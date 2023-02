Hornelands ærlige dom: – Gullet kommer ikke hjem

MARBELLA (TV 2): Brann går ut i det blå når de gjør comeback i Eliteserien. Kun to ting kan de garantere: Det blir ikke seriegull, men det blir ikke kjedelig.

AVBLÅSER GULLKAMPEN: Allerede før seriestart er Eirik Horneland klokkeklar om at Brann ikke blir seriemester. Men han lover at det ikke blir kjedelig av den grunn. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Fjoråret ble en bergensk fest over all forventning til tross for nedrykket året før: Publikum strømmet til Brann stadion og laget leverte dominans av historiske dimensjoner.

Poengrekord (81), målrekord (95) og opprykk syv runder før slutt betyr at Brann lenge har kunnet innstille seg til comebacket på øverste nivå.

Men mens publikumsstøtten har holdt ypperste eliteserienivå, kan ikke det samme sies om motstanden.

– Nå har vi ikke fått utfordret oss mot den beste motstanden på over et år, sier juvelen Niklas Jensen Wassberg.

GULLKALVEN: Niklas Jensen Wassberg forlenget kontrakten med Brann. Det er knyttet store forventninger til talentet før comebacket i Eliteserien. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Vi har ikke så mange referanser, innrømmer fjorårets toppscorer Bård Finne.

– Jeg er meget usikker. Det spørsmålet kunne jeg stilt deg også. Jeg er veldig usikker på hvor vi står. Vi har veldig lyst til å være en fargeklatt, å være veldig oss selv, å få til noe, være pågående, uredde og offensive. Så får vi se om vi får oss noen smeller og blir engstelige, eller om vi våger å stå i tanken, sier trener Eirik Horneland.

For er det én ting som er sikkert når man forhører seg rundt i Brann-leiren, så er det at lite skal endres i den superoffensive, intense og høytpressende stilen som trampet over Obosligaen i fjor.

– Jeg tror virkelig vi på en god dag kan slå alle lag i Eliteserien. Vi kan sikkert tape mot alle også, men jeg tror vi er bedre enn sist vi var oppe, sier kaptein Sivert Heltne Nilsen og fortsetter:

– Jeg tror det er en fordel å fortsette med samme stil. Det er det vi er vant til å spille, og har lag til å spille, så det støtter jeg fullt og helt.

– Om det går, har jeg ikke peiling på. Vi gir gass, og så ser vi, sier Horneland.

Han vil heller vinne 5-4 enn 1-0 og understreker flere ganger at Brann skal være underholdende å se på.

– Men at «gullet ska hem», er kanskje litt tidlig?

– Gullet kommer ikke hjem. Såpass kan jeg si, sier Horneland.

– Det fastslår du allerede?

– Det fastslår jeg. Vi må ta noen steg på veien. Det er tøft i toppen av norsk fotball nå, men fra 4-5. plass og nedover er det utrolig tett og jevnt, så får vi se om vi ender på 12.- eller 4-5. plass, alt etter hvor fort vi klarer å akklimatisere oss, og hvor tøffe i trynet vi klarer å være.

– Mange lag har svekket seg

En som er kjent for å være tøff i trynet, er kaptein Heltne Nilsen.

I vinter har han sett konkurrentene kaste seg på den spinnville millionfesten i norsk fotball: Dyre norske stjernespillere har blitt hentet hjem, mens en rekke klubber har innkassert spillersalg for mange titalls – og for enkelte over 100 – millioner kroner.

Brann har gått i motsatt retning: De bergenske juvelene Niklas Jensen Wassberg (18) og David Møller Wolfe (20) har blitt værende og det siste året signert nye kontrakter med klubben.

Spillerkjøpene har også vært nøkterne: Japhet Sery Larsen ble hentet hjem fra Bodø/Glimt for rundt fire millioner kroner, mens høyrebacken Thore Pedersen ble signert etter at kontrakten hans med FK Haugesund utløp.

Fansen ønsker seg fortsatt en spiss, men det blir neppe de helt store krumspringene på markedet før seriestart.

Ifølge Heltne Nilsen er det snarere enn fordel enn en ulempe.

– Jeg synes egentlig mange lag har svekket seg. Selv om de har fått inn mange penger, synes jeg kvalitetsmessig at jevnt over ser mange litt svekket ut, sier han.

STIKK TIL KONKURRENTENE: Sivert Heltne Nilsen mener det ikke bare er fordeler med salgsfesten i norsk fotball. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Hvem sikter du til da?

– Jeg trenger ikke gå inn på det. Å få inn masse penger er jo greit, men det er vanskelig å erstatte de norske, lokale spillerne med utenlandske. Selv om du kan få inn kvalitet, tror jeg det er vanskelig å erstatte.

– Der har vi kanskje en liten fordel med at vi har beholdt laget og relasjonene. De tror jeg kan være verdt ganske mange millioner de også, sier Heltne Nilsen.

– Jeg kan si meg enig i det. Nå blir veldig mange solgt. De får mye penger inn også som de kan bruke på spillere, men jeg er enig med Sivert, sier Wassberg, som gikk inn i året som det heteste salgsobjektet i Brann.

– Hvilke tanker gjør du deg om å bli værende og forlenge kontrakten når du ser alle de jevnaldrende spillerne som selges for enorme summer til utlandet?

– Jeg har alltid følt meg trygg på at Brann er et bra utviklingssted. Jeg har fortsatt ikke fått spilt en skikkelig sesong i Eliteserien. Nå får jeg forhåpentligvis spille mye og utvikle meg godt. Jeg føler Brann og Eliteserien er en god utviklingsarena for meg, sier «Kniklas».

HERJET I FJOR: Niklas Jensen Wassberg, Ruben Kristiansen, Niklas Castro og Fredrik Pallesen Knudsen var med på den store Brann-oppturen i 2022. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

«Kjedelige Brann»

Der Brann tidligere har vært kjent som klubben der det alltid er noe som skjer, går de nå mot strømmen; kaoset råder ellers i landet, mens det i Bergen er stabilitet og kontinuitet som forfektes.

– Vi har blitt «kjedelige Brann». Vi har fått bygget kontinuitet. Vi har jo hatt våre sprell i mediene de siste årene, så vi har lagt igjen nok til dere å skrive om og snakke om. Nå ønsker vi å bli aktive og fine på fotballbanen så vi kan bygge noen profiler der som tar steg i Eliteserien. Det er der vi prøver å gjøre oss bemerket nå, sier Horneland.

Det er nå ti år siden sist klubben solgte en spiller for over ti millioner kroner, da Kim Ojo dro til Genk i januar 2013.

Men at også Brann skal få nyte godt av at markedsverdien for norske fotballspillere skyter i været, er han ikke i tvil om.

– Våre salg kommer. Vi var ikke så sugne på å selge rett fra Obosligaen. Vi ønsker å ta de med oss i Eliteserien, få vist de frem der og selge dem med enda bedre timing, sier han om Møller Wolfe og Jensen Wassberg.

– Begge de kommer til å bli solgt. De er fantastisk gode fotballspillere. Vi har is i magen og kommer til å få våre salg vi også, sier Horneland.

Men først:

– Vi har noen juveler og veldig mange gode spillere. Vi gleder oss til å matche oss mot de som har solgt unna litt, gliser Bård Finne.

Den første testen for 2023-Brann blir mot den svenske toppklubben Hammarby på lørdag. Kampen ser du på TV 2 Play klokken 15.00.