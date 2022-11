Hovland føler seg uaktuell for Norge

Even Hovland (33) fikk tirsdag prisen «årets forsvarsspiller» i Allsvenskan, men i landslagsvarmen er han ikke aktuell, mener han selv.

ÅRETS FORSVARSSPILLER: Even Hovland har hatt vist gode takter i Häcken. Foto: Kenta Jönsson / BILDBYRÅN

For ett år siden valgte Even Hovland ikke å forlenge med Rosenborg og heller bli en del av landsmann Per-Mathias Høgmos Häcken.

Det resulterte i prisen «årets forsvarsspiller» i Allsvenskan etter å ha vunnet historisk seriegull i år. Sjefen ble kåret til «årets trener».

– Det føles fantastisk, men dette er en hyllest til hele laget. Det er alltid kjekt å gjøre det bra, det er derfor vi gjør dette, sier Hovland til TV 2.

Han forteller at han ikke har lagt fra seg tanken om å komme tilbake på landslaget.

– Hvis Ståle ringer, er jeg ikke vanskelig å be, men sånn jeg ser det er det ikke aktuelt. Det er ikke krise, jeg håper jo at de lykkes, sier Hovland.

– Hvorfor er det ikke aktuelt?

– Det er Ståle som bestemmer og det må man respektere. Jeg er glad i landet og ønsker dem alt godt, svarer han.

PRIS: Even Hovland er årets "back" i Allsvenskan. Foto: Simon Hastegård / BILDBYRÅN

Tirsdag kunngjorde Solbakken troppen, hvor Hovland ikke var inkludert.

Det ble derimot Bodø/Glimt-stopper Marius Lode. Mannen fra Vadheim vil ikke spekulere i om Eliteserie-spillere blir prioritert over spillere i den svenske ligaen.

– Den debatten skal jeg ikke legge meg opp i. Uansett hvilken tropp som tas ut skal jeg støtte dem, sier Hovland.

Hyller Høgmo

33-åringen forteller at valget av Häcken i Sverige hadde mye med Per Mathias Høgmo å gjøre.

– Han var viktig for at jeg kjente ham fra før av og planen de presenterte var veldig fristende. Siden har alt lykkes, og da kan man ikke klage. Det er en trener som tar vare på alle og har erfaringen som skal til.

– Føler du at han ikke får anerkjennelsen han fortjener i Norge?

– Helt klart. Får man dårlige resultater, blir du slaktet og får man gode resultater blir man hyllet. Sånn er gamet. I Norge huskes han best for Ungarn-kampen, så han har jo to forskjellige inntrykk, mener Hovland.

STOR I SVERIGE: Per-Mathias Høgmo sørget for Häckens første SM-gull. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Ydmyk trener

Forsvarsveteranen sikter til EM-playoffen i 2015 hvor han spilte og Høgmo var landslagssjef. Det endte med et pinlig 1-3-tap sammenlagt.

Nordlendingen ledet Häcken til klubbens første SM-gull noensinne.

– Først og fremst en stor takk til alle som har stemt på meg. Det er mange dyktige kollegaer som har vært nominert, sa Høgmo etter å ha fått sin pris.