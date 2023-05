LONDON (TV 2): Midt i kampen om finaleplass i Champions League og ligatittel i England, opplever Arsenal et skademareritt uten sidestykke. Dermed har en norsk 23-åring inntatt en stadig viktigere rolle.

Se semifinalereturen Arsenal-Wolfsburg på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play mandag fra klokken 18.35!

Over 60.000 billetter er solgt til oppgjøret. Emirates Stadiums - Arsenals storstue hvor herrelaget spiller til vanlig - er for første gang utsolgt til en av kvinnelagets kamper.

– Jeg får nesten gåsehud når du sier det. Det har vært min barndomsdrøm i alle år og betyr utrolig mye, sier Frida Maanum til TV 2 dagen før den historiske kampen.

Hvem som stikker av med finalebilletten og et møte med Barcelona i Eindhoven 3. juni, er fremdeles vidåpent før mandagens møte.

Det står likt etter den første semifinalen i Tyskland der Arsenal leverte en sterk opphenting fra 0-2 til 2-2 i Wolfsburg.

Se målene fra den første semifinalen:

Men det er langt på alt som har gått på skinner for den engelske storklubben den siste tiden.

– Det har jo vært en ganske annerledes oppladning for oss inn mot disse semifinalene, sier Arsenal-trener Jonas Eidevall til TV 2.

For siden London-klubben slo ut Bayern München i kvartfinalen i slutten av mars, har en rekke nøkkelspillere falt som fluer til skader:

Kaptein og midtbanegeneral Kim Little er ute resten av sesongen med en hamstringskade.

Kim Little gir fra seg kapteinsbindet til Leah Williamson når hun byttes ut med en hamstringskade i kvartfinalen mot Bayern München. Nå er begge ute resten av sesongen. Foto: ANDREW BOYERS

Den australske lynvingen Caitlin Foord har slitt med en vond hamstring og rakk hverken den første eller andre semifinalen.



Visekaptein og forsvassjef Leah Williamsons korsbånd røk fire dager før den første semifinalen mot Wolfsburg.

Fra før er stjerneduoen Beth Mead og Viviane Miedema ute resten av sesongen med korsbåndsskader.

Midt oppe i skademarerittet, har Arsenals svenske hovedtrener latt seg imponere av resten av spillergruppen.

– Å se responsen fra dem, det ansvaret de har tatt hvor de ikke bare spiller for seg selv, men også for de som ikke kan spille – det har vært helt fantastisk å se, sier Eidevall.

– Det er akkurat slik man håper at et lag skal respondere i en slik situasjon. Det gjør at jeg er veldig forventningsfull med tanke på hvordan vi skal takle denne semifinalen.

Frida Maanum (i blå vest) sammen med Arsenal-svenskene Lina Hurtig (t.v), Stina Blackstenius og trener Jonas Eidevall under søndagens treningsøkt. Foto: Rudi Jakobsen / TV 2

En god del av de forventningene, knytter seg til en norsk 23-åring og hennes bidrag.

Så langt denne sesongen er Frida Maanum Arsenals toppscorer i Champions League med sine fem nettkjenninger på ni kamper.

I tillegg var 23-åringen før semifinalereturen den som hadde løpt nest mest i løpet av årets turnering med 34,1 kilometer. Kun Arsenal-kollega Lia Wälti hadde løpt lengre med sine 34,2.

Foto: Skjermdump UEFA.com (26. april 2023)

– Jeg er litt bitter over de 100 meterne, fleiper Maanum og ler.

– Jeg er jo en spiller som løper mye og gjør det jeg kan for laget både defensivt og offensivt. Det er vel det tallene viser, sier den norske landslagsprofilen.

Maanum håper hennes løpskraft og bidrag skal hjelpe Arsenal på vei mot en Champions League-finale mandag kveld, men er klar for en tøff batalje mot de tyske ulvene.

– At vi kom tilbake til 2-2 sist, er veldig sterkt og viser hva som ligger i denne gruppa. Vi har alle muligheter og nå skal vi spille på hjemmebane foran et fullsatt Emirates - det kan ikke bli bedre enn det, avslutter 23-åringen.

