Høyt og lavt: – Du tenker «faen»

KLOKKERENT TREFF: Seedy Jatta prøvde seg på et brassespark og traff klokkerent - ikke på ball, vel og merke, men i pannebrasken til Castello Lukeba. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Med 13 minutter igjen på klokka ble Seedy Jatta kastet inn på mot Frankrike.

Og Vålerenga-spissen skulle markere seg umiddelbart. To minutter etter innhoppet, i en overbefolket, fransk sekstenmeter, forsøkte 20-åringen seg like gjerne på et brassespark.

Det fikk franske Castello Lukeba for alvor kjenne på kroppen.

– Ha-ha, det der.. jeg så ballen i luften og tenkte bare «her klarer jeg ikke å hoppe høyt nok», så jeg bare prøvde med beina. Jeg traff hodet hans, da, sier Jatta til TV 2 etter kampslutt.

Tok hevn

Jatta bommet på ballen, men traff Lukeba klokkerent i pannebrasken.

– Ja, jeg følte det selv ass. Jeg fikk vondt selv i beinet, så det gjorde vondt, sier Jatta.

– Hva sa du til ham etterpå?

– Sorry, bare. Det er det jeg kan si ass, beklager. Kan ikke si noe mer enn det.

SA UNNSKYLD: Jatta unnskyldte seg overfor den franske stopperen etter hendelsen, uten at han virket å være helt tilgitt av den grunn. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Men gult kort og en unnskyldning virket ikke å være nok for Lukeba. Noen minutter senere fikk Jatta nemlig smake sin egen medisin.

– Ja, han ga meg en i nakken, så han tok tilbake. Jeg fikk en albue i nakken.

– Du tenker «faen»

Bortsett fra brasseforsøket skulle innbytter Jatta så være svært nær en utligning for Norge på overtid.

Keeper Kristoffer Klaesson var med opp på kampens siste hjørnespark. Etter litt klabb og babb i boksen fikk sisteskansen sendt i vei et innlegg mot Jatta, men som mot Sveits ble det bare nesten.

VIL SEG IKKE: Seedy Jatta og Norge står fortsatt uten poeng i EM. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Den kommer litt for langt foran meg, så jeg får bare tuppen på den. Det er kjipt, ass. Det er sånn «faen». Du tenker «faen», sukker Vålerenga-spissen.

20-åringen ble med i EM-troppen som reserve, og har i de to første kampene havnet bak kaptein Erik Botheim i kampen om spissplassen.

– Jeg tar det som det kommer, det er den rollen jeg har. Det er ikke noe jeg kan gjøre med det ass, annet enn å komme inn, score mål og overbevise treneren om at jeg også kan starte, sier Jatta og legger til:

– Hvis jeg presterer og han ikke presterer, så kan han ikke sette meg på benk. Så lett er det.



HENVIST TIL BENKEN: Jatta får sine siste instrukser fra landslagssjef Leif Gunnar Smerud før innhoppet mot Frankrike. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Jatta har sett veldig pigg ut, så det er trykk på alle plasser i det mannskapet her, sier landslagssjef Leif Gunnar Smerud til TV 2.



Om Jatta starter mot Italia eller ikke vil tiden vise. Unggutten er uansett sikker på at Norge, til tross for null poeng så langt, har gode muligheter til å gå videre.

– Det er ikke over enda. Sjansen er stor, veldig stor, avslutter en smilende Jatta.