– Her gjelder det å gripe sjansen

BARCELOS (TV 2): Det norske landslaget må klare seg uten sin største stjerne mot Portugal. Det åpner for en ny heltehistorie.

Søndag kom den nedslående beskjeden om at Norge må klare seg uten Caroline Graham Hansen mot Portugal.

Det betyr at Norge står uten to av sine desidert største stjerner, ettersom Ada Hegerberg står over samlingen grunnet en belastningsskade.

Midlertidig landslagssjef Leif Gunnar Smerud håper Graham Hansens skadeforfall sørger for at en ny spiller skinner.

– Absolutt, det er slik fotballen er. Her gjelder det å gå inn og gripe sjansen for den som får den, sier Smerud.

GOD STEMNING: De norske spillerne var i godt humør da de mandag trente på portugisisk jord. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Norge bør ta tre poeng mot Portugal om drømmen om en OL-billett skal leve.

Nations League-gruppens storfavoritt Frankrike tok tre poeng mot Portugal og er store favoritter mot Østerrike.

Det betyr at Norge ikke har råd til særlig mange poengtap, ettersom det kun er gruppens vinner som får kjempe om en plass i OL.

– Det er klart at en spiller som «Carro» kan skape ubalanse på egen hånd. Det er ikke så lett å erstatte akkurat den egenskapen, men det gir oss andre strenger å spille på, så vi får prøve på det, sier Smerud.



– Mister en x-faktor

Det manglet også to andre spillere da landslaget trente på portugisisk jord dagen før kamp.



Under samlingen har også Emilie Nautnes og Thea Bjelde skadet seg, sistnevnte er med til Portugal, men blir ikke klar til kampen.

Arsenal-stjerne Frida Maanum tror det er viktig at den som erstatter Graham Hansen klarer å være seg selv.

– Jeg tror det handler mye om å gjøre rollen til sin egen. At den som kommer inn gjør den til sin egen og ikke prøver å være «Carro», for det er vanskelig, sier Maanum.



VIKTIGE: Frida Maanum og Karina Sævik (t.h) blir trolig svært viktige for Norge tirsdag kveld. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Gullballen-nominerte Guro Reiten er ikke i tvil om at de må klare seg uten en unik fotballspiller.

– Vi mister en x-faktor, en som kan skape noe ut av intet. Samtidig er det mange gode fotballspillere her, så da er det noen andre som må bidra med det de kan, sier Chelsea-stjernen.



– Vi er alle forskjellige. Vi forsøker å spille på våre egne styrker. Det er ikke mange som Caroline, så det kommer inn noen andre som vi kanskje må utnytte på en annen måte. Det skal vi få til mot Portugal, sier Reiten.



KAPTEINEN TAR ANSVAR: Landslagskaptein Maren Mjelde hjelper Guro Reiten som ser ut til å ha fått noe på øyet. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

En ting har overrasket Smerud

Det er nøyaktig tre uker siden Leif Gunnar Smerud ble presentert som midlertidig landslagssjef.

Den tidligere U21-sjefen har dermed hatt kort tid på å løfte moralen til et lag som hadde et turbulent VM for bare noen få måneder siden.

– Jeg vet ikke om det er så mye som har overrasket meg. Jeg forventet en gjeng gode fotballspillere som var ivrig på å vise seg frem fra en god side, sier Smerud og fortsetter:



– Det synes jeg vi fikk mot Østerrike, det som overrasket meg mest var kanskje at vi trengte så mange sjanser for å score mål, om jeg må dra frem noe.



BLE MED VIDERE: Ingvild Stensland ble værende på landslaget som assistenttrener etter at Hege Riise og Monica Knudsen måtte gå etter VM. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Han var svært fornøyd med de første 35 minuttene mot Østerrike i forrige uke. Men han tror det er umulig å levere på det nivået over 90 minutter.

– Det tror jeg ikke er mulig for noe lag egentlig. De første 35 minuttene var meget høyt nivå, det går egentlig ikke an å holdet de trykket. Iallfall ikke mot motstandere av den kvaliteten.

Kampen ser du på NRK 2 fra klokken 19.00!