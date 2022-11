Hjerteskjærende øyeblikk: – Hvor er den andre babyen?

Fotballstjernen og kjæresten Georgina Rodríguez (28) fortalte i april at de hadde mistet en sønn.

Paret ventet tvillinger og bare jenten overlevde. I en ny del av det mye omtalte intervjuet med Piers Morgan åpner Ronaldo opp om tiden i etterkant.

– Gio (kjæresten) kom hjem, og barna begynte å si «hvor er den andre babyen, hvor er den andre babyen?», forteller Ronaldo, ifølge The Sun.

Fra før har Ronaldo fire barn. Ett av dem, Alana Martina, fikk han sammen med Rodríguez. Sine tre første barn, Cristiano jr., og tvillingene Eva og Mateo, fikk han ved hjelp av surrogatmor.

Nå har de i tillegg lille Bella i familien. Ronaldo forteller at de skulle kalle sønnen Ángel.

Ifølge ham ble familien mer sammensveiset i sorgen.

– Jeg ble mer vennlig med Gio. Jeg var selvfølgelig det, men jeg føler mer kjærlighet for henne og barna mine og jeg begynner å se livet fra et annet perspektiv, forklarer portugiseren.

Tatt vare på asken

37-åringen beskriver det som den tyngste tiden han har hatt siden han mistet faren sin.

Han forteller at han har bevart asken til både faren og sønnen sin i et kapell han har fått laget i huset sitt.

– Det er noe jeg vil holde på for resten av livet, og jeg vil ikke kaste den i havet eller i sjøen, sier Ronaldo.

Da superstjernen spilte for Juventus, fikk han som gjest i et program hos britiske ITV se et 15 år gammelt intervju TV 2 hadde gjort med faren.

Da ble Ronaldo rørt til tårer.

Han kjente knapt sin egen far. José Dinis Aveiro slet med alkoholproblemer og døde som 52-åring i 2005. Ett år tidligere møtte han TV 2, og fortalte stolt om sin da 19 år gamle sønn.

Se video av Ronaldos reaksjon her:

Bråk

Denne uken har Ronaldo skapt rabalder ved å gå knallhardt ut mot sin egen klubb. Han har sagt at han har følt seg forrådt og at han ikke har respekt for manageren Erik ten Hag.

Ronaldo har fått ramsalt kritikk for utspillene.

Nå, under VM-oppkjøringen med Portugal, granskes hver bevegelse han gjør med lupe: