Historisk City-rekke etter seier i Parken: – Ekstremt høyt nivå

FC København - Manchester City 1-3

Manchester City vant 3-1 mot FC København i Parken i den første Champions League-åttedelsfinalen.

– Det kunne og burde vært mye, mye mer, sier tidligere FC København-stopper Brede Hangeland, som kommenterte kampen for TV 2.



Manchester City, som nå står med elleve strake seirer i alle turneringer, er det første laget i Champions League-historien til å score tre mål eller flere i sju kamper på rad.

Haaland med vanvittig svev

– Vi visste at det var stor kvalitetsforskjell, og det skal det være, men måten de gjennomførte bortekampen var veldig imponerende. Det var ikke snakk om annet enn profesjonalitet, kommenterte Hangeland.

– Du kan ikke komme opp mot noe verre enn et skadefritt Manchester City på jakt etter trofeer, sier TV 2s fotballekspert Morten Langli i Champions League-studio.

Formspilleren Phil Foden fastsatte resultatet til 3-1 på overtid.

– De skapte noen problemer for oss, men totalt sett er jeg fornøyd med kampen og hvordan vi kontrollerte kampen. Vi møtte et lag som er vanskelig å bryte ned. De ligger lavt med to blokker. Vi angrep på de riktige øyeblikkene, sier Foden til TV 2.

På overtid hadde Erling Braut Haaland en dobbeltsjanse, men Manchester Citys norske superspiss gikk målløs av banen.

Den TV 2 Play-sendte returkampen spilles på Etihad onsdag 6. mars.



Højlund sender Haaland i bakken

FCK sjokkerte

Manchester City tok kommando fra start. Det fikk uttelling allerede etter ti minutter spill da Kevin De Bruyne var løs innenfor 16-meteren. Belgieren brukte høyrebeinet og banket ballen inn til 1-0 for Manchester City.

FC København rystet gjestene fra England drøyt halvtimen inn i oppgjøret. City-målvakt Ederson tabbet seg ut og spilte ballen rett i beina på Mohamed Elyounoussi. Sarpingen prøvde lykken, men fikk forsøket blokkert av Rúben Dias. Returen havnet hos Magnus Mattsson, som satte inn 1-1.

Det så ut som om FCK skulle gå til pause med uavgjort, men på overtid av første omgang havnet ballen plutselig hos Bernardo Silva, som fra skrått hold satte inn 2-1 for Manchester City med en lekker avslutning.

FCK-spiller: – Bittert



På overtid satte Phil Foden inn 3-1 etter strålende Manchester City-spill.

– Det er fotball på et ekstremt høyt nivå, kommenterte Hangeland.



– 1-3 hadde vært et OK resultat, så det er en bitter følelse (å tape 1-3). De scoret like før pause og på overtid, så det er selvfølgelig ergerlig, sier FCK-målscorer Magnus Mattsson.

Et skår i gleden for Manchester City var at Jack Grealish måtte ut med skade i første omgang. Mot slutten av kampen fikk også målscorer Bernardo Silva en skade som gjorde at City-manager Pep Guardiola tok av portugiseren.

Etter kampen bekreftet Pep Guardiola at det er snakk om en muskelskade på Grealish.

– Han ønsket å spille videre, men vi ønsket ikke å risikere at det ble noe verre. Vi må undersøke ham i morgen, sier Guardiola på pressekonferansen.