VM-pokalen for Norge, så det er flere gode historier. Personlig så liker jeg veldig godt å se det norske landslaget fortsette å konkurrere på det øverste nivået. Jeg gleder meg til å se cupfinalen og standarden her, fortsetter Ellis.



VARM VELKOMST: Bob Bradley viste sin gode venn Jill Ellis rundt i korridorene på Nadderud. Foto: Eivor Esaiassen

– Han står veldig høyt i vår historie

Samme helg som kvinnenes cupfinale med Ellis på tribuneplass, skal Bob Bradley og Stabæk spille en viktig kamp for overlevelse i Eliteserien. Ellis er sterkt i troen på at Bradley har det som skal til for å holde «De Blaa» oppe.

– Bob har kommet inn igjen for å gjøre et mirakel og holde klubben oppe. Jeg har kjent han i lang tid og vet hva han er kapabel til. Han har alltid vært suksessfull der han har vært. Jeg håper de får en sterk avslutning på sesongen og klarer det, sier Bradleys gode støttespiller.



STOR OPPGAVE: Bob Bradley har kommet inn for å redde plassen med Stabæk. Nå blir han hyllet av Jill Ellis. Foto: Jonas Olsson / TV 2

Jill Ellis smiler godt da hun får spørsmålet om hun er her for å gi Bradley noen siste råd før innspurten.

– Bob er mentoren her. Da jeg ble landslagssjef ringte jeg han for noen råd og en forståelse av landskapet med internasjonal fotball. I USA er det veldig få trenere som har vært i gamet like lenge som han. Han står veldig høyt i vår historie blant mannlige trenere, og har bidratt mye til fotballen i USA, roser Ellis.