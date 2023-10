Højlund til TV 2 om Haaland: – Vil helst ikke

SUPERSPISSER: Rasmus Højlund og Erling Braut Haaland er spydspisser for hver sin Manchester-klubb og skandinaviske landslag. Foto: Bildbyrån

«Vi er røde. Vi er hvide. Vi står sammen. Side om side.»



35.000 feststemte dansker i full allsang som bare dansker kan. Parken koker.

Danmark har akkurat slått Kasakhstan 3-1 i EM-kvaliken. Et nytt mesterskap nærmer seg med stormskritt.

Supporterfavoritten Rasmus Højlund er med to assist sterkt delaktig i triumfen.

Så det er en superspiss med selvtillit som entrer pressesonen. Med grønske på shortsen tar han en prat med TV 2.

Den 20 år gamle Manchester United-spilleren svarer godt for seg, tydelig begeistret etter en herlig aften i Parken. Etter et par spørsmål trekker Højlund på smilebåndet igjen. Han skjønner hvilket tema som er det neste:

– Jeg vil helst ikke sammenlignes med ham. Jeg synes at han er i en klasse for seg selv, sier Højlund til TV 2.

Det snakkes om Erling Braut Haaland.

Haaland-håp: – Hvem vet?

For likhetene er slående, også ifølge Danmarks landslagssjef.



– Ja, det er en naturlig sammenligning. En ung, skandinavisk spiller med en utrolig fysikk og «power», et godt venstreben. Jeg forstår godt sammenligningen, og at den oppstår, sier Kasper Hjulmand til TV 2.



– Hvem ville du helst hatt på ditt lag?

– Jeg vil helst ha Rasmus. Han er dansk!

Højlund lyser opp når TV 2 videreformidler Hjulmands valg.

– Sa han det?! Det er fett!

Manchester United-spissen selv blir ydmyk når det snakkes om ham og byrivalens norske målmaskin.

– Jeg håper at jeg én dag kan komme på hans nivå, men akkurat nå, så synes jeg at det er for tidlig, sier Højlund, og legger til:



– Erling er i alle fall verdens beste angriper, om ikke verdens beste fotballspiller. Han vil jeg ikke helt sammenlignes med, men jeg håper at jeg én dag kan gjøre som ham.

– Hvem vet? Jeg er bare 20 år. Vi må se hva det kan ende med.

Klar beskjed: – Han må gjerne stoppe

I slutten av måneden møtes Højlund og Haaland for første gang i kamp, når Manchester City gjester Old Trafford.

Før duellen kommer dansken med en tydelig melding:

– Som sagt, Erling er en klassespiller. Han har hatt noen helt fremragende år! Han må gjerne stoppe når vi skal møte ham! Han er en vanvittig fotballspiller. Jeg prøver å lære av ham.



– Hvor god kan du bli, Rasmus?

– Det vet jeg ikke! Det må vi se. Jeg tar én dag av gangen og prøver å bli bedre hver dag.



– Jeg liker godt at det er forventninger til meg. Jeg trives med det.



Solbakken har trent begge: – Ikke så lett

Én som har trent både Højlund og Haaland er Ståle Solbakken. Landslagssjefen trente dansken i FC København, da en 17 år gammel juniorspiller fikk prøve seg med A-laget i 2020.

– Det ramlet ikke inn mål da, for å si det sånn, sier Solbakken til TV 2, og tilføyer:



FAVORITTKLUBBEN: Som liten hadde Rasmus Højlund sengetrekk med FCK-logo. Han scoret fem ganger på 32 kamper før turen gikk videre til østerrikske Sturm Graz i januar 2022. Foto: Javier Fergo

– Han har sikkert en stor mental ballast. Han har jo hele tiden hatt en stor fysisk pakke og blitt bedre og bedre med ballen.

– Hva synes du om sammenligningen med Haaland. Er den fair?

– Den kommer nok fordi han spiller i rødt og Erling i blått. Det er ikke så lett for han nå i starten, men Højlund har fått en ok start i United.

Højlund er etter to runder i Champions League turneringens toppscorer med tre mål.

– Højlund har den fysiske pakken til å klare seg i Premier League, og han har allerede vist det internasjonalt på det danske landslaget.

