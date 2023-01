Hevder Ronaldo har klausul i kontrakten om å gå til Premier League-klubb

Cristiano Ronaldo kan vende tilbake til Premier League raskere enn mange tror, hevder spansk tabloid. Sjekk tirsdagens fotballrykter her!

Cristiano Ronaldo har en klausul i kontrakten med Al Nassr som tillater at 37-åringen kan gå til Newcastle på lån om klubben kvalifiserer seg til Champions League denne sesongen. Det slår den spanske tabloiden Marca fast i sin tirsdagsutgave.

Den franske stopperen Benoit Badiashile skal være på plass i London for å gjennomgå den medisinske sjekken i Chelsea. Kun formaliteter gjenstår før 21-åringen går til blåtrøyene. Chelsea er allerede enige med Monaco om overgangssummen på 38 millioner euro, melder Football London.

Liverpool sliter sportslig om dagen, og Jürgen Klopp jakter på forsterkninger. Nå undersøker klubben muligheten for å hente den portugisiske midtbanespilleren Matheus Nunes fra Wolves, hevder The Telegraph.

Englands midtbanestjerne Jude Bellingham vil møte ledelsen i Borussia Dortmund 6. januar og gjøre det klart at han vil forlate klubben til sommeren. Den tyske klubben krever 1,4 milliarder kroner i overgangssum for den 19 år gamle juvelen, melder AS.

Arsenal, Manchester United og Chelsea skal alle ha blitt tilbudt muligheten for å hente Portugals stjerne Joao Felix på lån. Men Atletico Madrid krever 150 millioner kroner i betaling for lånet, pluss 60 millioner kroner for å dekke lønnen til stjernen, skriver Athletic.

Samtidig kjemper Manchester United og Bayern München om å hente angriperen Randal Kolo Muani fra Eintracht Frankfurt. Prislappen der blir trolig mellom 600 og 700 millioner kroner, skriver Nicolo Schira.

Arsenal har kommet med et nytt bud på den ukrainske stjernen Mykhailo Mudryk, som imidlertid skal være langt unna den summen på 980 millioner kroner som Shakhtar Donetsks krever, melder ESPN.

Manchester City ser ut til å vinne kampen om å hente det 19 år gamle stortalentet Maximo Perrone fra Velez Sarsfield. Det hevder nettstedet 90min. Newcastle United skal være i samtaler med Flamengo om å kjøpe det brasilianske stortalentet Matheus Franca, påstår samme nettsted.

Frankrikes stjerne N'Golo Kante er ønsket av både Barcelona og Ronaldos nye klubb Al Nassr, men 31-åringen kan komme til å forlenge sin kontrakt med Chelsea, skriver Fabrizio Romano på Twitter.

Juventus og Borussia Dortmund vil begge sikre seg den spanske 18-åringen Ivan Fresneda. Men Newcastle har allerede tatt kontakt med Real Valladolid om å kjøpe backen, skriver samme Fabrizio Romano.

Nederlands stjerne Memphis Depay vil forlate Barcelona gratis i sommer, fremfor å bli solgt i januarvinduet, rapporterer spanske Sport.