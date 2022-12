Her er Obos-oppsettet: Ekspert har to klare opprykksfavoritter

Se spilleplanen for Obos-ligaen kommende sesong. TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen har to opprykksfavoritter, men flere outsidere.

Andre påskedag klokken 15.00 blåses Obos-ligaen 2023 i gang.

Andre påskedag klokken 15.00 blåses Obos-ligaen 2023 i gang.

Det skjer blant annet med nyopprykkede Moss som tar imot Start.

Se hele terminlisten på altomfotball.no.

– Kristiansund og Start bør være de to lagene som rykker opp til Eliteserien, men er det en ting vi har lært, så er det at i Obos-ligaen kan alle mulige ting skje, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Kristiansund får besøk av Fredrikstad i første runde.

– Det at Kristiansund rykket ned var en stor overraskelse, for de har i årevis vært et lag som har vært stabile på øvre halvdel i Eliteserien. Det blir en helt annen verden å spille i Obos-ligaen, men de bør ha nok erfaring og kvalitet til å rykke rett opp igjen, sier Mathisen.

Den tidligere Start-spilleren tror flere lag kan kjempe om opprykk.

– Jerv, Fredrikstad, Kongsvinger og Sogndal er andre lag jeg tror vil kunne være med i kampen om opprykk. KFUM imponerte alt og alle denne sesongen, men hvordan vil de klare seg uten Jørgen Isnes? Han tror jeg blir umulig å erstatte, og da blir det fort en nedtur for et KFUM med begrensede ressurser i 2023, sier Mathisen.

I fjor rykket Brann suverent opp, og Stabæk slo etter hvert følge.

– Obos-ligaen i 2023 ser betydelig svakere ut enn det den gjorde i 2022. Brann og Stabæk er blitt erstattet av Kristiansund og Jerv, og der det i fjor var en stor favoritt i Brann ser det mer åpent ut neste år, mener Jesper Mathisen.

I andre runde er det klart for Østfold-derby når mossingene tar den korte turen til Fredrikstad, før naboene møtes igjen i nest siste runde. Andre runde skal også trenerprofilen Vegard Hansen møte gamleklubben Mjøndalen med sitt Kongsvinger.

MØTER GAMLEKLUBBEN: Vegard Hansen var ferdig i Mjøndalen forrige sesong, men han fortsetter i Obos-ligaen. Nylig tok han over Kongsvinger. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Sørlandsoppgjøret mellom Start og Jerv i Kristiansand er lagt til juni når det også er fotballturneringen Sør Cup med tusenvis av deltakere.

– Start har underprestert og skuffet i lang tid, og det er mange usikkerhetsmomenter før sesongoppkjøringen starter. Allikevel vil alt annet enn opprykk være krise for Start i 2023, og de bør ha spillerstallen og ressursene til å klare det, mener Mathisen.

– Det største lyspunktet for Start det siste året har faktisk vært oppblomstringen i og rundt supportergrupperingen «Londsia». Sparebanken Sør Arena har kun vært utsolgt en gang, og det var i åpningskampen mot Viking i 2007. Kan det skje igjen i 2023?