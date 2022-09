Hevder å ha bevis for skandale – kan bli kastet ut av VM

Denne uken skal Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) avgjøre saken om Byron Castillo, som kan ha spilt ulovlig for VM-klare Ecuador.

BIDRO FOR ECUARDOR: Byron Castillo spilte åtte kamper for Ecuador i VM-kvalifiseringen. Foto: Lynne Sladky

Qatar skal åpne fotball-VM mot Ecuador, men nå spekuleres det på om det søramerikanske landet kan bli kastet ut av mesterskapet.

Årsaken er landslagets høyreback Byron Castillo, som spilte åtte kamper i VM-kvalifiseringen til Ecuador.

Spørsmålet er om han hadde lov til å spille for Ecuador.

Den engelske tabloidavisen Daily Mail, som har fulgt saken tett, har publisert et lydklipp som skal være Castillo som forteller at han er colombiansk, men har fått en falsk ecuadoriansk fødselsattest.

Lydklippet stammer angivelig fra da Det ecuadorianske fotballforbundet (FEF) undersøkte saken i 2018, men ifølge Daily Mail skal FEF ha ignorert informasjonen som kom frem.

Chile reagerte

Det chilenske fotballforbundet klaget inn saken til Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) i april, men Fifa avviste klagen to måneder senere.

Siden har chilenerne anket saken, og denne uken skal Fifa behandle anken. Den siste tiden har det kommet nye opplysninger, blant annet med Daily Mails avsløring få dager før saken skal avgjøres.

Første gang identitetspapirene til Byron Castillo kom i fokus skal ha vært i 2015 da en overgang mellom Norte América og Emelec strandet som følge av uregelmessigheter i spillerens dokumentasjon.

Tre år senere opprettet FEF en kommisjon for å undersøke problemet med falske pass i klubbene. I denne anledningen ble Castillo intervjuet, og det er dette som skal være publisert hos Daily Mail.

Benekter anklagene

Verken FEF eller Fifa har villet kommentere saken overfor Daily Mail.

– Vi har overlevert en betydelig mengde med bevis til Fifa som beviser at spilleren ble født i Colombia og at hans ecuadorianske fødselsattest er falsk, sier Eduardo Carlezzo, advokaten som representerer Det chilenske fotballforbundet, til The Athletic.

– 15. september får Byron Castillo endelig muligheten til å forklare situasjonen, og rettferdigheten kan vinne frem, fortsetter han.

BENEKTER ANKLAGENE: Francisco Egas, president i Det ecuadorianske fotballforbundet. Foto: DOLORES OCHOA

Ifølge The Athletic benekter Det ecuadorianske fotballforbundet anklagene på det sterkeste overfor mediene i hjemlandet.

– Rettferdigheten har seiret, sa FEF-president Francisco Egas da Fifa avviste Det chilenske fotballforbundets klage i juni.

Byron Castillo spiller for den meksikanske klubben León.

Ecuador er i VM-gruppe med Qatar, Senegal og Nederland.