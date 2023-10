Højlund reagerer etter «respektløs» behandling: – Det har ingenting i fotballen å gjøre

I intervjusonen etter kampen hevdet 20-åringen at San Marinos spillere aktivt forsøke å skade ham gjennom oppgjøret.

– De sa at jeg skulle vente på neste situasjon, fordi da skulle de smadre meg. Dommeren forsto ikke italiensk. Det gjør jeg, og de sa stygge ting til meg, sa Højlund til danske B.T.

Se grisebehandlingen av stjernen over.

En takling i ryggen mot slutten av kampen fikk den unge Manchester United-spissen til å reagere.

– Til slutt tok de det til et nytt nivå, fordi de visste at de ikke hadde noe å tape. Da kan de like gjerne prøve å ødelegge karrieren min. Den siste involveringen har ingenting i fotballen å gjøre. Den er direkte stygg, og jeg føler at dommeren overhodet ikke har styr på kampen, tordnet Højlund videre.

San Marino-spillerne nekter for at de gikk for å skade ham.

– Det er ikke sant, sier Alessandro Tosi ifølge Daily Mail.

Men han reagerte på måten Højlund feiret 1-0-scoringen på.



– Vi fortalte ham bare at han ikke oppførte seg ordentlig. Det han gjorde var ikke nødvendig. Han er en veldig sterk spiss, men det var ikke riktig i det hele tatt. Jeg har ikke mistet respekten for ham fullstendig, men vi forventer bedre oppførsel, sier Tosi som til daglig spiller for det lokale laget Victor San Marino.

Kaptein Simon Kjær var ikke nådig i dommen over oppførselen til motstanderen underveis i oppgjøret.

– Jeg kan ha respekt for en del av det, men det blir et problem når Rasmus risikerer å brekke ryggen. Jeg kan sette meg inn i dedikasjonen deres, men jeg kan ikke stå inne for det som skjedde med Rasmus, sa han til Ritzau.

– Det var ikke positivt

AC Milan-spilleren forteller videre at han overhørte motstanderens spillere snakke om å bevisst skade angriperen.

– Det var ikke pene ting de sa. De prøvde bevisst å skade ham. Det som ble sagt synes jeg likevel skal bli værende på banen. Jeg har ikke lyst til å henge noen ut, men det var ikke positivt, fortsatte Kjær.

Landslagstrener Hjulmand var av samme oppfatning som Kjær.

– De var skikkelig tøffe med Rasmus fra starten av. Noen av spillerne mine som kan italiensk forteller at de gjorde alt for å skade ham. Jeg ba fjerdedommeren om å holde blikket på Rasmus i fem minutter for å se hvor mange ganger han ble tatt uten at ballen var i nærheten, sa Danmark-sjefen.

Takket ikke for kampen

Manchester United-angriperen nektet å takke San Marino-spillerne for kampen.

– Jeg vil ikke ha noe med dem å gjøre, så det hadde jeg ikke lyst til, sa Højlund.

Den unge spissen fikk støtte fra trener Hjulmand.

– Det kan jeg forstå. Det han ble utsatt for var helt sprøtt. Han fikk mye juling, avsluttet landslagssjefen.

