Hjertesukk: – Ny ting å rase mot

TYN: Kai Havertz og Mateo Kovacic, som begge skal være nær en overgang bort fra Chelsea, fikk enkelte negative kommentarer under ferien. Foto: TOBY MELVILLE

Den svenske profilen John Guidetti, med en fortid i Manchester City og spansk fotball, spiller nå for den svenske storklubben AIK.

Nylig ble ferien hans «en stor snakkis i sosiale medier», ifølge Expressen.

En stor del av grunnen skal være at han ble pekt ut på et av influenseren Bianca Ingrossos festbilder.

SKJULT: Til tross for at han ble dekket med en emoji, fant supportere ut at det var John Guidetti i bakgrunnen på bildet. Guidettis partner Sanna er en nær venn av Bianca Ingrosso. Foto: Skjermdump / Bianca Ingrosso, Instagram

Supportere stilte spørsmål ved Guidettis profesjonalitet, skriver Aftonbladet.

Overfor Expressen svarer spissen på kritikken.

– Jeg hadde en frihelg, åtte fridager. Så får folk snakke så mye de vil, men det er ikke noe jeg kommenterer, sier han til avisen, før han fortsetter:

– Jeg gjør jobben min til punkt og prikke. Jeg kommer alltid i tide. Jeg trener som jeg skal. Jeg gjør alt jeg skal gjøre med bravur. Så er det viktig å ta en pause fra fotballen og koble av, enten det er å høre på musikk når vennene mine spiller eller hva det er. Alle har ulike omgangskretser. Det er vel flere enn meg i Allsvenskan som har hatt ferie.

SKADEPLAGER: John Guidetti har ikke hatt en stor sesong hittil med ett mål på åtte seriekamper. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Mens serien starter opp igjen for Guidetti og co. kommende helg, er det fellesferie en liten stund til for stjernene i de europeiske ligaene.

«Krypdyr»

Michael Butler i The Guardian har bitt seg merke i at enkelte Premier League-stjerner har fått noen negative kommentarer.

– Den nye, store tingen å rase mot: Fotballspillere på ferie, skriver han i en spalte i storavisen.

Trioen Kai Havertz, Mateo Kovacic og Andreas Christensen, som kjenner hverandre fra Chelsea, skal ha blitt kalt «en gjeng med krypdyr» i forbindelse med et bilde fra bryllupet til målvakten Kepa Arrizabalaga.

– Everton-sjef Sean Dyche blir bedt om å ordne overganger fra teltet sitt på Glastonbury. Bilder sirkulerer av Kevin De Bruyne som slapper av med bassenget med Virgil van Dijk og Nathan Aké, hvor noen personer er utrøstelig fordi Kevin De Bruyne har et forhold til noen andre enn Erling Haalands venstrefot, skriver han.

Butler spør seg om ikke «supporterne» kunne hatt godt av å gjøre det samme som fotballstjernene, nemlig å komme seg ut i solen.

Gresk øy skal være populær

Fotballnettstedet Goal har samlet en rekke feriedestinasjoner som skal være populære for fotballstjernene:

Ibiza, Miami, New York, Barcelona, Dubai, Las Vegas og den greske øyen Mykonos.

Forrige sommer sa den tidligere Premier League-målvakten Ben Foster at det «florerer» av fotballspillere på Mykonos.

Der skrev for eksempel Liverpool-stjernen Mohamed Salah under på en ny langtidskontrakt med klubben forrige sommer.

Manchester United-kapteinen Harry Maguire fikk en dom mot seg etter å ha havnet i bråk på øyen.

I år er stjerner som Jude Bellingham, Phil Foden og Atlético-trener Diego Simeone blitt avbildet der.

Også Manchester Citys festløve Jack Grealish har tidligere feriert på Mykonos. Engelskmannen tok feiringen helt ut etter at laget vant «The treble» i vår, noe folk hadde delte meninger om.

I etterkant var han med landslaget i EM-kvalifiseringskampene.

– Noen folk har hatt sitt å si om at jeg feiret, men du må huske på at det var hele laget, ikke bare meg, sa Grealish på britisk TV etter kampen mot Nord-Makedonia.

– Jeg så tilbake på kamerarullen på telefonen min. I fjor var jeg på sesongoppkjøringen 11. juli. I dag er det 19. juni. Jeg har spilt i elleve og en halv måned. Så «give us a break», fortsatte han lattermildt.