Hovland fyrer løs: – Gjort en jævlig dårlig jobb

Den norske superstjernen tar et kraftig oppgjør med PGA-ledelsen.

Viktor Hovland (26) gjestet nylig Eurosport sin podkast «FORE!». I podkasten langer den norske golfstjernen ut mot PGA-ledelsen.

– Jeg klager ikke på den posisjonen jeg er i, og er veldig takknemlig for alt. Men ledelsen har ikke gjort en god jobb.

– De ser nesten på spillerne som arbeidskraft, og ikke som en del av medlemmene. Det er jo vi som er PGA-touren. Uten spillerne, så er det ikke noe PGA-tour, sier Hovland i podkasten.

IKKE IMPONERT: – De ser nesten på spillerne som arbeidskraft, og ikke som en del av medlemmene, sier Viktor Hovland. Foto: Mike Ehrmann

Reagerer på kritikken: – Blir litt for dumt

Verdensfireren fikk spørsmål om spanske Jon Rahms valg om å gå til LIV – som er en Saudi-finansiert liga.

Rahm fikk hard medfart i media etter nyheten, men den norske golfstjernen mener dekningen av overgangen er for ensidig kritisk.

– Man får på en måte bare hørt én vinkling i media. Det er ganske mange ulike deler som skjer samtidig her, uten at jeg har noen sterke meninger her, sier 26-åringen, og fortsetter:

– Jeg synes det blir litt for dumt å kritisere spillerne for å dra, for jeg forstår jo helt hvorfor han har dratt. Det er jo masse, masse penger – og i hvert fall når ledelsen i PGA-touren har gjort en så dårlig jobb.

TV 2 har prøvd å få en kommentar fra PGA-ledelsen, men har foreløpig ikke fått svar.

Avtalen sikret den spanske golferen en avtale med en totalramme opp mot 600 millioner dollar.

SIGNERTE MED LIV: Jon Rahm. Foto: Zac Goodwin

Freser: – Har gjort en jævlig dårlig jobb

I sommer kom nyheten om at PGA-touren, LIV Golf og Europatouren var blitt enige om å slå seg sammen under et felles eierskap.

Etter dette har forhandlinger foregått mellom partene, i håp om å bli enige om en rammeavtale før 31. desember.

Forhandlingene har vært utfordrende, og det spekuleres i om at de må utsette fristen.

Oslo-gutten forteller at han ikke har noen intensjon om å melde overgang, men noe må skje fra PGA-ledelsen sin side, mener Hovland.

– Når du da får se litt hva som skjer bak dørene, hvordan ledelsen faktisk tar beslutninger, som ikke er til spillernes beste, men best for dem selv og det de tror er best.



– De er jo ikke profesjonelle golfspillere. De er businessmenn som sier at «nei, sånn og sånn skal det se ut». Det er en stor grad av arroganse bak det hele. Da er det jo ting som må skje.

Golfens framtid fremstår noe usikker, men 26-åringen kommer med én tydelig beskjed retning PGA-ledelsen.

– Jeg vet ikke hva som kommer til å skje. Det må være lov å si at PGA-touren har gjort en jævlig dårlig jobb, sier Hovland.