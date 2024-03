Hjerteoperert Drillo: – Jeg har vært veldig syk

Se Norge-Tsjekkia på TV 2 Direkte og Play fra klokken 17.30 fredag.

1. februar ble Drillo hasteinnlagt på Ullevål sykehus.

I fire måneder var han bekymret: Noe var galt med hjertet til Egil Olsen.

– Fastlegen sendte meg rett på akutten. Der lå jeg i seks uker og fikk antibiotika intravenøst seks ganger om dagen. De måtte fjerne betennelsen for å kunne operere hjertet, forteller mannen som fyller 82 år 22. april.

TRIO: Egil Olsen (i bakgrunnen) og hundene Keegan (t.v) og Cafu. Sistnevnte kalt opp etter Brasil-ikonet. Den eneste som har spilt i tre VM-finaler, begrunner matfar. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– I forrige uke fikk jeg en ny hjerteklaff. Det er godt å være hjemme igjen og faktisk se lyset i enden av tunnelen, beskriver den tidligere landslagssjefen.

Lungebetennelse

Drillo sitter i godstolen i «nystua», som han kaller det.

Hjemme på Oslo vest – en drøy Flo-pasning fra Sognsvann – snakker han for første gang ut om det krevende halvåret han har lagt bak seg:

– Jeg har vært syk. Veldig syk. Faktisk har jeg ikke vært frisk siden 14. oktober. I november fikk jeg lungebetennelse og hadde over 40 i feber. Det har vært en trøkk.

For selv om han har hatt sitt, som de fleste andre, har Egil Olsen sluppet billig unna. Det føler han i alle fall selv, når han lister opp en ganske kort, egenkomponert journal:

– Jeg kan vel egentlig ikke huske sist jeg var dårlig. Jeg har hatt Bekhterevs (sykdom som rammer store ledd og senefester), men ellers har jeg vært heldig med helsa. Jeg er jo klar over at når man passerer 80, er man over i livets ekstraomganger. Jeg er veldig klar over det. Men sånn jeg har hatt det nå, er jeg ikke vant til.

HJERTEOPERERT: I forrige uke fikk Drillo en ny hjerteklaff. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Over 100 kryssord

Apropos vaner. Frisk som syk er «medisinen» den samme for «fotballprofessoren», sett bort fra antibiotika:

– Det høres jo helt jævlig ut med seks uker på sjukehus, men jeg fikk jo sett mye fotball, da. Det går jo kamper nesten hver dag. I tillegg løste jeg kryssord.

– Hvor mange?

– I alle fall to-tre om dagen, svarer Drillo og regner seg frem til at rundt 125 ordpuslespill ble løst fra senga på Ullevål.

Hjernetrim er viktig del av dagen til Olsen.

KRYSSORD OG FOTBALL: På sykehuset løste Egil Drillo Olsen mange kryssord og så mye fotball. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– Hukommelsen blir dårligere, skjønner du. Det er jeg bekymret for. Plutselig stopper jeg ved et land og må tenke «hva heter hovedstaden der igjen?». Det er et dårlig tegn, påstår geografi-entusiasten fra Østsiden i Fredrikstad.

Selv begynner han å bli piggere, men så var det formen til landslaget da. Norge betyr noe ekstra for mannen som ledet Norge til to verdensmesterskap på 90-tallet.



VM 1998: Egil Olsen ledet Norge i to VM. Her fra Frankrike sommeren 1998. På bakerste rad med nummer seks; Ståle Solbakken. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

– Jeg er optimist. Dette kan snu, beroliger Drillo.

– Husk at vi har hatt marginene mot oss. Det har du ikke resten av livet som fotballtrener. Og jeg mener faktisk at utenom det, har vi vært gode nok. Du skal aldri undervurdere flaks og uflaks i fotball.

Fredag venter Tsjekkia på Ullevaal. Tirsdag kommer Slovakia på besøk:

– Jeg har snakket litt med Ståle (landslagssjef) og basert på det, mener jeg at Tsjekkia er at lag vi skal slå hjemme.

Så glir samtalen over i Slovakia.

– Hvis du står på Galdhøpiggen må du til Slovakia for å finne fjellet som er det nærmeste som er høyere enn Galdhøpiggen. Det kalles sekundærfaktor og heter Krivan (2494 moh.), men det er ikke Slovakias høyeste, opplyser Olsen og begynner å lete i egen hjerne.

Responstiden er lengre enn tidsfristene Olsen vanligvis gir seg selv:

– GERLACH. To-seks-fem-fem.

GODBIT: Cafu og Keegan fortjente en belønning for høflig oppførsel underveis i intervjuet Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Tur med gutta

Rundt føttene til mannen som fikk 16 landskamper som spiller og 137 på trenerbenken, løper familiens to ferskeste signeringer. Cafu (10 måneder) og Keegan (snart tre år) får snart med seg matfar på tur igjen:

– Det er det jeg gleder meg mest til. Komme meg ut og få frisk luft.

– Det har vært umulig?

– Jeg har ikke vært utendørs på to måneder. Man orker jo nesten ingenting. Ikke engang å gå opp trappa, forteller Olsen.

Han trenger ingen kalender for ha kontroll på gjøremålene. Onsdag om 14 dager blir «Drillos comeback»:

– Klokka 12 i Frognerparken blir det en tur rundt Frognerparken med gutta.

«Gutta» er en nokså folkekjær sammensetning av ulike notabiliteter i norsk offentlighet. Vi snakker faste medlemmer som NRK-legendene Arne Scheie og Dan Børge Akerø og tidligere fotballpresident Per Ravn Omdahl.

– Jeg håper og tror jeg kan bli like frisk som før. Frisk er jo et relativt begrep når man nærmer seg 82. Jeg løper aldri 6,9 på 60-meter og hopper 1.86 i høyde igjen.

HJEMME: Egil Olsen er hjemme igjen etter seks uker på sykehus. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Takknemlig

Palmelørdag reiser Drillo og kona «Siggen» til fjells på påskeferie. I tillegg forbereder han seg til landskampen mot Tsjekkia. Der er trenerpensjonisten selvskreven i TV2s lagoppstilling på indre bane:

– For meg har det vært litt uvirkelig at man bare kan gå inn via lysken og skifte en klaff i hjertet. Nå merker jeg tydelig fremgang og det kan jeg takke leger og sykepleiere på Ullevål for. De er fantastiske.

– Å bli frisk til disse landskampene har vært et mål for meg. Jeg føler meg ganske sikker på at jeg er klar for å jobbe på fredag.

Cafu og Keegan begynner å bli rastløse og får en godbit hver.

– Men jeg er glad jeg kom på Gerlach i farta der altså. For meg er sånt viktig, smiler Olsen.