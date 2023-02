Holdt skaden skjult for treneren: – Burde vært mer ærlig

Tokmac Nguen la mandag ut et bilde på Twitter som tydelig viser at han er innlagt på et sykehus.

Til TV 2 forklarer Ferencváros-proffen hva som har skjedd.

– Det er en skade i lyskeområdet jeg har slitt med i lang tid. Det har vært så ille at jeg måtte gjøre et inngrep. Det er ikke så veldig alvorlig, men jeg måtte ta en operasjon for noen timer siden, sier 29-åringen på telefon.

Operasjonen var vellykket, og da han våknet var han ivrig med å sjekke hvordan det hadde gått.

– Det første jeg spurte om da jeg våknet var når jeg kunne trene og spille igjen. Legene skjønte ingenting, ler han.

Sist han spilte kamp var i starten av februar. Da holdt han i 37 minutter før han måtte ut. Nå forventer han at det blir noen uker på sidelinjen.

– Det er litt usikkert nøyaktig hvor lenge, men jeg mister nok Europa League-kampene mot Bayer Leverkusen, sier han. De kampene spilles 9. og 16. mars.

Best is yet to come InshaAllah

💯🦅 pic.twitter.com/24EJSe2xvj — Tokmac Nguen (@Tokmac93) February 27, 2023

Holdt smertene skjult

Det var i fjor sommer at problemene startet. Tidligere denne sesongen slet han en del med en hofte, som etter hvert også gjorde at lysken fikk gjennomgå.

Det har ført til at han har mistet flere kamper og en del trening denne sesongen.

– Jeg har spilt litt mindre i ligaen for å hjelpe klubben. Alle har vært innstilt på at det skulle gå greit. Så lenge smerten var under kontroll frem til jeg sier noe annet.

Men det satt langt inne å varsle fra når smertene ble verre.

– Selvfølgelig kjenner jeg meg selv rett, så jeg visste at jeg ikke kom til å si ifra. Jeg bare kjørte på frem til jeg kom til et punkt hvor jeg ikke kunne gjøre noe annet enn å gjøre et inngrep.

– Jeg visste det ville være en risiko. Men hva kunne jeg gjort? Jeg er så glad til å spille fotball, og er ikke vandt til å se på fra sidelinjen. Så jeg tenkte jeg bare kunne kjøre på og komme meg igjennom.

Han erkjenner at han kanskje burde vært mer åpen om smertene han hadde i januar.

– Det har vært mye belastning for det har vært mange kamper de siste fire årene. Nå var skaden verre enn jeg kanskje trodde. Jeg burde vært mer ærlig og sagt ifra tidligere.

– Angrer du på at du ikke sa noe?

– Nei, nei, nei, absolutt ikke! Jeg er bevisst på hva jeg gjorde. Det handler litt om hvilken type jeg er. Jeg måtte bite tennene sammen, og håpe på at ting skulle roe seg, sier han.

Vil bli ut karrieren

Tross skaden forteller Nguen at livet sammen med familien i Ungarn er fint.

– Jeg trives veldig. I sommer signerte jeg en ny treårsavtale. Så nå ser jeg for meg å være her ut karrieren. Det blir som familien min og klubben betyr jo mye for meg. Etter all suksess blir det til slutt riktig å bli og være viktig i det vi holder på med, sier han.

Tokmac live på TV 2 fra garderoben: – Blir jeg tatt ut på landslaget, blir jeg stolt

Den tidligere Godset-spilleren står oppført med én landskamp for Norge - tilbake i 2021. Med skaden blir det sannsynligvis ikke plass i troppen til Ståle Solbakken denne gangen heller.

– Jeg kunne ikke brydd meg mindre om det nå. Det er andre ting jeg sliter mer med enn det. Nå handler det om jeg skal prestere best mulig i Ferencvaros.

Kanskje blir det en mulighet senere.

– De følger med. Kristoffer Zachariassen har jo vært med. De vet hva jeg har slitt med. Ikke noe jeg tenker på. La meg komme meg i form først, så kan vi snakke om landslaget senere.