Herjer uten Benzema: – Må være befriende

Real Madrid har startet sesongen på helt forrykende vis. Hovedstadslaget har vunnet alle de ni kampene som er spilt denne sesongen, inkludert de seks første kampene i LaLiga.

Det er klubbens tredje beste sesongstart. Klubbrekorden er på elleve seire, som ble satt på 60-tallet.

– Dette er en sterk Real Madrid-utgave. Flere enkeltspillere har tatt steg siden sist sesong. De har fått på plass et par viktige brikker, sier TV 2s ekspert Morten Langli om Carlo Ancelottis mannskap.

– Kan håndtere alt

Forrige sesong gikk laget til topps i Champions League og LaLiga, men nå ser de kanskje enda bedre ut.

– Det som er imponerende med Real Madrid syns jeg er at de håndterer alle mulige kampbilder. De kan legge seg bak å kontre, de har et bra angrepsspill, hvor de kan bryte ned et lavtliggende Atlético. De har ulike spillertyper, og en solid stall. En blanding av rutinerte og unge spillere, sier tidligere Stabæk-trener Eirik Kjønø.

Han var gjest i TV 2s LaLiga-studio under Madrid-derbyet, og bet seg merke i den uforutsigbare spillestilen til Real Madrid. Underveis i kampen byttet spillerne posisjoner hyppig.

– For en motstander å legge kampplan mot dette... Man ser ikke dette ofte i Obosligaen eller Eliteserien, sier Kjønø.

Klart seg uten Benzema

Noe som kanskje gjør rekka ekstra imponerende er at lagets store stjerne, Karim Benzema, har mistet flere av kampene med skade. Men selv uten han har det gått på skinner.

– De blir kanskje mindre forutsigbare uten Benzema på den siste tredjedelen. Jeg sier ikke at det er blitt bedre, men det må være befriende å se at det er et alternativ, sier Morten Langli.

Utskjelte Eden Hazard har fått prøve seg i franskmannens fravær, men det er Rodrygo som har gjort plassen til sin de siste kampene.

Mot Atlético scoret han 1-0-målet, og gjorde at savnet etter Benzema ikke er så stort som Real Madrid-fansen kanskje har fryktet.

– Det som har endret seg er at forrige sesong scoret jeg flere mål på slutten og nå begynte jeg å score og jeg vil fortsette slik til slutten av sesongen. Jeg vet det er umulig å erstatte Karim, men jeg prøver. Jeg tror jeg gjør det bra. Det er en ny rolle for meg, uttalte Rodrygo etter byderbyet.

Manager Carlo Ancelotti har latt seg imponere av erstatteren.

– Jeg ser ham godt, fordi han er intelligent, han distanserer seg godt, han har avstand, han har scoret et fantastisk mål... Han kan spille i alle posisjoner på grunn av kvaliteten han har