Her er Haaland på plass i Norge

SUPERSTJERNE: Pressen samlet seg utenfor gjerdene på Gardermoen for å få et glimt av Erling Braut Haaland. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Erling Braut Haaland er klar for å slutte seg til landslagstroppen etter «The Treble»-feiringen.

Jærbuen landet i privatfly på Gardermoen i 16-tiden tirsdag.

Utenfor gjerdene stod et presseoppbud for å få et glimt av superstjernen.

Rundt ti minutter etter landing ble to kompiser som var med i reisefølget plukket opp i en bil utenfor ankomsthallen.

Haaland, som håpefulle journalister hadde håpet å snike inn et spørsmål til, var ikke å se.

De siste dagene har superspissen brukt til å feire Manchester Citys eventyrlige sesong sammen med lagkompisene.

Champions League-tittelen ble sikret lørdag kveld i Istanbul. Søndag kveld gikk turen til Ibiza.

Mandag ble Haaland og co. hyllet av fansen i styrtregn i Manchester. Festlighetene ble avsluttet på en nattklubb i Manchester, der Haaland var ikledd en gullpysj fra Dolce & Gabbana.

22-åringen strødde salt i såret til motstanderfansen da han tok mikrofonen:

Lørdag er det landskamp mot Skottland på Ullevaal. Den blir svært viktig for Norges sjanser til å nå EM.

Landslagssjef Ståle Solbakken har tatt Haalands feiring med knusende ro.

– Jeg vet ikke hvor mye han har sovet eller hvor mye cola, solo eller øl han har drukket. Det får vi ta når han kommer, sa Solbakken til TV 2 tidligere tirsdag.



Han er heller glad for at 22-åringen får feiret skikkelig før de viktige landskampene.

– Det er viktig å få rast fra seg. Det å kjenne på at du har gjort noe stort sammen med lagkamerater og støtteapparat i over ti-elleve måneder, så da må du få slappe av litt i 48 timer eller hvor lenge det blir, mener landslagssjefen.

