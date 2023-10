Zlatan Ibrahimovic er neste i rekken til å stille til intervju med programleder Piers Morgan.

Der deler han blant annet at han har fridd til samboer Helena Seger.

– Jeg har spurt. Hun sa nei. Jeg sa at hun fortjente å gifte seg med meg etter tjue år, men da sa hun at hun ikke trengte det for å være med meg, sier Ibrahimovic.



Han opplyser at frieriet fant sted for et par år siden. Sammen har paret barna Maximillian og Vincent.

– Hun hadde én sjanse. Og hun får ikke en sjanse til. Men vi har to barn sammen, og det er større enn å være gift. Jeg trenger ikke et ark som sier at vi er gift, sier Ibrahimovic.



DUO: Zlatan Ibrahimovic og Helena avbildet sammen i Milano. Foto: Claudio Veneroni

I et intervju med Elle tilbake i 2010 forklarte Seger hvorfor hun ikke ville gifte seg med superstjernen.

– Det var krevende at ingen forsto at det ikke var elskere eller pappas penger, men jeg som jobbet hardt for målene mine. Jeg er ikke en fotballkone som vant en skjønnhetskonkurranse. Jeg føler meg faktisk frustrert over at jeg ikke fikk æren for det jeg har gjort, sa hun ifølge Aftonbladet.



Det har gjennom uken kommet drypp av svenskens intervju med Morgan.

Tirsdag kom det kritikk rettet mot gamleklubben Manchester United.

– Alle har et ansvar for å nå de målene. Man må finne rett vei, og så gi alt. Det trengs en plan, et prosjekt, men så føles det som om det legges en plan og så blir det kaos så fort resultatene svikter, uttalte 42-åringen.



Ibrahimovic leverte også en melding til nåværende United-manager Erik ten Hag.

– Hva er egentlig erfaringen til denne treneren? Han har trent unge talenter, så kommer han til United, som krever en helt annen mentalitet, sier han.