Her møtes stortalentene som kan bli Norges nye superstjerner

BYTTET DRAKTER: Andreas Schjelderup og Antonio Nusa slo av en lengre prat og byttet drakter etter Champions League-oppgjøret mellom Club Brugge og Benfica. De to tenåringene fra Norge er to av talentene som Fotball-Europa har størst forventninger til for øyeblikket. Foto: Eirik Nesset Hjelvik / TV 2

Duoen det dreier seg om er 17 år gamle Antonio Nusa og 18 år gamle Andreas Schjelderup.

De siste par årene har lovordene haglet. Onsdag kveld møttes klubbene til de nye norske supertalentene i åttedelsfinalen i Champions League.

Det ble ikke spilletid på verken Nusa eller Schjelderup.

Men bare det at nordmennene var i troppen da Club Brugge og Benfica barket sammen, forteller litt om talentet ungguttene besitter.

– Antonio er et massivt talent. Et virkelig stort talent. Han er en fantastisk spiller allerede. Han har en stor framtid, sier Club Brugge-trener Scott Parker til TV 2.

I Fotball-Europa har tenåringene fra Norge vært en snakkis lenge.

– Selv om Andreas er veldig ung, har han vist i Danmark allerede at han kan spille på et veldig høyt nivå, sier Benfica-trener Roger Schmidt til TV 2.

Duoen byttet drakter og slo av en lengre prat i etterkant av oppgjøret på Jan Breydelstadion. De norske stortalentene fikk ikke lov å gjøre intervjuer med TV 2 av sine klubber, men stilte mer enn gjerne opp til et bilde.

NORSK DUO: Andreas Schjelderup og Fredrik Aursnes har funnet tonen i Benfica. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

Mens Club Brugge betalte over 30 millioner for å hente Antonio Nusa fra Stabæk sommeren 2021, bladde Benfica opp hele 150 millioner kroner for Andreas Schjelderup fra danske Nordsjælland i januar.

Landslagssjef Ståle Solbakken er ikke i tvil om at både Schjelderup og Antonio Nusa er store norske talenter.

Men han kommer med en klar oppfordring: Han mener folk ofte er for utålmodig og gir klar beskjed:

– Ikke stress. Ikke ha dårlig tid, sier Solbakken.

I år har Nusa bare startet fem av 25 seriekamper.

– De må få lov til å utvikle seg over tid, påpeker landslagssjefen.

Håper det går fortere enn med Ødegaard

I Club Brugge er Scott Parker, mannen med en lang Premier League-karriere, klar på at litt av hans jobb handler om nettopp det Ståle Solbakken påpeker.

Parker er krystallklar på at råmaterialet er der, men at det handler om å få talentet til å slå ut for fullt for 17-åringen som scoret allerede i Champions League-debuten:

Med suksessen til Erling Braut Halaand (22) og Martin Ødegaard (24) er det liten tvil om at både Nusa og Schjelderup opp gjennom karrieren vil få spørsmål om de kan nå nivået til duoen som herjer i Premier League for tiden.

For likhetene er mange.

Alle er offensive spillere med X-faktor som har blitt solgt til store, utenlandske klubber i ung alder.

Forventningene til alle har vært enorme i Norge.

TV 2 har allerede omtalt at Schjelderup har en utkjøpsklausul på over en milliard kroner. I Belgia tror Club Brugge at de sitter på gull i Antonio Nusa. Folk i og rundt klubben sier til TV 2 at klubben drømmer om å selge han for flere hundre millioner kroner om noen år.

– Jeg tror ikke det er bra å forvente for mye for kjapt, sier Roger Schmidt i Benfica.

Han viser til at det tok litt tid før Martin Ødegaard virkelig slo ut i full blomst. Samtidig legger han ikke skjul på at Andreas Schjelderup er en spiller han håper skal sette fyr på Benfica om ikke altfor lenge.

– Ødegaard trengte litt tid på seg til å vise virkelig kvalitet. Jeg håper ikke Andreas bruker så lang tid, men det er uansett min jobb å få til, sier Roger Schmidt.

STERK I TROEN: Roger Schmidt er klar på at Andreas Schjelderup skal få litt tid på seg i Benfica. Samtidig er han klar på at talentet er såpass stort at han mener det ikke bør gå for lang tid heller. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

Håper han lærer av vond opplevelse

Han sier han er glad for at Andreas Schjelderup sluttet seg til Benfica allerede i vinter. Det virker som om litt av planen er å bruke tiden fram til sommeren på å akklimatisere seg til nivået, taktikken og landet.

– Han skal bli vant til oss, til kvaliteten og farten på spillet. Han er bare 18 år. Andreas er framtiden til Benfica, sier treneren.

Mot Club Brugge er Bodø-gutten med i troppen til A-laget for første gang.

I Belgia har Antonio Nusa fått mer spilletid – selv om det har blitt med ett innhopp på overtid i løpet de siste tre seriekampene. I oppgjøret før ble han byttet ut til pause.

– Det var en vanskelig kamp for Antonio, det skal jeg ikke legge skjul på, sier Scott Parker.

Samtidig påpeker han at nettopp slike opplevelser kan være gull verdt.

– Når du er ung må du av og til ha sånne kamper slik at du kan analysere og utvikle deg på det, sier Parker.

FJERDE MANAGEREN: Selv om Antonio Nusa kom til Club Brugge så sent som på sommeren i 2021, har han rukket å ha fire managere. Nå er det Scott Parker som er sjefen. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

Tviler på landslagsuttak

Det er liten tvil om at Ståle Solbakken håper både Nusa og Schjelderup i framtiden kan være spillere med X-faktor i den norske landslagstroppen.

Nylig var han også i Benfica, der han møtte Andreas Schjelderup.

– En herlig gutt og et stort talent, men han er født i 2004. Det er bare å være tålmodig, sier Solbakken.

Nusa har han også kontroll på.

– Med han er det det samme. Bra teknikk, bra temposkifter og ro. Så har han måttet spille litt kant i 3-5-2, som neppe er det han liker best. Men han har en stor framtid foran seg. Han må bare få lov å ta det litt med ro, sier Ståle Solbakken.

I mars starter EM-kvalifiseringen. Da står Spania og Georgia for tur på bortebane.

– I utgangspunktet tror jeg ikke disse er med da, men du vet aldri i fotball, sier Ståle Solbakken.