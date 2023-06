Her er Haaland på Ibiza: – Jeg har fått 17 tekstmeldinger om det

Ifølge spanske Periódico de Ibiza og flere engelske medier, dro Erling Braut Haaland og Manchester City til Ibiza for å feire seg selv som vinner av Champions League.

City reiste i privatfly og ankom Ibiza søndag kveld. Der festet de den kvelden, før de etter planen skal dra tilbake til Manchester mandag ettermiddag hvor de skal feire videre med fansen.

Erling Braut Haaland på flyplassen på Ibiza. Foto: Periódico de Ibiza.

Oppholdet på Ibiza skal ha vart i 12 timer.

På mandagens pressekonferanse fikk Ståle Solbakken spørsmål om han visste om Ibiza-feiringen og hva han tenker om det.

– Jeg har fått 17–18 tekstmeldinger om det, så jeg vet det, sier landslagssjefen med et smil.

– Jeg tenker det er helt fint. De har gjort noe unikt og som jeg sa før, det er nederlandske landslagsspillere, det er spanske, de skal jo også på jobb snart og det skal Erling også. Da er det bedre for meg at de gjør det ferdig, fortsetter Solbakken og poengterer:

– Og så vet både jeg og du at når vi var 20/21 år, sto vi opp mye kjappere etter en fest enn hva vi gjør når vi er 50–60 år. Så jeg har store forhåpninger til at Erling skal klare å komme seg både fysisk og psykisk til lørdag. Jeg er ikke så redd for det at han ikke vil gjøre alt han kan for det.

– Bør ha tatt sin siste cocktail



TV 2s fotballkommentator Øyvind Alsaker uttrykte etter at Citys The Treble var i boks bekymring rundt Haaland og om stjernespissen klarer å omstille seg.

– Denne utladningen her er noe helt annet. Det å vinne Premier League, feire det, løfte seg opp igjen, vinne FA-cupen, feire det, løfte seg opp igjen, snuble inn Champions League-tittelen, vinne The Treble, feire dét med bussparade i Manchester. Så skal du liksom løfte deg opp igjen, sa Alsaker.



Solbakken er enig at den suksessfulle sesongen er en utladning for Haaland.

– Jeg har ikke snakket med Erling etter kampen, men det er klart at det er en utladning. Det går ikke an å diskutere det. Han har spilt veldig mange kamper i år, og både psykisk og mentalt. De har tatt ligaen helt på slutten, et lokalderby i FA cupfinalen. Laget så litt preget ut i Champions League-finalen, sier Solbakken.

– Mye av det som ble sagt var at han ble hentet til City for å vinne Champions League. Så når den paraden er ferdig, den begynner i dag halv seks norsk tid, bør han ha tatt sin siste cocktail og komme seg hit, smiler landslagssjefen.



Haaland er forventet å ankomme Norge i løpet tirsdag i forkant av de kommende landslagskampene.

– For meg er det viktig at Erling får blåst ut. Jeg tror at selv om man er Manchester City-spiller eller stjerne uansett hvor du er. Så må man få feire med de man har gjort det sammen med. Den euforien er nå, det er nå de kan ta ut den ekte gleden, før de skal ut i nye utfordringer. Så det tror jeg er viktig for ham og for oss, sier Solbakken til TV 2.

– Jeg er 100 prosent trygg på at han er motivert for oss. Han er besatt på å gjøre det godt for oss, understreker landslagssjefen.

Lørdag: Norge – Skottland fra kl. 17.00 på TV 2 Direkte og Play.

20. juni: Norge – Kypros fra kl. 20.00 på TV 2 Direkte og Play.